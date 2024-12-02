Συρία: Τουλάχιστον 6 νεκροί από βομβαρδισμούς στη Χάμα

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν οι ισλαμιστές αντικαθεστωτικοί αντάρτες βομβάρδισαν την πόλη Χάμα, που ελέγχεται από τη συριακή κυβέρνηση, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η κρατική τηλεόραση της Συρίας από την πλευρά της μετέδωσε ότι τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από τις συγκρούσεις στη Χάμα, την ώρα που οι δυνάμεις του καθεστώτος προσπαθούν να απωθήσουν τους αντάρτες από το Χαλέπι.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, η ακραία ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) και οι σύμμαχοί της, «χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά εκτοξευτήρες ρουκετών για να βομβαρδίσουν συνοικίες της πόλης Χάμα».

Το επίσημο συριακό πρακτορείο SANA ανέφερε εξάλλου ότι η συριακή αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «πολλά εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη» πάνω από την πόλη Χομς.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αύριο εκτάκτως για να συζητηθεί η κατάσταση στη Συρία, κατόπιν αιτήματος της συριακής κυβέρνησης, τριών αφρικανικών χωρών και της Γουϊάνας.

Νωρίτερα σήμερα ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ κατήγγειλε μια προσπάθεια «επαναχάραξης» των συνόρων στη Μέση Ανατολή. Για πρώτη φορά από το 2011 το καθεστώς Άσαντ έχασε την περασμένη εβδομάδα τον έλεγχο του Χαλεπιού, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Συριακά και ρωσικά μαχητικά βομβάρδισαν τομείς των επαρχιών Ιντλίμπ και Χαλεπιού, που ελέγχονται από τους αντάρτες, σκοτώνοντας 15 αμάχους, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Στο Ιντλίμπ, η οργάνωση εθελοντών διασωστών Λευκά Κράνη ανέφερε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Οι δύο από τους τρεις έχασαν τη ζωή τους όταν σταμάτησαν να λειτουργούν τα μηχανήματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι.

Πλάνα του Γαλλικού Πρακτορείο έδειχναν ένοπλους αντάρτες να περιπολούν στους δρόμους του Χαλεπιού, κοντά στην ιστορική ακρόπολη της πόλης και το διεθνές αεροδρόμιο. Ορισμένοι πόζαραν μπροστά σε ένα εγκαταλειμμένο άρμα, άλλοι έσκιζαν συριακές σημαίες και πορτρέτα του Άσαντ. Αν και οι περισσότεροι δρόμοι ήταν έρημοι, κάποιοι Σύροι βγήκαν έξω για να χαιρετίσουν τους αντάρτες.

Οι αντάρτες κατέλαβαν κυβερνητικά κτίρια, τις φυλακές, το διεθνές αεροδρόμιο και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο, «χωρίς να συναντήσουν σημαντική αντίσταση», σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

