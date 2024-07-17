«Οι 15 μήνες στη φυλακή ήταν οι πιο δύσκολοι της ζωής μου» τόνισε ο Φρέντης Μπελέρης, σε συνέντευξη που έδωσε σε απευθείας μετάδοση από το Στρασβούργο στην εκπομπή «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ.
Στην ερώτηση πώς τον αντιμετώπισαν οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές ο κ. Μπελέρης είπε ότι «από χθες που βρίσκομαι στο Στραμβούργο έρχονται πολλοί να με ρωτήσουν για την υπόθεση και να μου συμπαρασταθούν. Ασφαλώς και υπάρχει από όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές συμπαράσταση. Η σύμπνοια ελπίζω να συνεχίσει να υπάρχει».
Για το αίτημα αποφυλάκισης που κατέθεσε, σημείωσε ότι νόμος προβλέπει πως όποιος έχει εκτίσει τα 2/3 της ποινής καταθέτει αίτημα αποφυλάκισης. «Το λογικό είναι το αίτημά να γίνει δεκτό. Το γεγονός ότι μου έδωσαν άδεια, δείχνει πως υπάρχει αλλαγή διάθεσης από αλβανικής πλευράς»
Ο κ. Μπελέρης είπε ακόμα ότι αν η Αλβανία θέλει η θέση της να είναι στην Ευρώπη, πρέπει να το δείξει.
Για τις εκλογές που προκήρυξε η Εντι Ράμα για τις 4 Αυγούστου είπε, μεταξύ άλλων, ότι ελπίζει να κυβερνήσει «αυτός που θα λάβει την ψήφο του λαού».
