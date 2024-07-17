Λογαριασμός
Φρέντης Μπελέρης στον ΣΚΑΪ: Υπάρχει από όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές συμπαράσταση - Βίντεο

Από το Στρασβούργο που βρίσκεται ο ο νεοεκλεγείς ευρωβουλευτής της ΝΔ μίλησε για το πώς τον αντιμετώπισαν οι συνάδελφοί του και τι ελπίζει για το αίτημα αποφυλάκισης που έχει καταθέσει 

Μπελέρης

«Οι 15 μήνες στη φυλακή ήταν οι πιο δύσκολοι της ζωής μου» τόνισε ο Φρέντης Μπελέρης, σε συνέντευξη που έδωσε σε απευθείας μετάδοση από το Στρασβούργο στην εκπομπή «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ.

Στην ερώτηση πώς τον αντιμετώπισαν οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές ο κ. Μπελέρης είπε ότι «από χθες που βρίσκομαι στο Στραμβούργο έρχονται πολλοί να με ρωτήσουν για την υπόθεση και να μου συμπαρασταθούν. Ασφαλώς και υπάρχει από όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές συμπαράσταση. Η σύμπνοια ελπίζω να συνεχίσει να υπάρχει».

Για το αίτημα αποφυλάκισης που κατέθεσε, σημείωσε ότι νόμος προβλέπει πως όποιος έχει εκτίσει τα 2/3 της ποινής καταθέτει αίτημα αποφυλάκισης. «Το λογικό είναι το αίτημά να γίνει δεκτό. Το γεγονός ότι μου έδωσαν άδεια, δείχνει πως υπάρχει αλλαγή διάθεσης από αλβανικής πλευράς»

Ο κ. Μπελέρης είπε ακόμα ότι αν η Αλβανία θέλει η θέση της να είναι στην Ευρώπη, πρέπει να το δείξει.

Για τις εκλογές που προκήρυξε η Εντι Ράμα για τις 4 Αυγούστου είπε, μεταξύ άλλων, ότι ελπίζει να κυβερνήσει «αυτός που θα λάβει την ψήφο του λαού».

