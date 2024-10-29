Εσωκομματικός πόλεμος δίχως τέλος στον ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Πέντε ημέρες πριν τις εκλογές των συνέδρων που θα κρίνει ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην κορυφαία κομματική διαδικασία και 27 ημέρες πριν το συνέδριο στον ΣΥΡΙΖΑ το θερμόμετρο ανεβαίνει συνεχώς.

Οι τέσσερις επίσημοι υποψήφιοι (Σωκράτης Φάμελλος, Παύλος Πολάκης, Νικόλας Φαραντούρης και Απόστολος Γκλέτσος) συνεχίζουν τον προεκλογικό τους αγώνα ευελπιστώντας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Απέναντί τους ο «ανεπίσημος» υποψήφιος, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος τονίζει συνεχώς όπου σταθεί και όπου βρεθεί πως στις 24 Νοεμβρίου στο Gazi Live ο αποκλεισμός του από την Κεντρική Επιτροπή θα ανατραπεί.

Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταφέρει να πετύχουν μια ακόμα πρωτιά. Ποτέ δεν έχουν πραγματοποιηθεί εσωκομματικές εκλογές στην Ελλάδα όπου ένας υποψήφιος δεν αναγνωρίζεται από τους άλλους, έχει «κοπεί» από τη διαδικασία και ο ίδιος επιμένει να δίνει το παρών.

Οι διεργασίες είναι πολλές και στο παρασκήνιο.

Υπάρχουν ακόμα φωνές, κυρίως στις τάξεις των «87» που πιστεύουν πως το συνέδριο θα πρέπει να αναβληθεί για κάποιο διάστημα προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Αυτό το σενάριο, ωστόσο φαίνεται όσο περνούν οι ημέρες να απομακρύνεται, καθώς οι αντιδράσεις από το «στρατόπεδο» του Στέφανου Κασσελάκη θα ήταν μεγάλες και ταυτόχρονα θα έβγαζε μια ηττοπάθεια από την πλευρά της νέας πλειοψηφίας.

Αύριο το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία και όλες οι λεπτομέρειες θα τεθούν επί τάπητος, καθώς και ο τρόπος που θα γίνει ο προεκλογικός αγώνας. Η σύγκρουση της Κουμουνδούρου με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σφοδρή.

Από την Κουμουνδούρου δεν αναγνωρίζουν την υποψηφιότητά του και εκείνος με την προεκλογική εκστρατεία που πραγματοποιεί ήδη σε όλη την Ελλάδα δείχνει να τους αγνοεί. Ανακοινώσεις εκατέρωθεν δείχνουν πως η σύγκρουση θα είναι σφοδρή και στο τέλος θα οδηγήσει στη διάσπαση του κόμματος.

Οι δυο αντίπαλες πλευρές έχουν διαφορετική άποψη για το τι συμβαίνει στη βάση.

Οι «87» διαμηνύουν πως η εποχή Κασσελάκη έχει περάσει και θεωρούν πως η υπεροχή που έχουν στην Κεντρική Επιτροπή δείχνει και το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα στο συνέδριο.

Η πλευρά του πρώην πρόεδρου πιστεύει πως ο κόσμος που τον στήριξε πέρυσι τον Σεπτέμβριο δε θα τον αφήσει εκτός Κουμουνδούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στη «κόψη του ξυραφιού» και τίποτα δε θα είναι το ίδιο την επόμενη ημέρα των εκλογών και στο κόμμα, αλλά και στη Βουλή.

