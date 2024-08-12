Φωτιές: Στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων ο Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε το πρωί στο ΕΣΚΕΔΙΚ (Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Αττική και τις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις για την πορεία της πυρκαγιάς και τις ενέργειες του Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει ως αποστολή:

τον συντονισμό και την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανωμένου εγκλήματος,

τον επιτελικό σχεδιασμό, την οργάνωση και τη δοκιμασία του συστήματος χειρισμού κρίσιμων περιστατικών της Ελληνικής Αστυνομίας,

την τήρηση των επιχειρησιακών σχεδίων ανταπόκρισης,

τη συμβουλευτική υποστήριξη της δομής διοίκησης κρίσιμων περιστατικών κατά τη διαχείρισή τους και

την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς την πολιτική Ηγεσία του Σώματος, σε περιπτώσεις γενικευμένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, είτε η κύρια ευθύνη ανταπόκρισης ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία, είτε λειτουργεί υποστηρικτικά προς άλλο αρμόδιο φορέα.

τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών που απορρέουν από τον ορισμό της Ελληνικής Αστυνομίας ως υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

