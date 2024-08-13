Ολοκληρώθηκε η διυπουργική υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που σάρωσε τη βορειοανατολική Αττική.

«Προσπαθούμε κάθε χρόνο να γίνουμε καλύτεροι, με τις συνθήκες δυστυχώς να γίνονται όλο και δυσκολότερες», τόνισε σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρωθυπουργός κατά τη διυπουργική σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για το πώς εξελίχθηκε η πρόσφατη πυρκαγιά στην Αττική, φέρεται να εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε στο πεδίο από τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και επεσήμανε τον βελτιωμένο συντονισμό μεταξύ των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, κάτι που αποτελεί κατάκτηση για τη λειτουργία του κράτους και των δομών του.

Όπως πρόσθεσε, «δεν θα επιτρέψουμε να αποδομηθεί η σημαντική προσπάθεια που έχει γίνει φέτος στην Πολιτική Προστασία».

Παράλληλα επεσήμανε πως «έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη σε όσους χειρίζονται την επιχειρησιακή δραστηριότητα των εναέριων μέσων», ενώ τόνισε το γεγονός πως η κατανομή των εναέριων μέσων γίνεται πλέον από τους υπηρεσιακούς που έχουν γνώση του αντικειμένου και με βάση συγκεκριμένα επιχειρησιακά κριτήρια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της διυπουργικής σύσκεψης, έγινε από τους αρμόδιους παράγοντες εκτίμηση της έκτασης που έχει υποστεί ζημιά, ενώ όπως καταγράφηκε, κάτω από το 10% των καμένων είναι δασικές εκτάσεις.

Σχετικά με τα κτίρια, η πρώτη εκτίμηση είναι πως έχουν υποστεί καταστροφές (με χαρακτηρισμό «πράσινο», «κίτρινο», ή «κόκκινο») λιγότερα από 100, με τα περισσότερα από αυτά να μην είναι οικίες.

Συζητήθηκαν εκτενώς και συνολικά τα ζητήματα αποκατάστασης της περιοχής, με επίκεντρο την κρατική αρωγή των πληγέντων, την ενίσχυση και στήριξη των δήμων (τα σχετικά μέτρα έχουν ανακοινωθεί ήδη), η κατάσταση των υποδομών στις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και οι αποζημιώσεις σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο που ξεκινούν άμεσα.

Ειδική αναφορά έγινε στις εκκενώσεις που πραγματοποιήθηκαν και στην κατάσταση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που εκκενώθηκαν και τα οποία θα επαναλειτουργήσουν στα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Στη σύσκεψη εκτός του Πρωθυπουργού, και του αρμόδιου υπουργού Βασίλη Κικίλια, συμμετείχαν οι υπουργοί, Άμυνας Νίκος Δένδιας, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας, Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης, οι υπουργοί Επικρατείας Μάκης Βορίδης και Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, οι υφυπουργοί Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και Χρήστος Τριαντόπουλος, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο διοικητής του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ Δημήτρης Μάλλιος, ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής Θοδωρής Βαγιάς, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος. Στην σύσκεψη συνδέθηκαν επίσης οι κ. Στυλιανίδης, Παπαθανάσης Σταμπουλίδης, Πετραλιάς και Κοντογεώργης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.