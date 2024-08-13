Φωτιά στον Βαρνάβα: Καταγγελία κατοίκου για βραχυκύκλωμα σε κολώνα ρεύματος

Μαρτυρία πολίτη που αποδίδει το αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς, που έπληξε την Βορειανατολική Αττική ξεκινώντας από το Βαρνάβα, σε βραχυκύκλωμα στύλου της ΔΕΗ, εξετάζει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ο 76χρονος, κάτοικος του χωριού Αμάλθεια, υποστηρίζει πως η «πύρινη λαίλαπα» που ξεκίνησε στις 15:03 της Κυριακής, ξεκίνησε δίπλα στο σπίτι του πολύ πιθανό από βραχυκύκλωμα σε κολώνα ηλεκτροδότησης που έχει τοποθετηθεί στη γωνία της κατοικίας του.

Ο 76χρονος έδωσε κατάθεση στο Ανακριτικό της Πυροσβεστικής με στελέχη να έχουν σπεύσει στο σημείο προκειμένου να ελέγξουν εάν υπάρχουν ευρήματα που να συνηγορούν ως προς τα λεγόμενα του.

Όπως διπιστώθηκε πάνω στον ξύλινο στύλο υπάρχει ένα καψαλισμένο σημείο.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο υπήρξε μια φθορά σε μεταλλικό στήριγμα.

Δημιουργήθηκε βραχυκύκλωμα στα καλώδια και, σύμφωνα με τον 76χρονο, είναι πάρα πολύ πιθανό να έπεσε ένα πυρακτωμένο κομμάτι των καλωδίων στα ξερά χόρτα, πυροδοτώντας την «κόλαση φωτιάς»

Το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στον Βαρνάβα, και πώς πήρε τέτοιες διαστάσεις στην Αττική, είναι στο «μικροσκόπιο» της πυροσβεστικής σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Αυτή τη στιγμή τα στελέχη της Δίωξης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν δύο στοιχεία: ότι η φωτιά έχει ξεκινήσει σχεδόν ταυτόχρονα από δύο σημεία, από τις αρχές του χωριού του Βαρνάβα και η δεύτερη κοντά στο γήπεδο. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εμπρησμού, ενώ υπάρχει και αναφορά για εμπρησμό από αμέλεια, καθώς ήταν Κυριακή, και γινόντουσαν συγκεντρώσεις με ψησταριές η οποία διερευνάται.





Την Τρίτη οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις, οι οποίες πάντως είναι ελεγχόμενες, έχει γίνει χαρτογράφησή τους για το αν καίνε κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή δασικές εκτάσεις, ενώ το έργο της πλήρους κατάσβεσης ενδεχομένως να διαρκέσει από μια εβδομάδα έως 10 ημέρες. Ηδη 10 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα πραγματοποιούν διαβροχές, προκειμένου να διευκολύνουν τα πεζοπόρα τμήματα για να σβήνουν και τα τελευταία «καντηλάκια» που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα.



Σε ό,τι αφορά την καταστροφή οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 100 χιλιάδες στρέμματα καμένης γης, με το πύρινο μέτωπο να φθάνει και τα 30 χιλιόμετρα. Θα γίνει πλήρης καταγραφή των καταστροφών από κράτος και δήμους για ενισχύσεις και αποζημιώσεις.

Σε μεταγενέστερο στάδιο θα τοποθετηθούν κάμερες σε μεικτές ζώνες, δηλαδή σε αστικό ιστό και δασικό περιβάλλον, για τον εντοπισμό της εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς, αλλά και τυχόν εμπρηστών, ενώ στόχος είναι και η χρησιμοποίηση δορυφορικών συστημάτων για τον εντοπισμό των πυρκαγιών εν τη γενέσει τους.

