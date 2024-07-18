Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα, Πέμπτη στην 4η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στο Οξφορντσάιρ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο πλαίσιο της Συνόδου, ο Πρωθυπουργός έλαβε μέρος στις συνεδριάσεις της ολομέλειας και σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα «Defending and Securing Democracy». Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών παρακάθησε στη δεξίωση που παρέθεσε προς τιμήν των ηγετών ο Βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου Κάρολος Γ’.

«Συναντιόμαστε εδώ σήμερα και ταυτόχρονα μια πολύ σημαντική ψηφοφορία γίνεται στο Στρασβούργο. Ελπίζω ότι η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λαίεν θα επανεκλεγεί ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να υπάρχει συνέχεια, σταθερότητα και εμπειρία» είπε ο πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο.

«Η ατζέντα που έχει θέσει σε σχέση με τις προτεραιότητες της ΕΕ, τα θέματα της ανταγωνιστικότητας, την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, τα ζητήματα μετανάστευσης, αποτελούν σημαντικά ζητήματα και θα συζητηθούν και στη σύνοδο της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας, είναι θέματα που απασχολούν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες» πρόσθεσε.

Επίσης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι σε δύο ημέρες από σήμερα την 20η Ιουλίου θα έχουμε την 50η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο που είχε ως αποτέλεσμα την κατοχή ενός κομματιού του νησιού. «Είναι η τελευταία κατεχόμενη και διαιρεμένη ευρωπαϊκή περιοχή και ελπίζω ότι τελικά το ζήτημα θα επιλυθεί και οι συζητήσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων θα συνεχιστούν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ πάντοτε στο πνεύμα των ψηφισμάτων του συμβουλίου ασφαλείας που ορίζουν μια πιθανή λύση» τόνισε.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Πρωθυπουργός είχε σύντομη συνάντηση με τον Βρετανό ομόλογό του, Κιρ Στάρμερ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία των ελληνοβρετανικών σχέσεων και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί μια παραγωγική σχέση με την ΕΕ. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να έχουν σύντομα διμερή συνάντηση.

Ο Πρωθυπουργός είχε επίσης συνάντηση με την Πρόεδρο του Κοσόβου, Vjosa Osmani. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Πηγή: skai.gr

