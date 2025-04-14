Η μεγάλη τομή στον τομέα της Δικαιοσύνης θα έρθει το φθινόπωρο, όπου θα είναι έτοιμο το νομοσχέδιο με τον κώδικα των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης υποθέσεων εκτός δικαστηρίων, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, μια υπόθεση θα μπορεί να επιλυθεί εξωδικαστικά μέσα σε έξι μήνες μεταξύ δικηγόρων ή μεταξύ καθηγητών νομικής. Τόνισε ακόμα ότι η αύξηση των δικαστών θα φέρει αποτελέσματα και στην επιτάχυνση της δίκης.

Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι οι δικαστές πρώτου βαθμού ανέρχονται πλέον σε 750 από 400, αυξάνονται οι συνθέσεις στο σώμα Εφετών ενώ υποθέσεις όπως εργατικές διαφορές δικάζονται πλέον σε 3 μήνες.

Με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο δικαστικό συμβούλιο, αναφερόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ότι «δεν αντιπροσωπεύει κάτι καινούριο, αλλά κάτι εξαιρετικά παλιό». «Εκπροσωπεί την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που ευτυχώς η Ελλάδα δεν έζησε», σχολίασε.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, η κ. Κωνταντοπούλου «πιστεύει ότι θα πάρει τη ρεβάνς για να οδηγήσει τη χώρα εκεί που δεν κατάφερε να την οδηγήσει το 2015, στην απόλυτη χρεοκοπία και διάλυση».

Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, για την κ. Κωνσταντοπούλου «τα Τέμπη είναι εργαλείο και πρόσχημα».



