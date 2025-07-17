Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ: Προφανές για ποιον ενεργεί η Λιβύη - Η χώρα μας δέχεται επίθεση

Οι χάρτες που δημοσίευσε η Λιβύη δεν παίζουν κανένα ρόλο στο διεθνές στερέωμα, υπογράμμισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μετά τη νέα ρηματική διακοίνωση της Λιβύης στον ΟΗΕ, με τα οποία ορίζει μονομερώς τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της, βάσει του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε πως «είναι προφανές για ποιον ενεργεί η Λιβύη», προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα διαλυμένο κράτος.

Εξήγησε πως η συγκεκριμένη χώρα ενεργεί σε δύο μέτωπα. Από τη μια βγάζει χάρτες, και από την άλλη χρησιμοποιεί τη «συνταγή της Τουρκίας για τον Έβρο από τον νότο».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε ότι η Ελλάδα δέχεται επίθεση με αφορμή το μεταναστευτικό και έχει καθήκον να αμυνθεί.

Με αφορμή τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην τροπολογία για το μεταναστευτικό, ο κ. Φλωρίδης παρατήρησε πως δεν πρόκειται για συνηθισμένες ροές μεταναστών, πρόκειται για εργαλειοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων για να πλήξουν μια χώρα και έρχεται κάποιος την ώρα της επίθεσης και λέει «παρών»

Καταλόγισε στην αντιπολίτευση ότι προσπαθεί να προκαλέσει πρόβλημα στην κυβέρνηση την ώρα που η χώρα δέχεται επίθεση.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει υποχωρήσει πουθενά, και στο πεδίο όπου χρειάστηκε, τόσο στον Έβρο όσο και στο Αιγαίο όπου η Τουρκία επιχείρησε να προκαλέσει πρόβλημα με το ερευνητικό σκάφος - υπερασπίστηκε τα εθνικά δικαιώματα της χώρας.

Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, η Ελλάδα είναι πιο εξοπλισμένη από ποτέ και η αμυντική της δυνατότητα ενισχύεται συνεχώς.

Αναφορικά με τις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης δήλωσε πως η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων εξαρτάται από τις εταιρίες - κολοσσούς που όπως είπε θα κάνουν τη δουλειά. Διευκρίνισε ότι στον βαθμό που θα βρουν κοιτάσματα και δουν ότι έχουν οικονομικό ενδιαφέρον, θα προχωρήσουν με βάση τους χάρτες που έχει δημοσιεύσει η Ελλάδα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Υπαρκτό σκάνδαλο»

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ o Γιώργος Φλωρίδης ανέφερε ότι πρόκειται για υπαρκτό σκάνδαλο καθώς κάποιοι έχουν πάρει επιδοτήσεις που δεν δικαιούνται. Πρόσθεσε πως «μόνο στις φαντασίες και επιθυμίες κάποιων θα πέσει η κυβέρνηση με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Όπως είπε ο υπουργός, η κυβέρνηση της ΝΔ ήταν αυτή που έδωσε τη δυνατότητα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία να ασκεί απευθείας διώξεις, χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση της ελληνικής εισαγγελίας.

Ανακοίνωσε τέλος ότι η κυβέρνηση -μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα προσφύγει για να μειωθεί το πρόστιμο των 415 εκατ. ευρώ για τον οργανισμό.

Πηγή: skai.gr

