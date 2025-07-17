Αποχώρησαν το πρωί της Πέμπτης οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τη συνεδρίαση της Ειδικής Προκαταρκτικής Επιτροπής για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, μέλη της επιτροπής για τη διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης της παράβασης καθήκοντος από τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, κατέθεσαν επιστολή στην οποία τονίζεται ότι λόγω αντισυνταγματικών και αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της πλειοψηφίας της επιτροπής δεν συντρέχουν οι απαιτούμενες από τον Κανονισμό της Βουλής προϋποθέσεις προκειμένου να συνταχθεί αιτιολογημένο πόρισμα επί της εν λόγω κατηγορίας, το οποίο θα ετίθετο προς συζήτηση και ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στο κείμενο της επιστολής επισημαίνονται οι αντισυνταγματικές και αντιδικονομικές αποφάσεις που ελήφθησαν από την πλειοψηφία της Επιτροπής κατά παράβαση των προβλέψεων του Συντάγματος, του Κανονισμού της Βουλής, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και των προβλέψεων του Ν. 3126/2003 περί ευθύνης Υπουργών.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη:

Δεν έγινε δεκτό το αίτημα της μειοψηφίας να χορηγηθούν αντίγραφα της δικογραφίας, έστω και σε ηλεκτρονική μορφή. Δεν εκλήθη ουδείς από τους μάρτυρες που προτάθηκαν ώστε να εξεταστούν επί της συγκεκριμένης πρότασης κατηγορίας καθώς, μέχρι και την διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας στην Βουλή των Ελλήνων, δεν έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε εξέταση επί των θεμάτων της πρότασης της αυτής. Η πλειοψηφία της Επιτροπής αποδέχθηκε το από 3-7-2025 ολίγων λέξεων «σημείωμα», (όπως χαρακτηρίζεται από τον Κ.Καραμανλή) που επιδόθηκε δια πληρεξούσιου στον Προέδρο της Επιτροπής και με το οποίο ο πρώην Υπουργός αρνήθηκε να προσέλθει ώστε να εξετασθεί αυτοπροσώπως. Αποφασίσθηκε από την πλειοψηφία της Επιτροπής κατά παράβαση του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής η ολοκλήρωση των εργασιών της και η σύνταξη πορίσματος σύμφωνα με την γραπτώς εκπεφρασμένη επιθυμία του Κ. Καραμανλή να μη διενεργηθεί η προβλεπόμενη κατά το νόμο προκαταρκτική εξέταση, επαναλαμβάνοντας την αντισυνταγματική καινοφανή διαδικασία, γνωστή ως «μοντέλο Τριαντόπουλου».

Οι συμμετέχοντες στην Επιτροπή βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταγγέλλουν τη στάση της πλειοψηφίας της Επιτροπής, την εξωθεσμική άρνηση να κληθούν προς εξέταση μάρτυρες για την έρευνα της κατηγορίας περί παράβασης καθήκοντος, παρέχοντας έτσι πλήρη κάλυψη στον ελεγχόμενο πρώην Υπουργό. Επικρίνουν δε τα μέλη της πλειοψηφίας για την εκ μέρους τους «ανεπιφύλακτη» αποδοχή της «αντισυνταγματικής και παράνομης»πρότασης του Κ. Καραμανλή για την επιλογή του να παρακαμφθεί η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή και να παραπεμφθεί απευθείας στο δικαστικό συμβούλιο χωρίς τη διενέργεια της επιβαλλόμενης έρευνας. Παράλληλα επισημαίνουν ότι η στάση της πλειοψηφίας της Επιτροπής αναδεικνύει την έλλειψη σεβασμού προς τις θεσμικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 86 του Συντάγματος, με αυθαίρετη «χρήση» των ψήφων της πλειοψηφίας, σημειώνοντας ότι «το Σύνταγμα καταστρατηγείται, προκειμένου να παρασχεθεί το τελευταίο στάδιο προστασίας στον κ. Καραμανλή και η συγκάλυψη να ολοκληρωθεί».



Αναφορικά με την πρόταση της πλειοψηφίας, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σημειώνουν ότι αυτή συνιστά την τελευταία πράξη της συγκάλυψης των ευθυνών και της παροχής προστασίας στον πρώην Υπουργό. Συγκεκριμένα, καταλογίζουν απουσία νομικής τεκμηρίωσης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (259ΠΚ) το οποίο επικαλείται η πρόταση, υιοθετώντας το δόγμα των «ανεύθυνων» Υπουργών και απαλλάσσοντας τον Κώστα Καραμανλή από την μείζονα ευθύνη του για την διασφάλιση της ασφάλειας στις μεταφορές.



«Το ΠΑΣΟΚ δεν νομιμοποιεί την καταστρατήγηση του Συντάγματος και την οργανωμένη απόπειρα αμνήστευσης του κ. Καραμανλή και αποχωρεί από τη διαδικασία» επισημαίνεται.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν νομιμοποιεί την σημερινή μεθόδευση που στοχεύει στην αμνήστευση Καραμανλή. Η συγκάλυψη συνιστά το δόγμα διακυβέρνησης για την παρούσα πλειοψηφία» ανέφερε χαρακτηριστικά η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη.

Η Προκαταρκτική

Στην Προκαταρκτική συζητείται το πόρισμα της πλειοψηφίας και οι πορισματικές θέσεις της αντιπολίτευσης για τη διερεύνηση της ενδεχόμενης τέλεσης του πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος από τον πρώην υπουργό υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών.

Αμέσως μετά το πόρισμα της πλειοψηφίας, με επισυναπτόμενες τις πορισματικές εκθέσεις ή δηλώσεις των κομμάτων της μειοψηφίας, θα κατατεθεί στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να οριστεί η ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια, μετά το πέρας της οποίας θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία η σχετική απόφαση.

Η σημερινή είναι η τέταρτη συνεδρίαση που πραγματοποιεί η επιτροπή από την ημέρα συγκρότησής της. Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, ο ελεγχόμενος πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής είχε αποστείλει υπόμνημα - δήλωση στην οποία ανέφερε την επιθυμία του για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδειξη της αθωότητάς του με την εκκίνηση της ποινικής δίωξης από την Ολομέλεια, προκειμένου να διενεργηθεί ανάκριση από ανακριτή που θα οριστεί από το Δικαστικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 856 παρ. 4 του Συντάγματος, επαναλαμβάνοντας ότι αρνείται ότι έχει τελέσει τη διερευνώμενη πράξη της παράβασης καθήκοντος ή οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη σχετικά με την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Μετά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της επιτροπής αναμένονται δηλώσεις από τα κόμματα.

Πηγή: skai.gr

