Τουρκία: «Όταν ο Χαφτάρ επικυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο οι σχέσεις μας θα αναβαθμιστούν»

«Όταν ο Χαφτάρ επικυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο οι σχέσεις μας θα αναβαθμιστούν» τονίζουν τα τουρκικά ΜΜΕ, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. Στην Τουρκία ασχολούνται πάρα πολύ με τη Λιβύη, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και με την Ελλάδα, με στόχο η Κρήτη, η Ρόδος, η Κύπρος να μην έχουν επαφή τόνισε ο Μανώλης Κωστίδης.

«Η Τουρκία ήδη είχε μια επίσημη συμφωνία την οποία είχε υπογράψει με την Τρίπολη. 6 χρόνια μετά έρχεται η κυβέρνηση του Τομπρούκ και λέει ''πως μπορούμε να επικυρώσουμε αυτή τη συμφωνία''. Η Λιβύη κατήγγειλε την Ελλάδα στον ΟΗΕ καθώς η Ελλάδα παραβιάζει τα δικαιώματα της Λιβύης. Εξηγήστε μας τι θα συμβεί αν επικυρωθεί αυτή η συμφωνία και πως θα στριμωχτεί η Ελλάδα» ρώτησε η παρουσιάστρια.

«Θα περιοριστούν οι μαξιμαλιστικές θέσεις η Ελλάδας. Θα ενισχυθεί η Γαλάζια Πατρίδα μας και τα σύνορα του Εθνικού Όρκου στα σύνορα μας. Καθώς με τη συμφωνία που υπογράψαμε τον Νοέμβριο του 2019 καθορίσαμε τα σύνορα του Εθνικού Όρκου. Δείχνουμε πως αυτά που κάνει η Ελλάδα είναι παράνομα και πως ο χάρτης της Σεβίλλης που επιχειρούν να δείχνουν θέλουν να μας περιορίσουν στον κόλπο της Μερσίνης, της Αττάλειας και να μην μπορούμε να βγούμε στη θάλασσα από τον Τσεσμέ» απάντησε ο καθηγητής Πανεπιστημίου Φουρκάν Καγιά.

«Mε την υπογραφή της συμφωνίας του 2019 εμποδίσαμε και ακυρώσαμε τη θεωρία της ένωσης της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ρόδου, Κρήτης και Κύπρου. Τούς κόψαμε την αρτηρία και είπαμε πως ''δεν έχετε τέτοιο δικαίωμα''» πρόσθεσε ο Καγιά.

Στο μεταξύ, η εφημερίδα Milliyet αναφέρει σε πρωτοσέλιδο τίτλο της ότι «Η Τουρκία ανοίγει γενικό προξενείο στη Βεγγάζη».

«Όταν ο Χαφτάρ επικυρώσει και το τουρκολιβυκό μνημόνιο οι σχέσεις μας θα αναβαθμιστούν περισσότερο» τονίζεται.

Όπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα για τη νέα επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη Λιβύη «ο Γεραπετρίτης επιχειρεί να εμποδίσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Πηγή: skai.gr

