Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ 100,3: Αν υπήρχε το 112 στο Μάτι, ίσως να ζούσαν και οι 104 που χάθηκαν στη φονική φωτιά

«Αν υπήρχε το 112, και οι 104 άνθρωποι που χάθηκαν στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι ενδεχομένως να ζούσαν», ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσθέτοντας πως «με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίσαμε ακόμη και για τις φετινές φωτιές όσοι συνελήφθησαν είναι φυλακή όλοι».

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ότι βρέθηκε το κτίριο για να φιλοξενήσει τη δίκη και θα είναι έτοιμο σε 15 ημέρες.



Όσον αφορά τα αιτήματα άρσης προστασίας των προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis, δήλωσε πως με τους νέους ποινικούς κώδικες που ισχύουν από την 1η Μαΐου υπάρχει πρόβλεψη που ολοκληρώνει το πλαίσιο προστασίας και είναι πλέον στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή χωρίς καν να υποβληθούν αιτήματα να εξετάζει το πώς εξελίσεται αυτό το καθεστώς προστασίας.

«Η υπόθεση είναι στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα κρίνει αν θα πρέπει να συνεχίσει αυτό το καθεστώς προστασίας ή όχι», ανέφερε ο υπουργός.

Υπογράμμισε πως όσα έχουν αποκαλυφθεί για κάποιους προστατευόμενους μάρτυρες -ότι είχαν οικονομικό όφελος να καταγγείλουν τα όσα κατήγγειλαν- όλα αυτά τα στοιχεία έχουν υποβληθεί αρμοδίως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.