Του Αντώνη Αντζολέτου

Το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα έκανε το ντεμπούτο του το 2024 στο Ωδείο Αθηνών πραγματοποιώντας την πρώτη Διεθνή Διάσκεψη με την παρουσία του Ζόραν Ζάεφ. Με τη δημιουργία της ΕΛ.Α.Σ. ο πρώην πρωθυπουργός επιθυμεί να δώσει έμφαση στα εθνικά θέματα και η φετινή εκδήλωση λαμβάνει χώρα στην Κύπρο σήμερα. Με μια ανανεωμένη ομάδα και σε σχέση με τα διεθνή ζητήματα η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝΑΤ έρχεται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία. Τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα της εκδήλωσης σύμφωνα με στελέχη της Αμαλίας;

Με την ΕΛ.Α.Σ στις δημοσκοπήσεις να φαίνεται να παγιώνεται στη δεύτερη θέση είναι δεδομένο ότι ο πρώην πρωθυπουργός, θέλει να παρουσιάσει ένα όσο πιο επεξεργασμένο πρόγραμμα γίνεται. Η κοινή βάση είναι η οικονομία όπου κρίνονται τα μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Τις ιδεολογικές βάσεις αναμένεται να θέσει σήμερα στην Κύπρο ο παγκοσμίου φήμης οικονομολόγος, Τομά Πικετί. Ο Τομά Πικετί, θα παρουσιάσει τα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης Global Justice Report, η οποία επικεντρώνεται σε θέματα εισοδηματικής ανισότητας, βιωσιμότητας και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Θα το πραγματοποιήσει αυτό σε μια συζήτηση με τον Γιώργο Χουλιαράκη και την Ευγενία Φωτονιάτα. Όπως σημειώνουν στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. ο Τομά Πικετί είναι ένας από τους τρεις αρχιτέκτονες της έννοιας του οικονομικού πατριωτισμού που αποτελεί βασικό πρόταγμα της ΕΛΑΣ.

Σε μια περίοδο ανόδου της ακροδεξιάς, ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να στείλει στη φετινή Διάσκεψη, σύμφωνα με πηγές της Αμαλίας, ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας. Και το μήνυμα αυτό το στέλνει με τη συμμετοχή της πρώην προέδρου της Βουλής και πρώην Υπουργό Άμυνας της Χιλής, Μάγια Φερνάντες Αλιέντε, εγγονή του ιστορικού πρώην Προέδρου της Χιλής, Σαλβαδορ Αλιέντε.

Στην Κύπρο θα βρεθούν προοδευτικές δυνάμεις από όλο τον κόσμο: Από τον Αμερικανό Γερουσιαστή Βαν Χόλεν και την Πορτορικάνα πρώην δήμαρχο Σαν Χουάν, Κάρμεν Κρουζ, μέχρι τη Μαρία Χιμένα Λόπεθ, βουλευτή της αριστερής αντιπολίτευσης στον ακροδεξιό Πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι. Το παρών θα δώσει ο Όντουν Χέρνινγκ, Γραμματέας του συγκυβερνώντος Σοσιαλιστικού - Αριστερού κόμματος της Νορβηγίας και ο βουλευτής του SPD, Γιάν Ντίρεν.

Στον πυρήνα της διάσκεψης του ΙΝΑΤ βρίσκονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα και όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Για τον λόγο αυτό θα υπάρχει πολύ σημαντική εκπροσώπηση από τη Μέση Ανατολή, προκειμένου να σταλεί ένα σημαντικό μήνυμα ειρήνης: Από την Παλαιστίνια Rana Salman, συντονίστρια της ΜΚΟ «Μαχητές για την Ειρήνη» μέχρι τον πολύβραβευμένο δημοσιογράφο της Haaretz και πρώην εκπρόσωπο του Σιμόν Περές, Γκιντεόν Λεβί, μία από τις πιο συνεπείς φωνές του φιλειρηνικού κινήματος στο Ισραήλ, που αντιμάχεται την πολιτική Νετανιάχου και καλεί σε ειρήνη και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως τονίζουν από το ΙΝΑΤ.

Ξεχωριστή σημασία θα έχουν και οι αποδέκτες του φετινού βραβείου ειρήνης του ΙΝΑΤ: Εκπρόσωποι της ιατρικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται στη Γάζα, στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού, συμπεριλαμβανομένου του χειρούργου Χρίστου Γεωργάλα, συγγραφέα του βιβλίου «Ημερολόγιο της Γάζας» όπου καταγράφει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού όπως την έζησε. Παράλληλα όπως τονίζουν από την Αμαλίας θα βραβευθεί και η γνωστή ισραηλινή αριστερή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια, Orly Noy, η οποία καθημερινά καταγγέλλει την πολιτική Νετανιάχου και είναι επικεφαλής της ΜΚΟ B’Tselem.

Από την εκδήλωση του ΙΝΑΤ δεν θα μπορούσε να λείπει το Κυπριακό. Άλλωστε, σύμφωνα με το περιβάλλον του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ, η επιλογή της Κύπρου δεν έγινε τυχαία, αλλά αντίθετα έχει συγκεκριμένο συμβολισμό: Πρώτον, να σταλεί ένα μήνυμα για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, στη συνέχεια της νέας πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Δεύτερον, τη σημασία που έχει η ειρήνη στη Μέση Ανατολή και η στήριξη της Κύπρου ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε. Στο πάνελ της Διάσκεψης για το Κυπριακό θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, ο επικεφαλής της τουρκοκυπριακης κοινότητας στη Λευκωσία, Μεχμέτ Χαρμαντσί, ο Πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης και η Πρόεδρος του CTP, Sıla Usar İncirli.

Πηγή: skai.gr

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