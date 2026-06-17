Της Δώρας Αντωνίου

Η ακρίβεια, το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μπαίνει στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης. Σήμερα θα παρουσιαστεί, σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, η εφαρμογή «PosoKanei» που σχεδιάστηκε από την Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για τη σύγκριση τιμών σούπερ μάρκετ σε πραγματικό χρόνο. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, τα ίδια τα σούπερ μάρκετ θα ανεβάζουν τις τιμές και εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό διαμορφώνονται συνθήκες έντασης του ανταγωνισμού, με ωφελημένους τελικά τους πολίτες.

Από την κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας ότι οι συνθήκες για τους πολίτες εξαιτίας της ακρίβειας είναι εξαιρετικά πιεστικές, κάτι που προκαλεί εύλογη δυσαρέσκεια και αρνητική αξιολόγηση των πολιτών ως προς τις επιδόσεις της κυβέρνησης στον συγκεκριμένο τομέα, βάζουν την ακρίβεια στο επίκεντρο για το προσεχές διάστημα. Η αποκλιμάκωση των τιμών είναι ένα πολύ κομβικό στοίχημα μετά την ανακοίνωση επίτευξης συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ήδη στις διεθνείς αγοράς καταγράφεται πτώση στις τιμές του αργού πετρελαίου.

Η κυβέρνηση επιχειρηματολογεί όλους τους τελευταίους μήνες ότι οι ανατιμήσεις και ο αυξημένος πληθωρισμός οφείλονται στις διεθνείς εξελίξεις και στην άνοδο των τιμών καυσίμων, εξαιτίας της πολεμικής κρίσης. Άρα, τώρα που η κρίση τελειώνει, θα πρέπει αυτό να φανεί και στην αγορά, να το δουν οι πολίτες στην τσέπη τους. Σε διαφορετική περίπτωση, εύλογα θα ενταθούν οι επικρίσεις ότι δεν καταβάλλεται επαρκής προσπάθεια για έλεγχο της αγοράς και για προστασία των καταναλωτών από κερδοσκοπικές πρακτικές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε χθες (ΟΡΕΝ) στην αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου στο βαρέλι και ανέφερε σε σχέση με τη στάση που υιοθετεί η κυβέρνηση ότι «αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, είμαστε ακριβώς από πάνω, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές». Και πρόσθεσε ότι «αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα, αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι, την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παράγοντες που τις προκάλεσαν».

Πήγε, μάλιστα, ένα βήμα πιο πέρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι από την κυβέρνηση έχει ήδη καταστεί σαφές σε όλους τους παράγοντες της αγοράς ότι δεν θα γίνουν ανεκτά φαινόμενα αθέμιτης κερδοσκοπίας. «Έχουν ήδη σταλεί τα μηνύματα που πρέπει να σταλούν από την κυβέρνηση - δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο, σε αυτούς που πρέπει να τα λάβουν, ούτως ώστε οι αντίστοιχες αυξήσεις, οι οποίες ήταν δικαιολογημένες γι’αυτό και εμείς ήρθαμε να στηρίξουμε, τώρα να οδηγήσουν, να μετατραπούν, με βάση - το ξαναλέω - τις συνθήκες που δημιουργούνται, σε μειώσεις».

Πηγή: skai.gr

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