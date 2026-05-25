Της Έλενας Γαλάρη

Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασθείς αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι είχε καταδικασθεί σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε 17 ανθρωποκτονίες.

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα.

Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.