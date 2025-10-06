Λογαριασμός
Φλωρίδης για Τσίπρα: «Άντε πάλι από την αρχή, στο πεζοδρόμιο - Η επανάληψη της ιστορίας ως φάρσα»

Το δικό του σχόλιο μετά την είδηση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ο υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτηση στα social media

Γιώργος Φλωρίδης

Το δικό του σχόλιο μετά την είδηση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Με μια σύντομη ανάρτηση στα social media αναφέρει: 

«Παραιτήθηκε ο Α. Τσίπρας από Βουλευτής. Το Κοινοβούλιο, λέει, δεν προσφέρεται, έστω και με τα προνόμια ενός π. Πρωθυπουργού που παρέχει ο κανονισμός της Βουλής, για πολιτικό αγώνα!

Άντε πάλι από την αρχή, στο πεζοδρόμιο! Όπως θα έλεγε και ο Μαρξ, «η επανάληψη της ιστορίας ως φάρσα»!»

