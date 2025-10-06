Δρίτσας για την έδρα Τσίπρα: Θα την κρατήσω, δεν υπάρχει άλλη επιλογή

Του Γιάννη Ανυφαντή

Ραγδαίες εξελίξεις θα πυροδοτήσει και στο κοινοβουλευτικό πεδίο η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το αξίωμα του βουλευτή, με τον Θοδωρή Δρίτσα - πρώτος επιλαχών - να καταλαμβάνει την έδρα του.

«Θα την κρατήσω. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή» ανέφερε ο Θοδωρής Δρίτσας, σε συνομιλία του με δημοσιογράφους. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δρίτσας έχει προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά.

Το γεγονός αυτό συνεπάγεται αλυσιδωτές ανακατατάξεις και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, καθώς εφόσον προσχωρήσει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί πλέον 25 βουλευτές.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς θα φτάσει τους 12 βουλευτές, θα έχει δηλαδή ένα βουλευτή περισσότερο από την Ελληνική Λύση και θα είναι πλέον το πέμπτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή.

Η ανακοίνωση της επιστολής παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα στην Ολομέλεια έγινε μετά τον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της Γ' Συνόδου, πριν την εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων.

Πηγή: skai.gr

