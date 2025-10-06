Ο Θοδωρής Δρίτσας πρώτος επιλαχών για την έδρα του Αλέξη Τσίπρα

Ο Θοδωρής Δρίτσας είναι ο πρώτος επιλαχών για να πάρει την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από το βουλευτικό του αξίωμα.
Ο κ. Δρίτσας ωστόσο ανήκει στη Νέα Αριστερά και εφόσον αποδεχθεί την έδρα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει με έναν βουλευτή λιγότερο, δηλαδή με 25 βουλευτές από 26 που είναι σήμερα.
Αντίστοιχα, η Νέα Αριστερά από 11 βουλευτές που έχει σήμερα, θα βρεθεί με 12.
Πηγή: skai.gr
