Ανάρτηση για τη συμπλήρωση των 110 ετών από τη Γενοκτονία των Αρμενίων, έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τιμούμε σήμερα τη μνήμη 1,5 εκατομμυρίων θυμάτων της Αρμενικής Γενοκτονίας, πριν από 110 χρόνια, μένοντας σε επαγρύπνηση απέναντι σε κάθε μορφή βίας και μισαλλοδοξίας», έγραψε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Έλληνες και Αρμένιοι συνδέονται με κοινές εμπειρίες στο πέρασμα των καιρών. Εδώ, άλλωστε, βρήκαν καταφύγιο πολλά θύματα των διωγμών. Έγιναν μέρος του εθνικού ιστού και δημιουργικός βραχίονας της κοινωνίας μας. Γι’ αυτό και είναι ακατάλυτη η διαχρονική συμπόρευση των δύο λαών για Αλήθεια, Αξιοπρέπεια και Δικαιοσύνη.»

Πηγή: skai.gr

