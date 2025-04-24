Γεωργιάδης: Προκηρύχθηκαν 530 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών σε νοσοκομεία του ΕΣΥ

Στην υπογραφή της απόφασης για την προκήρυξη 530 θέσεων ειδικευμένων ιατρών διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού των υγειονομικών δομών σε όλη τη χώρα αναφέρεται ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του.

Για την κατανομή των θέσεων λήφθηκαν υπόψη οι ελλείψεις και οι ανάγκες των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων υγειονομικών δομών επιδιώκοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, τονίζει ο κ. Γεωργιάδης.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων τόσο της Αττικής όσο και της περιφέρειας. Οι 476 θέσεις από τις 530 αφορούν σε νοσοκομεία της περιφέρειας και ευελπιστούμε ότι τόσο οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις μας για την αναβάθμιση του δημοσίου συστήματος υγείας, όσο και τα οικονομικά και θεσμικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον του ιατρικού προσωπικού της χώρας για να καλυφθούν οι θέσεις στις περιοχές αυτές, προσθέτει ο υπουργός Υγείας.



“Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού των υγειονομικών δομών σε όλη τη χώρα, υπεγράφη η απόφαση για την προκήρυξη 530 θέσεων ειδικευμένων ιατρών διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων. Για την κατανομή των θέσεων λήφθηκαν υπόψη οι ελλείψεις και οι ανάγκες των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων υγειονομικών δομών επιδιώκοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων τόσο της Αττικής όσο και της περιφέρειας. Οι 476 θέσεις από τις 530 αφορούν σε νοσοκομεία της περιφέρειας και ευελπιστούμε ότι τόσο οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις μας για την αναβάθμιση του δημοσίου συστήματος υγείας, όσο και τα οικονομικά και θεσμικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον του ιατρικού προσωπικού της χώρας μας για να καλυφθούν οι θέσεις στις περιοχές αυτές. Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 07/05/2025 και ώρα 12:00 και λήγει στις 23/05/2025 και ώρα 12:00. Επίσης η ΚΥΑ για τον χάρτη των αγόνων περιοχών με την ένταξη περιοχών που είχαμε ανακοινώσει υπεγράφη και εστάλη προς δημοσίευση στο ΦΕΚ. Το ΕΣΥ προχωρά και γίνεται καλύτερο”

