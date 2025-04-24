Στη σημερινή 110η θλιβερή επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων αναφέρεται με δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, σημειώνοντας: «Θυμόμαστε και τιμάμε τη μνήμη ενάμισι εκατομμυρίου αθώων θυμάτων της»

Ο κ. Τασούλας προσέθεσε ότι «αποτελεί ύψιστη εθνική υποχρέωση, τόσο προς τη μνήμη των ανθρώπων αυτών όσο και προς την ανθρώπινη συνείδησή μας, όχι μόνο η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, αλλά και η διαρκής επαγρύπνηση για την αποτροπή ανάλογων ειδεχθών εγκλημάτων στο μέλλον, που αντίστοιχα με τους Αρμένιους έχει υποστεί και ο ελληνισμός, καθώς και κάθε πράξης που υποκινεί, έργω και λόγω, τις διακρίσεις, τη μισαλλοδοξία και τη βία».

Τέλος, υπογραμμίζει ότι «μόνος δρόμος για την ανθρωπότητα δεν είναι άλλος από εκείνον της ειρήνης, της συνύπαρξης και της δικαιοσύνης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.