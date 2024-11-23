Πυρά εναντίον της κυβέρνησης και του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, εξαπέλυσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, μιλώντας σήμερα στο 27ο Forum Ανάπτυξης που διοργανώνεται στην Πάτρα.

«Λεφτά υπάρχουν - αλλά που πάνε;», αναρωτήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου και όπως συνέχισε, «πάνε στο πλιάτσικο που αισθανόμαστε καθημερινά από την τεράστια κερδοσκοπική πρακτική των μεγάλων εταιρειών ενέργειας, σουπερμάρκετ και τραπεζών». «Και αυτό», όπως σημείωσε, «με τις πλάτες της κυβέρνησης».

«Γιατί», προσέθεσε, «εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να χάνονται στις σκοτεινές διαδρομές μεταξύ πελατειακού κράτους και πάσης φύσεως συμφερόντων - και να σπαταλούνται με αθέμιτες πρακτικές, όπως και τότε, πριν από 20 χρόνια, που το ένα σκάνδαλο διαδεχόταν το άλλο και το Ευρωκοινοβούλιο κατηγόρησε την τότε κυβέρνηση για λογιστική απάτη, λόγω των ψευδών στοιχείων».

«Κάτι», που όπως είπε, «μας οδήγησε τελικά, σε αναγκαστικό δανεισμό».

«Και δυστυχώς», συνέχισε, «από ό,τι άκουσα πρόσφατα, εδώ στην Πάτρα, οι πρωταγωνιστές εκείνης της τραγωδίας συνεχίζουν να εμφανίζονται αμετανόητοι».

«Και χρησιμοποιώ την λέξη αμετανόητοι», επισήμανε, «γιατί μπορεί να οδηγήσουν ξανά τη χώρα και τον λαό σε οικονομικές περιπέτειες με τον τρόπο που διαχειρίζονται την περιουσία του ελληνικού λαού».

Μιλώντας στην συνέχεια για την ανάπτυξη, ο Γιώργος Παπανδρέου είπε ότι «ανάπτυξη σοβαρή, βιώσιμη, δεν νοείται αν δεν περικλείει, πέρα από την οικονομική πλευρά, τον στόχο της ευζωίας, τη διασφάλιση στην πρόσβαση σε ποιοτική υγεία για όλους, παιδεία δημοκρατική και σύγχρονη, κατοικία, ψυχική υγεία, και μια κοινωνία αλληλεγγύης και ανθρωπιάς».

«Δυστυχώς», τόνισε, «η σημερινή πολιτική, η κυβέρνηση της ΝΔ κάθε άλλο παρά αυτές τις αρχές, τις αξίες υπηρετεί».

Κατόπιν, επικαλούμενος «ένα παράδειγμα από την περίπτωση της Αχαΐας», είπε:

«Τις τελευταίες μέρες ανακοινώθηκε ότι στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε τρεις προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου δεν εγκρίθηκε καμιά πρόταση. Ότι μόλις το 2% των πόρων των προκηρύξεων αυτών κατευθύνθηκαν στην περιφέρεια μας. Και ότι εγκρίθηκε κάτω από το 20% των προτάσεων στη χώρα. Και αναρωτιόμαστε: πού επιτέλους διατίθενται οι πόροι που άπλετα ήρθαν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια; Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μιλά για την ”αυξητική τάση στις παράτυπες δαπάνες κατά τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων”, υπογραμμίζοντας πως ”τα ευρήματα αποκαλύπτουν κρίσιμες προκλήσεις της ΕΕ”. Και η Ελλάδα πρωτοστατεί στην αδιαφάνεια δυστυχώς».

Επίσης, ο Γιώργος Παπανδρέου είπε ότι «και η Κεντρική Τράπεζα προειδοποιεί για το Ταμείο Ανάκαμψης τη ”σημαντική υστέρηση στην εκτέλεση δαπανών”, καθώς ”μόνο το 45% των συνολικών κονδυλίων των επιχορηγήσεων που έχουν εισπραχθεί μέχρι στιγμής έχει διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία” (Έκθεση Τράπεζα της Ελλάδας, Ιούνιος 2024), με την υποεκτέλεση να ”κοστίζει” στη χώρα 1% περίπου του ΑΕΠ ετησίως».

Πηγή: skai.gr

