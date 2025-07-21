Την προσπάθεια που καταβάλλει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η Νίκη Κεραμέως, να επαναπατρίσει τους Έλληνες που κατέφυγαν στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνια, σε αναζήτηση καλύτερων επαγγελματικών ευκαιριών, προκειμένου να αξιοποιήσει τις ικανότητές τους στην ανασυγκρότηση της εγχώριας αγοράς εργασίας, αναδεικνύουν σε σημερινό τους δημοσίευμα οι Financial Times.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, υπό τον τίτλο «Ελληνικές επιχειρήσεις περιοδεύουν στην Ευρώπη για να προσελκύσουν πίσω εξειδικευμένους Έλληνες εργαζόμενους», (Greek companies tour Europe to lure back skilled nationals), η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ηγείται αποστολών που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκές πόλεις - ανάμεσά τους το Λονδίνο και το 'Αμστερνταμ - με σκοπό να μεταφέρει ένα σαφές μήνυμα: Η Ελλάδα έχει αλλάξει και προσφέρει πλέον ευκαιρίες στους ανθρώπους της.

«Στην αρχή το κλίμα είναι αρνητικό. Οι Έλληνες που έφυγαν μας βλέπουν ως εκπροσώπους της χώρας που τους ανάγκασε να φύγουν. Η πρόκληση είναι μεγαλύτερη: να δείξουμε ότι η σημερινή Ελλάδα δεν έχει σχέση με την Ελλάδα του 2010 ή του 2012», δηλώνει χαρακτηριστικά η κ. Κεραμέως, περιγράφοντας την προσπάθεια αναστροφής του αρνητικού κλίματος και της δυσπιστίας.

Όπως επισημαίνουν οι Financial Times η Ελλάδα πάνω από 600.000 Έλληνες, κυρίως νέοι και υψηλής κατάρτισης, εγκατέλειψαν τη χώρα την περίοδο 2010-2021, εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για τη μεγαλύτερη μετακίνηση εργατικού δυναμικού από ανεπτυγμένη χώρα σε καιρό ειρήνης.

Τονίζουν ωστόσο, ότι υπάρχουν ενδείξεις αντιστροφής του φαινομένου καθώς για πρώτη φορά από το 2009, περισσότερα άτομα επέστρεψαν απ' όσα έφυγαν, με το 60% να ανήκει στην πλέον παραγωγική ηλικία 20-44 ετών.

Μάλιστα, στο άρθρο παρατίθενται τα κίνητρα που έχει θεσπίσει η ελληνική κυβέρνηση για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων απόδημων όπως η μείωση φόρου εισοδήματος κατά 50% για επτά χρόνια σε όσους έχουν εργαστεί τουλάχιστον πέντε χρόνια στο εξωτερικό, σημειώνοντας ότι από το 2020, περίπου 6.000 Έλληνες αξιοποίησαν αυτό το μέτρο. Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το άρθρο, η βελτιωμένη εικόνα της χώρας έχει εξίσου μεγάλη σημασία με τα προσφερόμενα οικονομικά οφέλη.

Το άρθρο κάνει αναφορά στις εκδηλώσεις «Rebrain Greece» του υπουργείου, στις οποίες συμμετέχουν μεγάλες ελληνικές εταιρείες και διεθνείς επιχειρήσεις, δίνοντας σε υποψηφίους ευκαιρίες άμεσης πρόσληψης.

Τέλος, παρατίθονται και στοιχεία σχετικής έρευνας, σύμφωνα με την οποία το συναισθηματικό κομμάτι παραμένει ισχυρό κίνητρο επιστροφής, με πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες να επικαλούνται οικογενειακούς δεσμούς, ενώ το 32% δηλώνει ότι τους λείπει το ελληνικό κλίμα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.