Στα άκρα η σύγκρουση στον ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Βγήκαν τα «μαχαίρια» στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της σημερινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος. Το μέλος του οργάνου, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, που πρόσκειται στο «μπλοκ» του Παύλου Πολάκη παρέπεμψε στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ τον Κώστα Ζαχαριάδη.

Η αιτιολογία ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, συνέντευξη του εκπρόσωπου τύπου την προηγούμενη εβδομάδα κατά την οποία ανέφερε ότι επικεφαλής του εγχειρήματος συγκρότησης ενός προοδευτικού σχηματισμού θα μπορούσε να είναι και ο Αλέξης Τσίπρας.

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήδη εκφράζουν τη απορία τους για την κίνηση αυτή, καθώς όπως αναφέρουν, διατυπώθηκε μια άποψη που αποτελεί θέμα συζήτησης, αλλά και προιόν συλλογικών αποφάσεων.

Ήδη τα τηλέφωνα στην Κουμουνδούρου έχουν πάρει «φωτιά» προκειμένου να δουν πως θα χειριστούν το συγκεκριμένο συμβάν.

Το Σάββατο συνεδριάζει και η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

