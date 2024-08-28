Αδικαιολόγητη και επιζήμια για τον ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελλος την απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη, για αντικατάστασή του από τον Νίκο Παππά στη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστους» στον ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, ερωτηθείς αναφορικά με τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Σωκράτης Φάμελλος είπε ότι «μέχρι χθες δεν ήξερα τίποτα. Το πρωί με ενημέρωσε ο Στέφανος Κασσελάκης ότι προτίθεται να εισηγηθεί την αλλαγή του προεδρείου συνολικά και του απάντησα ό,τι είπα χθες στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ότι δηλαδή εκτός ότι είναι μία αδικαιολόγητη πρόταση, το βασικό είναι ότι πρόκειται για μια επιζήμια πρόταση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το προεδρείο δεν είχε παρουσιάσει κανένα έλλειμμα, είχαμε εκφράσει την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ανοίξαμε ένα εσωτερικό θέμα χωρίς λόγο».

«Στην εισήγηση του προέδρου ήταν θετική η αξιολόγηση του προεδρείου και δεν έχω απάντηση. Ήταν επιζήμια γιατί ανοίξαμε ένα εσωτερικό ζήτημα και δεν συζητάμε για τα προβλήματα της κοινωνίας» πρόσθεσε. Ο κ. Φάμελλος ερωτηθείς σχετικά για το εάν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τον κ. Κασσελάκη τόνισε, μάλιστα, ότι από την αρχή του Αυγούστου συνεργάζονταν για την παρέμβαση στη ΔΕΘ.

Δεν είμαι ούτε σύμμαχος ούτε αντίπαλος του κ. Κασσελάκη

Μεταξύ άλλων, ο κ. Φάμελλος τόνισε «με ενδιαφέρει η ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ και η ενότητα και νομίζω ότι αυτό το υπερασπιστήκαμε και ως Κοινοβουλευτική Ομάδα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Δεν είμαι ούτε σύμμαχος ούτε αντίπαλος του κ. Κασσελάκη. Το κόμμα έχει επιλέξει τον Στέφανο Κασσελάκη αλλά όπου υπάρχει θέμα πολιτικής διαφοράς θα του το λέω και θα το λέω και στα όργανα όπως έκανα και χθες».

«Πολλοί βουλευτές που ψήφισαν υπέρ της πρότασης του κ. Κασσελάκη έκαναν θετική αξιολόγηση στο προεδρείο. Μέσα στην ΚΟ εισέπραξα την ομόφωνη στήριξη για την προεδρία μας» σημείωσε ακολούθως.

Ερωτηθείς για το εάν εκτιμά ότι υπάρχουν διαλυτικά σημάδια, ο κ. Φάμελλος απάντησε «δεν πρέπει να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω στην ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ και στην αναγκαιότητά του».

«Η διαδικασία εκλογής προεδρείου της ΚΟ έγινε με δημοκρατική διαδικασία, αλλά ότι δεν υπήρξε αιτιολόγηση και ταυτόχρονα αυτό ανοίγει ένα εσωτερικό ζήτημα είναι πολιτικό λάθος. Δεν μπορεί όμως κανείς να χαρακτηρίσει τη διαδικασία αντιδημοκρατική».

Ερωτηθείς για το εάν ο ίδιος προτίθεται να αμφισβητήσει τον κ. Κασσελάκη στην Κεντρική Επιτροπή, τόνισε «δεν νομίζω ότι υπάρχουν προτεραιότητες στη συζήτηση για τα πρόσωπα ούτε με τα θέματα της αμφισβήτησης εγώ έχω ποτέ μπλέξει. Χθες είπα ότι αυτή η επιλογή του προέδρου είναι επιζήμια για τον ΣΥΡΙΖΑ και ήλπιζα μήπως αναιρέσει την απόφασή του. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι η ενότητα και δεν θα παραβιάσω αυτό το ζήτημα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει καλύτερος

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εσωκομματικών εκλογών ο κ. Φάμελλος είπε ότι «από την πρώτη μέρα έκανα τα πάντα να μην αμφισβητείται η λειτουργία του προέδρου. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει καλύτερος και αυτό συμπεριλαμβάνει τον πρόεδρο και όλους μας. Είμαστε συλλογικότητα».

«Δεν συνέδεσα την προσωπική επίθεση με τις χθεσινές εξελίξεις. Υπήρξε μία αισχρή διαδικτυακή ανάρτηση από έναν λογαριασμό που ήταν μάλλον ανώνυμος και με ενέπλεκε ότι εγώ δεν έχω δώσει συνδρομή στα κομματικά Μέσα. Ξεκαθαρίζω ότι θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη» σημείωσε ο κ. Φάμελλος απαντώντας στο εάν η προσωπική επίθεση που είχε δεχτεί το τελευταίο διάστημα τον είχε προϊδεάσει για την απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη.

Πηγή: skai.gr

