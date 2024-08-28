Συνεδριάζει αυτήν την ώρα, υπό τον πρωθυπουργό, το υπουργικό συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην καθημερινότητα και τα προβλήματά της, στην ακρίβεια και στην αντιπολίτευση, ενώ ανακοίνωσε ότι από τις 6 Οκτωβρίου τα διόδια στην Αττική Οδό θα μειωθούν στα 2,5 ευρώ από 2.80.

“Μου δίνεται η αφορμή ξεκινώντας να σχολιάσω το κλίμα που κάποιοι επιχειρούν να ξαναχτίσουν γύρω από τις τιμές στην αγορά σε μία στιγμή μάλιστα που ο πληθωρισμός υποχωρεί, ενώ για δεύτερο συνεχόμενο μήνα η αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων στην πατρίδα μας έπεσαν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο” τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

Ζήτησα από τον υπουργό Ανάπτυξης να μας ενημερώσει αναλυτικά με συγκρίσεις ιδίων προϊόντων πέρυσι και φέτος. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία θα δείξουν ότι τα αναχώματα τα οποία έχουμε υψώσει μέχρι στιγμή και τα οποία είναι πολλά είναι αποτελεσματικά και ότι αυτή η δύσκολη φάση την οποία έχουμε περάσει, πηγαίνει προς το τέλος της.

Έχουμε ένα πρώτο μέτωπο τώρα που δεν άλλο από τα σχολικά είδη, καθώς τα σχολεία θα ξανανοίξουν το Σεπτέμβριο. Είδα με χαρά ότι αρκετές αλυσίδες προσφέρουν από τώρα τιμές οι οποίες είναι αισθητά χαμηλότερες από πέρυσι. Πιστεύω λοιπόν ότι τόσο ο ανταγωνισμός όσο και οι έλεγχοι της πολιτείας θα λειτουργήσουν και στον τομέα αυτό.

Τα έξοδα των νοικοκυριών δεν θα επιβαρυνθούν δυσανάλογα φέτος. Για να μην παρεξηγηθώ. Το έχουμε πει πολλές φορές. Κανείς δεν λέει ότι οι τιμές δεν έχουν ανέβει και στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αντιστεκόμαστε και ότι τα πράγματα σταδιακά θα πηγαίνουν καλύτερα. Θα το ξαναπώ. Οι ανατιμήσεις μάλιστα στα τρόφιμα έπεσαν κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης και μάλιστα αν αφαιρέσουμε τη δυσανάλογα μεγάλη επίδραση του ελαιολάδου στον δείκτη τιμών τροφίμων στη χώρα μας, ο δείκτης στις τιμές των τροφίμων κινείται πια πτωτικά.

Για όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και σε λίγο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα, παρά τα εμπόδια, ανεβάζει ταχύτητα και ότι η κυβέρνησή μας με πολλά καθημερινά βήματα υλοποιεί το σχέδιό της. Θέλω να θυμίσω ένα σχέδιο τετραετίας. Έχουμε διανύσει τον έναν από τα τέσσερα χρόνια της κυβερνητικής μας θητείας και ότι όλα αυτά τα βήματα τα οποία γίνονται τελικά, θα οδηγήσουν σε μεγάλα άλματα, σε μεγάλες αλλαγές προς όφελος των πολιτών. Κεντρικός μας στόχος και η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι οι μόνιμες αυξήσεις στο εισόδημα. Αυτήν συνεχίζουμε να υπηρετούμε.

Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα για όλα αυτά σε 10 μέρες από τώρα, για να μπορούμε να απαντήσουμε βέβαια και σε κάποιους από τους μύθους οι οποίοι διακινούνται, οι οποίοι παρουσιάζουν την Ελλάδα περίπου να είναι χειρότερη και από την Βουλγαρία με βασικό μισθό στα 477 ευρώ. Να θυμίσω ότι είναι στα 830 η Ελλάδα, η οποία είναι δεύτερη σε ρυθμό αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και μια χώρα στην οποία ο δείκτης της κατανάλωσης που είναι ίσως και ο πιο ενδεικτικός γιατί περιέχει όλα τα έξοδα των νοικοκυριών, βελτιώνεται διαρκώς. Σίγουρα η αντιπολίτευση μπορεί να μείνει αιχμάλωτη των αδιεξόδων της. Την αφήνουμε στην κρίση της. Αυτό το οποίο θέλω να πω όμως, είναι ότι όσο εντείνονται τα αδιέξοδα της αντιπολίτευσης, τόσο αυξάνονται οι δικές μας ευθύνες. Είναι χρέος μας να διαφυλάξουμε και το κύρος της πολιτικής. Και ο μόνος δρόμος που ξέρουμε δεν είναι άλλος από την ένταση της δουλειάς μας να απαντούμε με χειροπιαστό έργο στα συνθήματα.

Δεν πιστεύω ότι ο κόσμος ασχολείται ιδιαίτερα με το τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Ασχολείται πάρα πολύ όμως με τα δικά του προβλήματα και με το πώς μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε σε αυτό. Να δώσω ένα παράδειγμα μόνο από τη σημερινή ατζέντα: Θα δώσουμε την εξουσιοδότηση για να υπογραφεί η νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού. Τα δημόσια ταμεία θα ενισχυθούν με παραπάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ από την εταιρεία που θα τη διαχειριστεί, αλλά θα υπάρχει και χειροπιαστό όφελος για τους πολίτες, καθώς από τις 6 Οκτωβρίου τα διόδια στην Αττική Οδό θα μειωθούν από τα 2,8 ευρώ στα 2,5 ευρώ. Αυτό είναι ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα για τους πολίτες, ειδικά για αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν τακτικά τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο της πόλης.

Αντίστοιχη ήταν και η χθεσινή μας παρουσία στη Θεσσαλονίκη, όπου να ευχαριστήσω τους υπουργούς οι οποίοι συμμετείχαν για πρώτη φορά, Νομίζω ότι διαπίστωσαν οι παρευρισκόμενοι στην Κεντρική Μακεδονία το εύρος των παρεμβάσεων, οι οποίες υλοποιούνται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Αντίστοιχες παρουσιάσεις θα γίνουν σε όλες τις Περιφέρειες. Η δε πλατφόρμα την οποία έχουμε αναρτήσει στο διαδίκτυο erga.gov.gr παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα έργα τα οποία υλοποιούνται σε όλη την επικράτεια, άνω του ενός εκατομμυρίου. Ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης. Ποιο είναι το στάδιο υλοποίησής του έργου. Ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης. Δείτε το σαν μια “Διαύγεια” ουσιαστικά για όλα τα έργα τα οποία γίνονται στη χώρα και φυσικά ένας μηχανισμός λογοδοσίας για να μπορούμε να παρακολουθούμε και εμείς την υλοποίηση για όσα έχουμε δεσμεύσει.

Μια ακόμα παρέμβαση, σημαντική νομίζω για την καθημερινότητα του πολίτη, ήταν και η παρουσία μου στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΑ στην Ανατολική Αττική, με τα καινούργια λεωφορεία να κάνουν ήδη αισθητή την παρουσία τους στην Ανατολική και σύντομα στη Δυτική Αττική. Θέλω να θυμίσω ότι η ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αποτελεί κεντρική προτεραιότητα μας. 950 καινούργια λεωφορεία θα έχουμε συνολικά στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Ως προς τα θέματα της ατζέντας μας, εκτός από τη σύμβαση παραχώρησης Αττικής Οδού, τρεις σύντομες παρατηρήσεις:

Πρώτον, η παρουσίαση την οποία θα κάνει ο κ. Παπαθανάσης για την έκθεση της πορείας του Ταμείου Ανάκαμψης. Νομίζω το μήνυμα είναι κοινό. Το ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας ώστε να φροντίσουμε να πετύχουμε τα ορόσημα, να απορροφήσουμε τα σχετικά κονδύλια, ώστε το φθινόπωρο η χώρα να μπορεί να εισπράξει την 5η δόση των ενισχύσεων από Το ταμείο Ανάκαμψης.

Ένα ακόμα νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο προσθέτει νέα όπλα στη φαρέτρα μας για την ενδοοικογενειακή βία. Θέλω να χαιρετίσω τη μεγάλη προσπάθεια η οποία έχει γίνει από τα συναρμόδια Υπουργεία στον τομέα αυτόν και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τα νέα γραφεία αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. Πιστεύω ότι πια έχουμε κατακτήσει στη συνείδηση πρωτίστως των γυναικών, ότι το κράτος μπορεί να σταθεί αποτελεσματικά δίπλα τους και να έχουν το θάρρος να καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά. Νομίζω ότι το Υπουργείο σωστά όμως έκρινε ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στο νομικό πλαίσιο που να επιτρέπουν επί πλέον προληπτικά μέτρα σε άτομα με βεβαρημένο παρελθόν. Να διευρύνουν την έννοια του συντρόφου, τη διαχείριση ύποπτων συμπεριφορών μέσα στις σχέσεις, αλλά και την κάλυψη άμεση κάλυψη οικονομικών αναγκών του θύματος.

Για αυτά θα μας μιλήσει ο υπουργός Δικαιοσύνης και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα μας παρουσιάσει τα σχέδιά του για περαιτέρω παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, προγράμματα εκσυγχρονισμού, χρήση νέων τεχνολογιών, παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν στην Αστυνομική Ακαδημία, οργανωτική αναδιάταξη της ΕΛΑΣ.

Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στα νέα τεχνικά μέσα, τα οποία μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται προφανώς και πολλές νέες κάμερες στους δρόμους. Σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα για αυτά.

