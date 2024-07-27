Κάθε προσπάθεια εξάλειψης της αθλητικής βίας στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή το γεγονός ότι, όπως ενημερώθηκε σήμερα από τον πρόεδρο της δομής «1η Φεβρουαρίου 2022 - Εις το Όνομα του 'Αλκη», Λευτέρη Παπά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που κατέθεσε η δομή τον Ιούλιο του 2023, με τίτλο «Εγώ ο οπαδός του αθλητισμού και του πολιτισμού» εγκρίθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι πρόκειται για «ένα πρόγραμμα, το οποίο θα προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες μέσω διαδραστικών και καινοτόμων δραστηριοτήτων και το οποίο στήριξε από την πρώτη στιγμή η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., μια στήριξη που εξέφρασε και προσωπικά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, Στέφανος Κασσελάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δομής στις 20 Μαΐου 2024, στο σημείο της δολοφονίας του 'Αλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη».

Ο κ. Φάμελλος προσθέτει ότι πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη επιτυχία της δομής στον αγώνα της για την αλλαγή της οπαδικής κουλτούρας στη χώρα και την προώθηση του φιλάθλου πνεύματος μέσα από την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και κυρίως της νεολαίας. Είχε προηγηθεί, αναφέρει, η υπερψήφιση της τροπολογίας που κατέθεσε η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον περασμένο Ιανουάριο, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την οπαδική βία, με την πρόταση της δομής για τον ορισμό της 1ης Φεβρουαρίου ως Πανελλήνιας Ημέρας Φιλάθλου. Ο κ. Φάμελλος σχολιάζει ότι, παρά τους όποιους περιορισμούς τέθηκαν από το ΙΕΠ, με τη μετατροπή του προγράμματος από 14ωρο σε 7ωρο και μόνο για την ΣΤ' Τάξη του Δημοτικού, η έγκριση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική κατάκτηση της κοινωνίας των πολιτών που μάχεται να αποβάλει από το χώρο του αθλητισμού ταραχοποιά και εγκληματικά στοιχεία.

Tονίζει, τέλος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συγχαίρει τη δομή «1η Φεβρουαρίου 2022 - Εις το Όνομα του 'Αλκη» και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια για την εξάλειψη του νοσηρού φαινομένου της αθλητικής βίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

