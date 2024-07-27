«Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο τη Δευτέρα 22.07.2024 κατά τη διαδικασία θαλάσσιας έρευνας για την πόντιση καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, έδωσαν αφορμή για πλειοδοσία ανακρίβειας στον δημόσιο λόγο», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Όπως σημειώνει, το ιταλικό πλοίο είχε προγραμματίσει τη διεξαγωγή της έρευνας, μεταξύ άλλων, εντός της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, όπως έχει οριοθετηθεί μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.

Στην ίδια θαλάσσια περιοχή, επισημαίνει ο κ. Γεραπετρίτης, «επικαλείται δικαιώματα η Τουρκία με βάση το νομικά άκυρο και ανυπόστατο τουρκολυβικό μνημόνιο. Εξ αυτού του λόγου, τουρκικά πολεμικά πλοία κατέπλευσαν στην ευρύτερη περιοχή».

«Δεν προέκυψε σε κανένα στάδιο κίνδυνος θερμού επεισοδίου εξαιτίας της ταυτόχρονης ύπαρξης δυνάμεων Ελλάδας και Τουρκίας», τονίζει.

«Λειτούργησαν οι δίαυλοι επικοινωνίας που έχουν εγκατασταθεί για την αποσυμπίεση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών και σε λιγότερο από 36 ώρες το ερευνητικό πλοίο προχώρησε στην έρευνα του, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του. Η έρευνα αυτή σε διεθνή ύδατα ελληνικής ΑΟΖ διήρκεσε περί τις 5 ώρες».

«Καμία από τις δύο χώρες δεν αφίσταται από τις οικείες βασικές θέσεις, ούτε θα μπορούσαμε ευλόγως να το αναμένουμε αυτό», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «'Αλλωστε προβλέπεται ρητά και στη Διακήρυξη των Αθηνών ότι δεν θίγονται οι εκατέρωθεν νομικές θέσεις τους».

«Η Ελλάδα ούτε αναγνώρισε με οποιονδήποτε τρόπο ούτε πρόκειται να αναγνωρίσει τις τουρκικές διεκδικήσεις, πράττουμε δε έναντι αυτών ό,τι είναι αναγκαίο, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο».

«Στο πλαίσιο αυτό, όμως, έχει αξία η άμεση επικοινωνία που προλαμβάνει την τροπή των εντάσεων σε πραγματικές κρίσεις, όπως, άλλωστε, συνέβη σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν, με τεράστιο κίνδυνο για την ειρήνη». Και, ασφαλώς, «αναδεικνύεται η αξία να προχωρήσουμε σε συζήτηση για πλήρη οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης».

«Με πυξίδα το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, σκοπός μας είναι η μακρά και βιώσιμη ειρήνη. Σήμερα που η Ελλάδα απολαύει σε όλα τα επίπεδα μείζονος ισχύος», καταλήγει στη δήλωσή του ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.