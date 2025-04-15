Φάμελλος: Κατώτεροι των περιστάσεων ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά

«Κατώτερους των περιστάσεων», χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος λέγοντας πως «δεν ανταποκρίνονται στο αίτημα των πολιτών».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Μega ανέφερε: «Η πλειοψηφία των πολιτών λέει "βρείτε τα" για να έχουμε μία λύση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μία πρωτοβουλία και είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε -παρουσιάσαμε συγκεκριμένα 10+1 προτάσεις. Από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά αποδείχθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, υπήρξε άρνηση ή καθυστέρηση προκειμένου να διαμορφωθεί προοδευτική απάντηση. Εμείς δεν έχουμε κομματικό εγωισμό, είμαστε συνεπείς και ενωτικοί και δεχόμαστε και στηρίζουμε και προτάσεις των άλλων, όπως την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ασφαλιστικό στη Βουλή. Είμαστε έτοιμοι να συμφωνήσουμε και να στηρίξουμε και προτάσεις άλλων. Εμείς προτείναμε να κάνουμε μία δημόσια συζήτηση για αυτά που συμφωνούμε και όχι για αυτά που διαφωνούμε, αλλά δίχως ανταπόκριση. Οι επιλογές τους είναι κατώτερες των περιστάσεων και αποτελεί άρνηση όχι μόνο σε εμάς, αλλά στους πολίτες. Η πρότασή μας περιλαμβάνει να συνεργαζόμαστε στην Βουλή, να κάνουμε ένα δημόσιο φόρουμ διαλόγου και να πάμε μαζί».

Σε ερώτηση για την Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου σωρεύει την αντίδραση της κοινωνίας. Όμως δεν έχει προγραμματική πρόταση, το έχει παραδεχθεί και η ίδια. Επιπλέον χρησιμοποιεί επιχειρήματα του παρελθόντος, που χρησιμοποιούσε το αντισύριζα μέτωπο».

Για τα χαμηλά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις είπε: «Στον ΣΥΡΙΖΑ περάσαμε μία πολύ δύσκολη περίοδο που μας προσέθεσε το πρόβλημα της αξιοπιστίας. Το πρόβλημα αυτό ξεπερνιέται και εκεί αποσκοπούσε και η δική μου εκλογή. Ήδη ξαναμπαίνουν μπρος οι οργανώσεις και πάμε σε συνέδριο επανεκκίνησης τον Ιούνιο».

Αναφερόμενος στο ζήτημα που έχει ανακύψει με την «Ομάδα Αλήθειας» ζήτησε παρέμβαση της δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, ο κ. Φάμελλος είπε: «Δεν μιλάμε για κάποια τρολ του διαδικτύου, μιλάμε για τον μηχανισμό προπαγάνδας της ΝΔ, ο οποίος πληρώνεται από εταιρείες του κ. Βαρβιτσιώτη και του κ. Ολύμπιου, που έχουν την ευθύνη της προπαγάνδας της ΝΔ και από εταιρίες που έχουν κρατικά συμβόλαια. Ιδιώτες πληρώνουν ιδιώτες για να κάνουν την βρώμικη δουλειά για λογαριασμό της κυβέρνησης της ΝΔ. Η ηγεσία του Αρείου Πάγου έκανε παρέμβαση ακόμη και στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αλλά δεν κάνει για τον μηχανισμό προπαγάνδας. Θα πρέπει να αποκαλυφθεί ο ομφάλιος λώρος που συνδέει το κρατικό χρήμα με τον μηχανισμό προπαγάνδας της ΝΔ». Ακολούθως είπε ότι η κυβέρνηση έχει στήσει έναν συνολικό μηχανισμό με υποκλοπές που περιελάμβανε υπουργούς και πολιτικούς, ώστε να μην κουνιέται κανένας. Έχουμε, τόνισε, ακύρωση της Δικαιοσύνης και παρεμβάσεις για χειραγώγηση της δικαιοσύνης.

Αναφέρθηκε και στο θέμα της ακρίβειας με αφορμή το πασχαλινό τραπέζι λέγοντας: «Οι μικρές αυξήσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν αντιστοιχούν στο κόστος ζωής. Υπάρχουν προϊόντα σε σχέση με το 2019 με 100% αύξηση. Στο αρνί βρήκαμε μέχρι 140%. Το 2019 υπήρχε αρνί με 6,2 ευρώ».

Γενικεύοντας υποστήριξε: «Ακόμη και οι μεσαίου εισοδήματος πολίτες ζορίζονται και δεν τα βγάζουν πέρα. Μπορεί να παρουσιάζει η κυβέρνηση μία μικρή αύξηση. Η ακρίβεια τρώει τις μικρές αυξήσεις στους μισθούς που ανακοινώνει η κυβέρνηση».

Αναφερόμενος στις αιτίες είπε ότι είναι «η κερδοσκοπία των μεγάλων εταιριών στα καύσιμα, στις τράπεζες, στους μεσάζοντες από τη μία. Και η κερδοσκοπία του κράτους με τους υψηλούς έμμεσους φόρους από την άλλη. Η κυβέρνηση έχει αφήσει να γίνεται πάρτι στην ενέργεια και στις τράπεζες και κρατά ψηλά τον ΦΠΑ στην κατανάλωση. 4,7 δισ. είναι τα κέρδη των τραπεζών πέρυσι. Είναι κλοπή. Η ακρίβεια δεν κερδίζεται με τα καλάθια και το κόστος στέγασης δεν κερδίζεται με τα επιδόματα. Να μειωθεί ο ΦΠΑ που είναι άδικος φόρος. Να φορολογηθεί ο υπερβολικός πλούτος».

Πηγή: skai.gr

