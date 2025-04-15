Κώστας Μπακογιάννης στον ΣΚΑΪ 100,3: «Χρειαζόμαστε κάμερες παντού στην πόλη για την ασφάλειά μας»

Για την «ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης» και την «εγκατάσταση καμερών σε όλη την πρωτεύουσα» με σκοπό την πρόληψη των παραβατικών συμπεριφορών και την τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, μίλησε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, πρώην Δήμαρχος, κ. Κώστας Μπακογιάννης, στον ΣΚΑΪ 100,3 και την εκπομπή «Στιγμιότυπα» του Βασίλη Κουφόπουλου.

Ο κ. Μπακογιάννης εξέφρασε την ανησυχία του για τα φαινόμενα ανομίας, παραβατικότητας και βίας που σημειώνονται σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας, ιδιαίτερα στο κέντρο και σε περιοχές όπως Γκύζη, Κυψέλη και Εξάρχεια, τονίζοντας ότι οι πολίτες δεν αισθάνεται ασφαλείς, λόγω της έλλειψης επαρκούς αστυνόμευσης.

Ταυτόχρονα επέρριψε ευθύνες στη Δημοτική αρχή για έργα υποδομών τα οποία διακόπηκαν στον λόφο του Στρέφη και μετέφερε την αγανάκτηση των κάτοικων της περιοχής (όπως χαρακτηριστικά είπε), η οποία παραμένει χωρίς ηλεκτροφωτισμό και προστατευτικά πλέγματα, εδώ και ενάμιση χρόνο. Ο πρώην δήμαρχος έκανε λόγο για «μη ολοκλήρωση σημαντικών υποδομών στην περιοχή που έχει ως αποτέλεσμα το αίσθημα γενικευμένης ανασφάλειας για τους κατοίκους».

Η αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας δεν μπορεί παρά να είναι απόλυτη προτεραιότητα σε ένα Δήμο και είναι ευθύνη της Δημοτικής αρχής μέσω «ενός οργανωμένου σχεδίου και δουλειάς» να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα αποθαρρύνει τις παραβατικές συμπεριφορές, τόνισε ο πρώην δήμαρχος, επιμένοντας στην «ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης» και την «εγκατάσταση καμερών σε όλη την πόλη».

«Δεν μπορεί, ωστόσο, σε κάθε γωνία να υπάρχει ένας αστυνομικός», είπε χαρακτηριστικά. «Χρειαζόμαστε κάμερες παντού στην πόλη».

Ο κ. Μπακογιάννης έφερε παραδείγματα Ευρωπαϊκών πόλεων όπου η εγκατάσταση καμερών έχει βοηθήσει στην αποτελεσματική πρόληψη της παραβατικότητας. «Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή πόλη που να μην έχει κάμερες», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι είναι δουλειά της δημοτικής αρχής να φροντίσει ώστε να εγκατασταθούν κάμερες, στην προσπάθεια βελτίωσης της δημόσιας ασφάλειας.

Ακούστε τη συνέντευξη του κ. Κώατα Μπακογιάννη στον ΣΚΑΪ 100,3 (από 10.50, έως 22.25).

