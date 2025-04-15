Τουρκία για Exocet και οι φρεγάτες Belharra: "Οι Έλληνες μας απειλούν”

Προβληματισμό, έως κινδυνολογικές κραυγές και υστερία, προκαλούν στην Τουρκία η απόκτηση πυραύλων Exocet και η προοπτική απόκτησης μιας ακόμα φρεγάτας Belharra από το Παρίσι, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

“Η Ελλάδα συμφώνησε με τη Γαλλία, συγκεντρώνουν όπλα στο Αιγαίο, θα τους χρησιμοποιήσουν κατά της Τουρκίας;” διερωτώνται χαρακτηριστικά στα τουρκικά ΜΜΕ.

“Συγκέντρωση πυραύλων στο Αιγαίο. Οι Exocet θα χρησιμοποιηθούν εναντίον της Τουρκίας” αναφέρει χαρακτηριστικά στο πρώτοσέλιδό της η Turkiye.

“Η Ελλάδα αγοράζει αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet. Σχεδιάζουν και επιπλέον φρεγάτα Belharra” τονίζει η Hurriyet.

“Η Ελλάδα αγοράζει αντιπλοϊκούς πυραύλους από τη Γαλλία” σημειώνει η Haberturk.

“Οι Έλληνες μας απειλούν με όπλα, αλλά εμείς έχουμε τους πυραύλους μας” υποστήριξαν στο CNN Turk Τούρκοι αναλυτές.

“Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγονται απειλητικές δηλώσεις από την Ελλάδα έχουν στόχο να μας προκαλέσουν. Δηλαδή έχουν θέσεις όπως εμείς έχουμε αυτούς που μας υποστηρίζουν, μας δίνουν F-35 μας δίνουν Rafale, μπορούμε να πλήξουμε οποιαδήποτε, θα σας σβήσουμε από τη Γαλάζια Πατρίδα, θα σας σβήσουμε από την Κύπρο. Βλέπουμε πως υπάρχει μια λογική της Μεγάλης Ιδέας, και την Ένωση... Όμως εμείς έχουμε τους πυραύλους μας. Όλοι αυτοί είναι δικά μας δημιουργήματα, δικά μας παιδιά. Με βεληνεκές σήμερα τα 1.000 χλμ και θα φτάσουμε και 5.000. Δεν τους έχουμε για να πολεμήσουμε, αλλά για να διατηρηθεί η ειρήνη, μια δίκαιη ειρήνη” ήταν ο ισχυρισμός που διατυπώθηκε.

“Σκανδαλώδεις δηλώσεις”

Στο CNN Turk “αναλύθηκαν” και οι “σκανδαλώδεις”, όπως τις χαρακτήρισε η παρουσιάστρια, δηλώσεις του Δημήτρη Χούπη, του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων. “Ο ίδιος υποστήριξε πως η Τουρκία αποτελεί απειλή, πως η Αθήνα είναι έτοιμοι για κάθε σενάριο και πως η Ελλάδα μπορεί να επέμβει οπουδήποτε εντός 5 λεπτών” είπε η παρουσιάστρια.

“Αν θυμάστε πίσω από τις απερίσκεπτες κινήσεις της Ελλάδας πάντα είδαμε τη σκιά της Γαλλίας. Η Γαλλία θέλει να χρησιμοποιεί την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως χρησιμοποιεί και την Αρμενία απέναντι στην Τουρκία. Πρέπει βέβαια να υπενθυμίσουμε και την περίπτωση του Ισραήλ. Διαπιστώνουμε πως το Ισραήλ έχει ως στόχο να χρησιμοποιήσει του Ελληνοκύπριους και την Ελλάδα, εναντίον της Τουρκίας. Επιχείρησαν να εντάξουν και την Αίγυπτο αλλά δεν τα κατάφεραν. Ολα αυτά έχουν ως στόχο την Τουρκία αλλά μέχρι στιγμής έχουν μείνει στα λόγια” υποστήριξε ο στρατιωτικός αναλυτής Τζοσκούν Μπασμπούγ.

“Πάνε και εξοπλίζουν όλο το Αιγαίο από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την Κρήτη. Όλα τα νησιά που πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Στρατιωτικοποίησαν μέχρι και το δικό μας Καστελόριζο! Έτσι το είπα αλλά στην πραγματικότητα το Καστελόριζο είναι δικό μας!” πρόσθεσε ο Μπασμπούγ.

"Ελλάδα και Ισραήλ σχεδίαζαν την πόντιση καλωδίου ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου. Οι περιοχές αυτές ήταν εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, αντέδρασε έντονα το υπουργείο Άμυνας, η Αθήνα ανέβαλε το σχέδιο για άλλη μια φορά" ισχυρίζονται πάντως στην Τουρκία.

