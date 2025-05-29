Απαντήσεις, σχετικά με δημοσιεύματα για ευθύνη σχετικά με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνει με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Μάκης Βορίδης.

«Μου αποδίδεται ευθύνη γιατί συμφώνησα με την απόφαση του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ περί κατανομής βοσκοτόπων: Η κατανομή βοσκοτόπων, η λεγόμενη και «τεχνική λύση» αποτελεί υπουργική απόφαση που νομοθετήθηκε το 2015, τροποποιήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ το 2017 και χρησιμοποιήθηκε από όλες τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ουδέποτε, δε, προσεβλήθη από οποιονδήποτε σε οποιοδήποτε επίπεδο, τροποποιηθείσα δε, ισχύει μέχρι σήμερα. Το σκεπτικό της έχει επανειλημμένα αναλυθεί και πάντως στόχευε στην προστασία των ενισχύσεων και του εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Το να εγκαλούμαι για δήθεν παράνομες ενέργειες επειδή εφάρμοσα το νομίμως υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ξεπερνά κάθε όριο», υπογραμμίζει ο υπουργός, αναφερόμενος παράλληλα και στους υπαινιγμούς για την παραίτηση Βάρρα.

«Υπάρχουν υπαινιγμοί ότι ζήτησα την παραίτηση του Γρηγόρη Βάρρα διότι δήθεν ήλεγχε ΑΦΜ. Ουδέν ψευδέστερον αυτού. Το δε ψεύδος αυτού του ισχυρισμού αποδεικνύεται και εξ εγγράφων, θα πρότεινα δε στους υιοθετούντες τέτοιους ισχυρισμούς να σκέφτονται διπλά και τριπλά πριν υιοθετήσουν συκοφαντίες», τονίζει ο κ. Βορίδης.

Σχετικά με τα 3500 ΑΦΜ που έθεσε σε έλεγχο ο κ. Βάρρας, για τα οποία έχει ερωτηθεί ο υπουργός από το ΠΑΣΟΚ, απαντά: «Ουδεμία αρμοδιότητα έχει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ουδέποτε αναμείχθηκα σε οποιονδήποτε έλεγχο, ουδέποτε υπέδειξα οτιδήποτε σχετικό σε οποιονδήποτε. Οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε ό,τι με αφορά ενήργησαν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους χωρίς οποιαδήποτε παρέμβασή μου. Σε κάθε περίπτωση ο κ. Βάρρας παρητήθη τον Νοέμβριο του 2020 και εγώ έμεινα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι τον Ιανουάριο του 2021. Άρα τι ρωτάει το ΠΑΣΟΚ; Τι έκανα για τους ελέγχους μετά την παραίτηση του κ. Βαρρά; Εξ όσων γνωρίζω, συνεχίστηκαν κανονικά σε όλα τα επίπεδα, χωρίς οποιαδήποτε εμπλοκή μου».

Τέλος, στην ανάρτησή του αναφέρει ότι είναι πάντα ανεκτικός στον έλεγχο των πολιτικών του πεπραγμένων, αλλά καθόλου ανεκτικός στις συκοφαντίες. «Αυτό ας ληφθεί υπόψιν από όσους χωρίς να μου αποδίδουν κάτι συγκεκριμένο με μισόλογα και υπαινιγμούς, αποπειρώνται να με σπιλώσουν», καταλήγει ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

