Συνάντηση Γεραπετρίτη – Aλ Σάρα στη Δαμασκό – Οι πρώτες φωτογραφίες

Με τη νέα ηγεσία της Συρίας συναντήθηκε σήμερα στη Δαμασκό ο Ελληνας ΥΠΕΞ - Αναμένεται να ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο μετά τις συνομιλίες

Γεραπετρίτης Αλ Σάρα

Με τη νέα ηγεσία της Συρίας συναντήθηκε σήμερα στη Δαμασκό ο Ελληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης.

γεραπετριτης

«Ο Πρόεδρος Αχμέντ αλ Σάρα  και ο Υπουργός Εξωτερικών Ασάντ Αλ Σαϊμπανί υποδέχθηκαν την αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα, με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, στο Λαϊκό Μέγαρο» ανέφερε το κρατικό παρκτορείο ειδήσεων της Συρίας, δημοσιεύοντας και φωτογραφίες από την συνάντηση. 

Η συνάντηση είναι σε εξέλιξη ενώ, μετά το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών, θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο.

γεραπετριτης αλ σαρα

Πηγή: skai.gr

TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης Αχμέντ αλ Σάρα Συρία
