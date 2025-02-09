Με τη νέα ηγεσία της Συρίας συναντήθηκε σήμερα στη Δαμασκό ο Ελληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Ο Πρόεδρος Αχμέντ αλ Σάρα και ο Υπουργός Εξωτερικών Ασάντ Αλ Σαϊμπανί υποδέχθηκαν την αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα, με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, στο Λαϊκό Μέγαρο» ανέφερε το κρατικό παρκτορείο ειδήσεων της Συρίας, δημοσιεύοντας και φωτογραφίες από την συνάντηση.

Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara ve Dışişleri Bakanı Asaad El Şeybani, Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın Giorgos Gerapetritis başkanlığındaki üst düzey #Yunan heyetini Halk Sarayı'nda kabul etti#SANA pic.twitter.com/DG386pAJBk — /SANA/Suriye Arap Haber Ajansı (@arap_ajans) February 9, 2025

Η συνάντηση είναι σε εξέλιξη ενώ, μετά το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών, θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.