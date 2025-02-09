Χ. Δούκας: Ξεκινάει η θεμελίωση στο γήπεδο του Παναθηναϊκού - Προχωράμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα

«Πέρσι τέτοια εποχή ήταν μια εικόνα πάρα πολύ δύσκολη στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν υπήρχαν μπουλντόζες, υπήρχαν λόφοι σκουπιδιού 8 -10 μέτρων και αν πάτε σήμερα η εικόνα τελείως διαφορετική» σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας στο ΕΡΤNews ενώ μεταφέροντας την κατάσταση του σήμερα τόνισε μεταξύ άλλων πως «έχει προχωρήσει κατά 90% η απορρύπανση, έχει γίνει η εκσκαφή και στους δύο χώρους (και στο γήπεδο ποδοσφαιρικού του Παναθηναϊκού και στου Ερασιτέχνη) ενώ ξεκινάει η θεμελίωση στο ποδοσφαιρικό γήπεδο και στη συνέχεια θα προχωρήσει και στον Ερασιτέχνη».

Επιπλέον, ο κ. Δούκας σημείωσε πως «όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είμαστε σε ευθεία γραμμή και προχωράμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα», ενώ αυτοί οι δυο χώροι θα είναι καταλύτες στη συνολική αναβάθμιση της περιοχής, αφού μεταξύ άλλων θα γίνουν χώροι πρασίνου, θα φτιαχτούν θεμελιώδεις υποδομές, δίκτυα ομβρίων υδάτων, δρόμοι, ποδηλατόδρομος κλπ.

Μάλιστα σημείωσε πως η επένδυση προσεγγίζει συνολικά – μαζί με τα ιδιωτικά κεφάλαια – τα 600 εκατομμύρια, ενώ το τεράστιο έργο της ανάπλασης το κάνει αποκλειστικά ο Δήμος και όχι κάποια ιδιωτική εταιρία, ενώ αναφορικά με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας σημείωσε πως «όταν ολοκληρωθεί ο Βοτανικός θα πάμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα ότι θα γκρεμίσουμε τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, θα φτιάξουμε κι ένα γήπεδο του Παναθηναϊκού, πάρκο και από κάτω πάρκινγκ».

«Λέω όμως εγώ ότι θα έχει μια πολύ μεγάλη αξία να κρατηθεί μια κερκίδα, η Θύρα 13, έστω και αν αυτό πρέπει να γίνει με έναν καλλιτεχνικό τρόπο για να φαίνεται ζωντανή η ιστορία σε όλους τους ανθρώπους, μιας και θα υπάρχει και το μουσείο του Παναθηναϊκού και να βλέπουν όλοι που έπαιζε παλιά ο Δομάζος και όλα τα πολύ μεγάλα αστέρια του παρελθόντος» πρόσθεσε κλείνοντας ο δήμαρχος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.