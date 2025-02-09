Β. Καπερνάρος για τα βίντεο του τρένου πριν τη σύγκρουση στα Τέμπη: Η εταιρεία έδωσε από την πρώτη στιγμή όλα τα στοιχεία

«Η εταιρεία από τη στιγμή του δυστυχήματος, μέχρι και σήμερα, κατόπιν παραγγελιών των αρμοδίων Αρχών, χορηγεί διαρκώς αποδεικτικό υλικό. Στην αρχή βίντεο και στη συνέχεια σκληρούς δίσκους» τόνισε μεταξύ άλλων μιλώντας στο ΕΡΤNews ο δικηγόρος της εταιρείας, η οποία είχε αναλάβει τη φύλαξη του δικτύου του σιδηροδρομικού δικτύου, Βασίλης Καπερνάρος, προσθέτοντας παράλληλα πως «δεν είναι σε θέση η εταιρεία να γνωρίζει τι από όλα αυτά που της έχουν ζητηθεί είναι αξιοποιήσιμο, καθώς δεν έχει ενημέρωση για την τύχη αυτού του υλικού».

Ο γνωστός δικηγόρος απέρριψε τις κατηγορίες πως τώρα η εταιρία βγάζει τα συγκεκριμένα στοιχεία, ενώ υπογράμμισε πως «οι αρμόδιες αρχές ζητούσαν σημεία σιδηροδρομικών σταθμών και όχι καταγραφές από τα ενδιάμεσα διαστήματα μεταξύ των σιδηροδρομικών σταθμών» και πρόσθεσε πως «η εταιρία δίνει πάντοτε αμέσως ό,τι της ζητείται σύμφωνα με το νόμο και σύμφωνα με αυτά που υποχρεούται να κάνει».

Ο κ. Καπερνάρος τόνισε πως ο πραγματογνώμονας εμφανίστηκε μετά το πέρας του δεκαπενθημέρου ζητώντας υλικό, το οποίο θα μπορούσε να είχε διαγραφεί. Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό το βίντεο δεν είναι προϊόν ανάκτησης λέγοντας χαρακτηριστικά πως «κατέβηκαν τα βίντεο αυτά στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, του επιχειρησιακού κέντρου, και αποθηκεύτηκαν εκεί εντός του δεκαπενθημέρου, πριν πραγματοποιηθεί δηλαδή η επανεγγραφή στον σκληρό δίσκο του καταγραφικού».

Τέλος, ο κ. Καπερνάρος υπογράμμισε πως «ο,τι ζητήθηκε τα δώσαμε αμέσως» ενώ αναφορικά για το πρώτο δεκαπενθήμερο ανέφερε πως στις 6 Μαρτίου η Τροχαία ήταν η υπηρεσία που ζήτησε σχετικό υλικό και συγκεκριμένα από τους σταθμούς της επιβατικής αμαξοστοιχίας από Αθήνα για Θεσσαλονίκη και η εταιρία έδωσε το υλικό την ίδια μέρα.

Πηγή: skai.gr

