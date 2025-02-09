Από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στη κυβέρνηση πως υποτιμά τη Δικαιοσύνη, τις ανεξάρτητες αρχές και το κράτος δικαίου, όπως φάνηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών και την τραγωδία των Τεμπών.

«Από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός έβγαλε πόρισμα, λες και ήταν δικαστής. Δύο χρόνια ακούγαμε στα μέσα την ίδια προπαγάνδα: ότι για όλα φταίει το μοιραίο ρουσφέτι της Νέας Δημοκρατίας, ο σταθμάρχης. Αρνήθηκαν μέχρι και το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής του κ. Γεραπετρίτη για την αιτιώδη συνάφεια της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση με την τραγωδία. Αν είχαν εγκαταστήσει την τηλεδιοίκηση στον σιδηρόδρομο, τα δυο τρένα δεν θα είχαν ποτέ συγκρουστεί», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Κλιμάκωσε την κριτική στη κυβέρνηση της ΝΔ, κάνοντας λόγο για προπαγάνδα με «χαλκευμένες συνομιλίες του σταθμάρχη στο Πρώτο Θέμα αλλά αυτοί μιλούν για χαλκευμένα στη δικαιοσύνη», όπως είπε, «τη διαχείριση του πορίσματος της Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας για τις ευθύνες του υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για το μπάζωμα ενώ παρουσιάζεται βίντεο, που δεν έβρισκαν δύο ολόκληρα χρόνια για μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Θα το αξιολογήσει η δικαιοσύνη».

Στρέφοντας ευθέως τα βέλη του στον πρωθυπουργό, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε πώς κ. Μητσοτάκης για όλα αυτά εμφανίζεται παραπλανημένος.

«Δεν είναι παραπλανημένος Πρωθυπουργός . Είναι Πρωθυπουργός ενορχηστρωτής», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε πώς «δεν ξεχνάμε και θα είμαστε στις πλατείες με την κοινωνία». «Σταματήστε κ. Μητσοτάκη να υποτιμάτε τη νοημοσύνη των πολιτών», πρόσθεσε ο κ, Ανδρουλάκης.

Εξήγησε αναλυτικά τις πρωτοβουλίες που πήρε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με την Προανακριτική για τη σύμβαση 717 και τις ευθύνες του τότε υπουργού, Κώστα Καραμανλή, την πρόταση δυσπιστίας πριν ένα χρόνο όπου παραιτήθηκαν οι κ. Μπρατάκος και Παπασταύρου και την τωρινή πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τις ευθύνες του υφυπουργού Χ. Τριαντόπουλου .« Το μήνυμα είναι καθαρό: Όποιος έχει συγκεκριμένες ευθύνες με πόρισμα της Δικαιοσύνης, για μας ένας είναι ο δρόμος. Ο δρόμος για τον φυσικό δικαστή του», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής άσκησε κι ασκεί αποτελεσματική, αξιόπιστη και υπεύθυνη αντιπολίτευση, με έμφαση στο σκάνδαλο, όπως το χαρακτήρισε, του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της κοινωνικής σύγκλισης», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και σημείωσε ότι αφουγκράζεται τις ανησυχίες της ελληνικής κοινωνίας και εκφράζει κάθε δημοκράτη και προοδευτικό πολίτη που αναζητά διέξοδο από την καταστροφική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.

«Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να κάνουμε ένα ακόμη βήμα. Να προχωρήσουμε στα ανοιχτά περιφερειακά μας συνέδρια. Να μιλήσουμε με τους πολίτες. Να οργανώσουμε τη συνδιάσκεψη της νεολαίας μας. Και όλα αυτά να καταλήξουν στο ανοιχτό, δημοκρατικό συνέδριο μας που θα διεξαχθεί μέχρι και το Φθινόπωρο του 2025», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης και μίλησε για την εσωκομματική διαδικασία προς το συνέδριο. « Όπως σας εγγυήθηκα την εσωτερική εκλογική διαδικασία του 2024, την οποία εξήραν όλοι οι πολίτες -ακόμη και οι κομματικοί μας αντίπαλοι-, έτσι θα κινηθούμε και τώρα. Έχετε όμως και εσείς χρέος να βάλετε όλες σας τις δυνάμεις. Δεν θα επιτρέψω κανένα πισωγύρισμα», υπογράμμισε απευθυνόμενος στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Με ενότητα στην πράξη. Οι αποτελεσματικές πολιτικές μας πρωτοβουλίες των τελευταίων μηνών δείχνουν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Έχουμε χρέος απέναντι σε εκατομμύρια Έλληνες που απαιτούν αλλαγή πολιτικής σελίδας. Δεσμεύομαι ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές», συμπλήρωσε ο κ., Ανδρουλάκης και κατέληξε:

«Καλώ κάθε δημοκράτη και προοδευτικό πολίτη που υφίσταται τις συνέπειες της άδικης πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας να συμμετάσχει στα περιφερειακά μας συνέδρια και να ενώσει τις δυνάμεις του με το ΠΑΣΟΚ ώστε μέσα από τις διαδικασίες μας να προχωρήσουμε στην ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης. Το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό σε κάθε ανήσυχο πολίτη που νιώθει απογοητευμένος από τη σημερινή πραγματικότητα. Τους καλώ να δώσουμε τα χέρια, να προχωρήσουμε μαζί. Και δεσμεύομαι ότι δεν θα τους απογοητεύσουμε για την επιλογή τους. Έχουμε χρέος να ανοίξουμε νέους προοδευτικούς δρόμους με συνέπεια, ενότητα και πολιτική αυτονομία». Έχουμε ιστορικό καθήκον να επινοήσουμε μια νέα γραμματική Προόδου για τη στρατιωτική, οικονομική, ενεργειακή και πολιτική αυτονομία της Ευρώπης. Εξασφαλίζοντας την ευημερία, την ασφάλεια και την προοπτική των λαών της Ευρώπης, με όποιον και αν συνορεύουν. Για όλα αυτά, όμως, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε νωρίς πολιτικές, όταν κάποιοι μας έλεγαν ρομαντικούς. Η αλληλεγγύη στις φυσικές καταστροφές με τον κοινό μηχανισμό προστασίας. Η αλληλεγγύη στην ενεργειακή μετάβαση με το Ταμείο Απανθρακοποίησης. Η αλληλεγγύη στην ασφάλεια με την πρωτοβουλία να υπάρχουν κανόνες στις εξαγωγές όπλων από ευρωπαϊκές σε τρίτες χώρες όπως στην Τουρκία. Μίλησα έγκαιρα για την ανάγκη του ευρωστρατού και της κοινής εξωτερικής πολιτικής αλλά και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κυριαρχίας, που θα δανειστεί με ευρωομόλογο και θα επενδύσει σε τομείς της οικονομίας που πρέπει να επαναπατρίσουμε αλλά και σε τομείς που έχουμε έλλειψη ανταγωνιστικότητας.

Πηγή: skai.gr

