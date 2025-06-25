Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών Α. Ταγιάνι στη Χάγη

Όπως έγινε γνωστό, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Λιβύη

Γεραπετρίτης Ταγιάνι

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης πραγματοποίησε συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του Aντόνιο Ταγιάνι στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη της Ολλανδίας.

Όπως έγινε γνωστό, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Λιβύη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης Αντόνιο Ταγιάνι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark