Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης πραγματοποίησε συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του Aντόνιο Ταγιάνι στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη της Ολλανδίας.

Όπως έγινε γνωστό, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Λιβύη.

Πηγή: skai.gr

