Το γενικό νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» επισκέφθηκαν σήμερα, Πέμπτη ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τραυματιοφορείς που προσλήφθηκαν από το «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων στον δημόσιο τομέα της υγείας» της ΔΥΠΑ. Το παρών έδωσαν ο Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο Διοικητής του Ευαγγελισμού Αναστάστιος Γρηγορόπουλος.

Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση εργασιακή επανένταξη ανέργων με χαμηλή εξειδίκευση, με έμφαση στη μακροχρόνια ανεργία και την ανεργία των νέων. Η εν λόγω δράση, με προϋπολογισμό 9.600.000 ευρώ, δημιουργεί 500 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα 12 μηνών και με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 1.050 ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία από τη ΔΥΠΑ, έως τις 30 Ιουνίου 2025, είχαν πραγματοποιηθεί 364 προσλήψεις, εκ των οποίων οι 21 στον «Ευαγγελισμό».

Επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και της Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως στο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» για την πρόσληψη 500 τραυματιοφορέων μέσω ΔΥΠΑhttps://t.co/AP6rOLW3S0 pic.twitter.com/gRk4667IiE — Υπουργείο Υγείας (@YpYgGR) July 3, 2025

«Καλέσαμε σήμερα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» την Υπουργό Εργασίας κυρία Νίκη Κεραμέως και τον Διοικητή της ΔΥΠΑ κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη για να τους ευχαριστήσουμε για την τεράστια βοήθεια που δίνει η ΔΥΠΑ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με τα προγράμματα προσλήψεως προσωπικού και κυρίως, με την πρόσληψη 500 τραυματιοφορέων. Όσο και να σας κάνει εντύπωση, ο τραυματιοφορέας είναι βασικό κλειδί για να μειωθεί ο χρόνος αναμονής στην εφημερία] σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. «Σε συνδυασμό λοιπόν με όλα τα άλλα μέτρα που έχουμε λάβει έως τώρα, οι 500 τραυματιοφορείς θα συμβάλουν καθοριστικά στη μείωση των καθυστερήσεων στη διακομιδή ασθενών, στην αποσυμφόρηση των επειγόντων και στη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας των νοσοκομείων. Δεν σταματάμε εδώ: συνεχίζουμε τις προσλήψεις και τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, ώστε κάθε πολίτης να βρίσκει ποιοτικές και αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι το Υπουργείο Εργασίας και τη ΔΥΠΑ για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας και να διαβεβαιώσω τους πολίτες ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεχή αναβάθμιση του ΕΣΥ. Η υγεία είναι και θα παραμείνει κορυφαία προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης» κατέληξε ο υπουργός.

Σήμερα το πρωί με την Υπουργό Εργασίας @nkerameus και τον Διοικητή της @dypa_official κ. Πρωτοψάλτη βρεθήκαμε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για να υποδεχθούμε επισήμως τους 21 τραυματιοφορείς που έπιασαν δουλειά μέσω του σχετικού προγράμματος της ΔΥΠΑ εκεί και μέσω αυτών τους 500… pic.twitter.com/nFwiqv0XyR — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 3, 2025

Από την πλευρά της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως είπε ότι ο «ο στόχος μας είναι να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, με κάθε μας πράξη, να βοηθούμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Πριν από μερικούς μήνες, συνομίλησα με τον κ. Γεωργιάδη και μου εξήγησε το ζήτημα που υπάρχει με τους χρόνους εφημερίας και πόσο πολύ θα βοηθούσε εάν είχαμε περισσότερους τραυματιοφορείς. Προφανώς, η αποστολή του Υπουργείου Εργασίας δεν είναι να στελεχώνει το Δημόσιο. Πλην όμως, όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη ανάγκη, μπορούμε να ερχόμαστε με στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης και να συνδράμουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Γι’ αυτό, σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, καταρτίσαμε ένα ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για τραυματιοφορείς. Η στόχευση ήταν διπλή: Πρώτον, απευθυνθήκαμε σε ανέργους συμπολίτες μας, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη ηλικία, μερικοί άνω των 50 ετών, και οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να διεισδύσουν στην αγορά εργασίας και απέχουν λίγο από τη συνταξιοδότηση. Και ταυτόχρονα, με αυτό το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό, να στηρίξουμε κρίσιμες υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Υγείας, κ. Γεωργιάδη για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε»

Τέλος, ο Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε:«Στηρίζουμε έμπρακτα το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τους ανθρώπους που το στελεχώνουν. Μέσα από τη στοχευμένη δράση της ΔΥΠΑ, δώσαμε την ευκαιρία σε 500 ανέργους να επανενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα κρίσιμες δομές του Υπουργείου Υγείας. Με έμφαση στη μακροχρόνια ανεργία και στην ανεργία των νέων, επενδύουμε σε θέσεις πλήρους απασχόλησης που έχουν κοινωνικό και δημόσιο αποτύπωμα. Η άριστη συνεργασία μας με τα Υπουργεία Εργασίας και Υγείας αποδεικνύει πώς η απασχόληση και η δημόσια υγεία μπορούν να ενισχυθούν ταυτόχρονα, προς όφελος όλων».

