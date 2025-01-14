Πηγές ΥΕΘΑ: «Για κάθε έναν ανώτατο αξιωματικό στην Ελλάδα αντιστοιχούν 2,35 ανώτατοι αξιωματικοί στις ΗΠΑ»

Στα όσα αναφέρονται στον δημόσιο λόγο περί δήθεν «λανθασμένων» στοιχείων όσον αφορά τη σύγκριση του αριθμού των ανωτάτων αξιωματικών μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, απαντούν πηγές του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας.

Όπως ξεκαθαρίζουν, για κάθε έναν ανώτατο αξιωματικό στην Ελλάδα αντιστοιχούν 2,35 ανώτατοι αξιωματικοί στις ΗΠΑ, ακόμη και αν περιληφθούν σε αυτούς οι «Στρατηγοί 4 Αστέρων» (βαθμό τον οποίο στη χώρα μας έχει μόνο ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ), ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 32 φορές μεγαλύτερο πληθυσμό.

Επισημαίνουν, δε, ότι ο αριθμός των «Στρατηγών Ενός Αστέρος» (Brigadier General) που αντιστοιχεί στον βαθμό του Ταξιάρχου στην Ελλάδα - και στον οποίο αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας στη δήλωσή του από την Πάτρα - ανέρχεται σε 113 στον Στρατό των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα ενημερωμένα στοιχεία της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου για τη δύναμη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, στην οποία περιλαμβάνονται τα ενεργά μέλη της Εθνοφρουράς και των Αποθεματικών Δυνάμεων, τα οποία συμμετέχουν σε αποστολές και επιχειρήσεις (https://crsreports.congress.gov, R44389, 8/3/2024).

Πρόκειται, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, για αριθμό ο οποίος είναι μικρότερος από τον αριθμό των Ταξιάρχων του Στρατού Ξηράς στην Ελλάδα!

Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, η αναλογία Αντιστρατήγων και ομοιόβαθμων σε Ναυτικό - Αεροπορία είναι ένας ανά 15.151 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων στις ΗΠΑ, έναντι ενός ανά 5.190 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ελλάδα.

Συνεπώς, υπογραμμίζουν πηγές του υπουργείου, είναι 3 φορές μεγαλύτερος ο αριθμός Υποστρατήγων και ομοιόβαθμων στην Ελλάδα σε σχέση με τις ΗΠΑ, κατ' αναλογία με τη δύναμη.

Η αναλογία Υποστρατήγων και ομοιόβαθμων σε Ναυτικό - Αεροπορία στις ΗΠΑ είναι ένας ανά 7.936 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ στην Ελλάδα είναι ένας Υποστράτηγος ή ομοιόβαθμος σε Πολεμικό Ναυτικό - Πολεμική Αεροπορία ανά 1.329 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων. Δηλαδή είναι 6 φορές μεγαλύτερος ο αριθμός Υποστρατήγων και ομοιόβαθμων στην Ελλάδα σε σχέση με τις ΗΠΑ, κατ' αναλογία με τη δύναμη.

Η αναλογία των ομοιόβαθμων των Ταξιάρχων και των Αρχιπλοιάρχων είναι ένας ανά 5.154 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων στις ΗΠΑ, ενώ στην Ελλάδα η αναλογία είναι ένας Ταξίαρχος/Αρχιπλοίαρχος ανά 454 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δηλαδή, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, η Ελλάδα διαθέτει 11πλάσιο αριθμό Ταξιάρχων και ομοιόβαθμων σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, κατ' αναλογία με τη δύναμη.

Το δικαίωμα της κριτικής είναι απολύτως σεβαστό, αλλά τα θέματα της Εθνικής 'Αμυνας δεν προσφέρονται για μικροκομματική αντιπαράθεση, ιδίως όταν επιχειρείται η παράθεση διαστρεβλωμένων ή ψευδών στοιχείων, καταλήγουν οι πηγές του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.