Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Φάμελλου – Κατσέλη: Ο διάλογος των 2 πολιτικών

Του Γιάννη Ανυφαντή

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση του Σωκράτη Φάμελλου με τη Λούκα Κατσέλη στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς της για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

«Η υποψηφιότητα αυτή μπορεί να συσπειρώσει ευρύτερες δυνάμεις, είναι προοδευτική πρόταση», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος υποδεχόμενος την κα Κατσέλη στο γραφείο της αντιπροέδρου της Βουλής, Όλγας Γεροβασίλη, ευχαριστώντας την πρώην υπουργό και ακαδημαϊκό για την τιμή της αποδοχής της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ. «Εμείς κρατήσαμε συνεπή και σοβαρή στάση, δεν ανοίξαμε θέματα πρόωρα, επενδύσαμε στη σοβαρότητα για να έχει καλό αποτέλεσμα για τη χώρα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως η υποψηφιότητα της Λούκας Κατσέλη μπορεί να συμβάλλει θετικά «με το ήθος και τα δημοκρατικά χαρακτηριστικά της».

Για μία άκρως τιμητική πρόταση έκανε λόγο η Λούκα Κατσέλη, τονίζοντας πως την αποδέχθηκε γιατί πιστεύει ότι «ο ρόλος του Προέδρου ιδιαίτερα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία και την δυστοπία που ζούμε παγκοσμίως, είναι καταλυτικός κυρίως για τα θέματα αξιών». Μάλιστα, εξέφρασε την ελπίδα η υποψηφιότητά της «να υποστηριχθεί πλατύτερα», επισημαίνοντας πως σήμερα λείπει από την Ελλάδα μία αξιακή πυξίδα.

Πηγή: skai.gr

