Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε από τον Πύργο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος δήλωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «καλύπτει τους κλέφτες ενός δισ. ευρώ» του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρότεινε ξανά τη συνεργασία των προοδειτικών δυνάμεων, προκειμένου να «διώξουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Πιο αναλυτικά η ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

Απόψε η αίθουσα είναι γεμάτη, πράγμα που δείχνει ότι όταν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον, που μπορεί να είναι και ανθρώπινο, είναι πολιτική το ανθρώπινο ενδιαφέρον, τότε μπορούμε να κάνουμε και ωραίες συζητήσεις.

Υπάρχουν διάφορες διαδρομές που μας έχουν ενώσει πολύ διαφορετικές. Αισθάνομαι πλούσιος που υπάρχουν όλες αυτές οι διαδρομές στη ζωή μου. Αυτό είναι κοινωνικότητα, αυτό είναι η πραγματική πολιτική, αυτό είναι συλλογικότητα. Αισθάνομαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, γιατί σ’ αυτόν τον τόπο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται να κάνουν μια πολιτισμένη πολιτική συζήτηση.

Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή ακούω πολλές φορές τη λέξη «συναίνεση». Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Αρέσει στον λαό μας να είμαστε αγαπημένοι και η λέξη «συναίνεση». Προσέξτε, μας κοροϊδεύουν μ’ αυτή τη λέξη.

Όταν κάποιος κλέβει δύο δισ. ευρώ από τους αγρότες, το να μου ζητάει μετά συναίνεση είναι υποκριτικό, είναι ανήθικο. Δεν μπορεί να υπάρχει συναίνεση, όταν απέναντι υπάρχει ένα έστω οικονομικό έγκλημα ή μπορεί να υπάρχουν κι άλλα.

Συναίνεση θα υπάρχει, αν συμφωνήσουμε στο τι διεκδικούμε.

Διεκδικούμε να μην έχουν οι τράπεζες 4,7 δισ. ευρώ κέρδη, αλλά να ζουν λίγο καλύτερα οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, με μηδενικές προμήθειες στην τράπεζα. Σε αυτό ναι, να συναινέσουμε, αλλά να ξεκαθαρίσουμε για τι μιλάμε.

Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε για ποια πολιτική μιλάμε. Θέλω να σας πω ποιος είναι ο πολύ μεγάλος προβληματισμός μου.

Είναι η απαξίωση της πολιτικής και των συλλογικοτήτων.

Η Ελλάδα άλλαξε προς το καλύτερο αρκετές φορές. Δεν λέω άριστα, αλλά άλλαξε, όταν υπήρχε έμπνευση στον κόσμο και συμμετείχε σε μια πολιτική με ηθικό καλό σκοπό.

Δεν είναι καθωσπρεπισμός η λέξη αυτή που χρησιμοποιώ. Η Ελλάδα βοηθήθηκε, όταν η κοινωνία συμμετείχε για να πετύχει κάτι, ακόμα κι αν αυτό ήταν το Πολυτεχνείο κάποτε, αλλά και άλλα πολλά πράγματα που γίνανε.

Το λέω, γιατί προχθές ήμουν στη παρουσίαση του βιβλίου «Τα πατάκια» του Στέλιου Παππά, με αναφορές στην περίοδο του Πολυτεχνείου και με έχει ακουμπήσει πάρα πολύ.

Όμως το σύστημα εξουσίας, που κάνει κουμάντο στη χώρα και πιθανά και σε άλλες χώρες, έχει καταλάβει ότι ο μεγάλος αντίπαλος των «κουμανταδόρων» είναι να ασχολείται ο κόσμος με τα κοινά.

Γι’ αυτό και κατόρθωσε και με πολλές ευθύνες πολιτικών προσώπων να διαβρώσει την πολιτική. Απαξιώθηκαν τα κόμματα, απαξιώθηκαν οι συνεταιρισμοί, απαξιώθηκε η αυτοδιοίκηση και τώρα μας κουνάνε το δάκτυλο, αλλά στέλνουν τον κόσμο σπίτι του.

Πολλοί που είστε εδώ, πιθανώς έχετε αισθανθεί και απογοητευμένοι και απομονωμένοι και έχετε μείνει σπίτι για να τα βγάλετε πέρα με τη δουλειά, με τα παιδιά, με αρρώστιες, με ζόρια. Ναι, αλλά μας άφησαν μόνους, έναν – έναν στο σπίτι. Και ξέρετε την παροιμία που λέει ότι «τα κλαράκια σπάνε εύκολα ένα – ένα, αλλά όταν είναι όλα μαζί δεν σπάνε».

Ένα από τα βασικά καθήκοντα λοιπόν, που έχει αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι να επιστρέψει η αξιοπιστία στην πολιτική και στις συλλογικότητες. Να φτιάχνουμε πράγματα μαζί. Αυτό είναι συναίνεση, αλλά να κάνουμε και τη ζωή μας καλύτερη.

Γι’ αυτό ναι, θα υπάρχουν και υποχωρήσεις και υπερβάσεις. Γιατί δεν μπορείς να συνεργαστείς με κάποιον, αν δεν κάνεις κι εσύ πίσω. Αλλά πρέπει να έχεις ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου; Τι θέλεις να πετύχεις στην πατρίδα σου;

Γιατί τώρα η πολιτική εξελίχθηκε στο να καλοπερνάνε δέκα εταιρείες και κάποια «golden boys» των εταιρειών αυτών και να μη μπορεί να ζήσει καλά ούτε ο αγρότης, ούτε ο βιοτέχνης, ούτε ο επαγγελματίας, ούτε ο επιστήμονας, ούτε ο εργαζόμενος, ούτε ο συνταξιούχος.

Είτε έχεις μαγαζί, είτε έχεις έναν αγροτικό συνεταιρισμό, είτε έχεις ένα φροντιστήριο, είτε είσαι εργαζόμενος σε ένα ξενοδοχείο, η ΔΕΗ και οι εταιρείες ενέργειας θα κερδοσκοπήσουν εις βάρος σου.

Θα πάρουν το περίσσευμα από το πορτοφόλι σου, θα βγάλουν δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη και όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε φτωχότεροι.

Αυτό δεν είναι πρόοδος. Εγώ το ονομάζω κλεπτοκρατία, γιατί κλέβουν τα λεφτά και κάνουν κουμάντο στη χώρα. Η κλεπτοκρατία κυριαρχεί σήμερα στην Ελλάδα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με το πρόγραμμα του προτείνει να ευημερεί η πλειοψηφία των πολιτών και όχι λίγες εταιρείες. Αυτό είναι η Προοδευτική Ελλάδα. Να φτιάχνουμε εξωτερική πολιτική, υγεία και παιδεία για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Οι αεριτζήδες δεν μπορούν να έχουν χώρο στην Προοδευτική Ελλάδα.

Όσοι θέλουν να κερδοσκοπούν ή να μη δουλεύουν, δεν μπορούν να έχουν χώρο. Αλλά όσοι θέλουν να προσφέρουν με βάση τις δυνατότητες τους για να γίνει ο τόπος καλύτερος και να μένουν τα παιδιά μας εδώ, ανήκουν στην Προοδευτική Ελλάδα.

Έχουμε βρεθεί από διαφορετικές αφετηρίες στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από όλους τους χώρους της Αριστεράς, της προοδευτικής παράταξης. Και είναι καλό αυτό. Είναι μια συμμαχία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες αφετηρίες για επιμέρους ζητήματα. Μπορεί να έχουμε αυτή την αδυναμία στην Αριστερά να κάτσουμε να λεπτολογήσουμε για ένα θέμα, να το αναλύουμε, να το αναλύουμε, για να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε στο τέλος.

Επιτρέψτε μου, αυτό για εμένα δεν είναι Αριστερά.

Η Αριστερά είναι αυτή που θα υπερβεί τις διαφορές και θα πάει μπροστά ένα βήμα.

Άκουσα με μεγάλη προσοχή τις τοποθετήσεις των προοδευτικών κομμάτων στην Έκθεση. Δεν συμφωνώ, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι διαφωνώ στην πλειοψηφία των προτάσεων. Αλλά τι ζητάνε οι Έλληνες πολίτες και μας το λένε κάθε μέρα;

«Μπορείτε να τα βρείτε, να συσπειρωθείτε, να συνεργαστείτε, να συνεννοηθείτε, να υπερβείτε διαφορές για να γλιτώσουμε από αυτή τη μάστιγα που λέγεται καθεστώς Μητσοτάκη;»

Αυτό μας λένε. «Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, τα παιδιά μας φεύγουν, ερημώνει η ύπαιθρος».

Πρέπει να κάνουμε κάτι, δεν φτάνουν τα ωραία προγράμματα. Πρέπει να υπάρχει μια πολιτική ηγεσία που να κάνει αυτή τη διαφορά. Και η πολιτική ηγεσία πρέπει να έχει κοινωνική πλειοψηφία.

Αν δεν το θέλουμε όλοι, και εννοώ όλη η κοινωνία, δεν γίνονται μεγάλες αλλαγές από τα πάνω.

Μην περιμένετε ότι με ένα μαγικό τρόπο θα έρθει κάποιος να τα βάλει με τις τράπεζες, αν δεν είναι η πλειοψηφία του κόσμου μαζί του για να τα βάλει με τις τράπεζες, και δεν υπάρχει ένας πολιτικός οργανισμός, κάποιοι άνθρωποι που να δουλεύουν στον Πύργο, στην Αμαλιάδα, στα Λεχαινά, στα Κρέστενα, στη Ζαχάρω δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα. Άρα, χρειαζόμαστε να συζητήσουμε για το τι θέλουμε να κάνουμε στην Προοδευτική Ελλάδα.

Πρέπει να το ξέρουν οι Έλληνες πολίτες και οι Ελληνίδες. Να το συμφωνήσουμε. Να είναι μαζί μας, να βάλουν πλάτη για να ζουν τα παιδιά μας καλύτερα. Χρειάζεται, προφανώς, και πολιτική οργάνωση για να το πετύχουμε.

Πάμε, όμως, να δούμε ποια είναι πράγματι η Ελλάδα σήμερα. Αυτή την εβδομάδα συζητάμε στη Βουλή για ένα εργατικό νομοσχέδιο, 13 ώρες εργασία, να φεύγεις νύχτα, να γυρίζεις νύχτα και να μην ξέρεις αν θα δουλέψεις, γιατί μπορεί να σε πάρουν να δουλεύεις για 48 ώρες μόνο. Έτσι είναι πλέον, τηλεφωνικές προσλήψεις με αναγγελία 48 ωρών.

Είναι, όμως, μόνο οι εργαζόμενοι που το ζουν αυτό; Δεν είναι οι επαγγελματίες το ίδιο; Δεν είναι οι βιοτέχνες το ίδιο, δεν είναι οι έμποροι το ίδιο, που ψάχνουν να βρουν πελάτη; Δεν είναι οι αγρότες που δεν πληρώνονται;

Όλοι όσοι δουλεύουν στην Ελλάδα δυσκολεύονται. Και λες «μα καλά, να δουλεύω και να ζορίζομαι συνέχεια, αλλά κάποιοι να τη βγάζουν λάδι και χωρίς να δουλεύουν μερικές φορές;».

Για να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα της Ευρώπης. Λένε πολλές φορές ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δεν δουλεύουν. Μας λένε ψέματα, σας λένε ψέματα, όπως σας λένε ψέματα ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Όποιον ακούτε από την τηλεόραση να λέει ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, το λέει για να το πιστέψετε. Όχι γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Το λένε γιατί φιμώνουν την αντιπολίτευση.

Έτσι είναι και τα παραμύθια αυτά ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δεν δουλεύουν. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, με βάση την Eurostat, κάνουν τις περισσότερες υπερωρίες στην Ευρώπη. Δουλεύουν περισσότερο από τους υπόλοιπους λαούς και έχουν το χαμηλότερο εισόδημα. Το μέσο εισόδημα της Ελλάδας είναι το χαμηλότερο της Ευρωζώνης. Πού πάνε τα λεφτά;

Δεν μπορεί να μην παράγει αυτός ο τόπος. Πού πάνε τα λεφτά; Κι όμως πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, σε αυτό που λέμε ΑΕΠ, το ποσοστό της εργασίας, δηλαδή όλοι αυτοί που δουλεύουν, έχουν μικρότερη συμμετοχή. Κάποιοι λίγοι μαζεύουν τα λεφτά.

Σας είπα 4,7 δισ. οι τράπεζες, 1,8 δισ. η ΔΕΗ. Αυτοί που δουλεύουν, όμως, παρότι παίρνουν λιγότερα ενώ δουλεύουν περισσότερο στην Ευρώπη, δεν μπορούν οι μισοί να πάνε διακοπές, δεν μπορούν να πληρώσουν γιατρό.

Ξέρετε ότι στην Ελλάδα έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών για γιατρούς; Δηλαδή, δεν μπορούμε να βρούμε γιατρό. Ψάξτε να βρείτε γιατρούς στο νοσοκομείο του Πύργου. Μην πάτε στην Αμαλιάδα, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.

Αναγκάζεστε, όλοι το σκεφτόμαστε και εγώ στο σπίτι μου, να έχω λίγα λεφτά στην άκρη μπας και συμβεί κάτι, να βρω γιατρό.

Καλά, αυτό είναι κράτος; Είναι Ευρώπη;

Να πρέπει να έχεις λεφτά στην άκρη για γιατρό; Για να μην πω ότι κάποιοι σκέφτονται, δυστυχώς, να έχουν και λεφτά στην άκρη για δάσκαλο.

Αυτό είναι πρόβλημα, αν δεν μπορούμε να έχουμε πραγματικά κάποια βασικά δημόσια αγαθά.

Μιλάω για την πραγματική εργασία, για όλους αυτούς που παράγουν προϊόν, έχουν χαμηλότερες αμοιβές, δεν μπορούν να πάνε διακοπές και δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα με τα έξοδα του σούπερ μάρκετ.

Πού βρίσκεται η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων; Τελευταία. Η Ελλάδα έχει την τελευταία αγοραστική δύναμη. Ποιος παίρνει τα λεφτά; Πού πάνε τα λεφτά;

Τα λεφτά αυτά πάνε στα καρτέλ, στα ολιγοπώλια. Είναι αυτοί που κάνουν κουμάντο σε κλάδους που έχουν καθοριστική σημασία και δεν έχει πλουραλισμό η αγορά.

Έρχεται ο κ. Μητσοτάκης και λέει ότι είναι άριστος για να τροφοδοτήσει τον ιδιωτικό τομέα. Και τελικά ο ιδιωτικός τομέας τι βλέπει; Μια ολιγοπωλιακή, όχι πλουραλιστική αγορά, αντίθετο με τον φιλελευθερισμό που λέει ότι θα εφαρμόσει. Παίρνουν τα λεφτά και φεύγουν, δεν γίνονται επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

Εγώ ρωτάω πού είναι αυτά τα καρτέλ να φέρουν λεφτά εδώ στην Ηλεία να γίνουν επενδύσεις; Για να μείνουν οι άνθρωποι εδώ και να μη δουλεύουν έξι μήνες σε ένα ξενοδοχείο; Γιατί αυτό μου μετέφεραν σήμερα στο Εργατικό Κέντρο για την παραγωγικότητα της εργασίας.

Έτσι, λοιπόν, κάποιοι πλουτίζουν, αλλά πλουτίζουν ανήθικα και η υπόλοιπη Ελλάδα υποφέρει.

Και έρχεται μετά και σου λέει «για να μπορεί να σε κάνει “λάστιχο” o εργοδότης, δούλευε και 13 ώρες νύχτα με νύχτα και βλέπουμε». Η Ελλάδα πλέον έχει πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα.

Ξέρετε γιατί; Γιατί, ακριβώς, δεν υπάρχει έλεγχος στην εργασία. Το δεύτερο είναι αυτό που γίνεται στους αγρότες. Τους είδαμε σήμερα με τον Διονύση Καλαματιανό, με τους συντρόφους, αλλά η κατάσταση είναι ακραία.

Πρώτον, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Πόσα κλέψανε; Ένα δισ. ευρώ τουλάχιστον.

Πού πήγαν τα λεφτά; Είναι ευρωπαϊκά λεφτά, είναι δικά μας. Πήγαν στους «Φραπέδες» και στους «Χασάπηδες». Αφού τα αποκάλυψε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, γιατί εδώ δεν κουνιόταν φύλλο.

Δέχτηκε ο κ. Μητσοτάκης να έρθει ο «Φραπές» και ο «Χασάπης» στην Επιτροπή της Βουλής, στην Εξεταστική; Δεν δέχτηκαν Προκαταρκτική.

Θέλετε κάποια άλλη απόδειξη ότι καλύπτουν τους κλέφτες; Χρειάζεται άλλη απόδειξη;

Λοιπόν, το λέω ξεκάθαρα εδώ από τον Πύργο και ας έρθουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο κ. Μητσοτάκης καλύπτει τους κλέφτες ενός δισ. ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είτε το θέλει, είτε όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Ας τους αφήσει να έρθουν να δώσουν μια κατάθεση. Δεν ζητήσαμε να τους βάλουν χειροπέδες.

Ζήσαμε το εξής απίστευτο, έκαναν κοινοβουλευτικό πραξικόπημα για να μην πάνε οι βουλευτές να ψηφίσουν κρυφά, αν θέλουν να ελεγχθούν ο κ. Βορίδης και ο κ. Αυγενάκης.

Δηλαδή, δεν κάνει κουμάντο ούτε στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα. Φοβάται τους βουλευτές του.

Έρχεται και κάνει πραξικόπημα τον Ιούλιο και στέλνει χθες στην Εξεταστική τον σύμβουλο του, τον κ. Βάρρα. Τον έχει πέντε χρόνια στο Μαξίμου, τον είχε πρόεδρο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν ήθελε να καταθέσει. Είχε έρθει στη Βουλή ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμβουλος του πρωθυπουργού, δηλαδή ο άνθρωπος δουλεύει στο Μαξίμου και αρνήθηκε στη Βουλή να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις των βουλευτών.

Έχουμε δει τα πάντα με αυτό το καθεστώς.

Αφού τελικά τον πείσανε, γιατί θα υπήρχαν κυρώσεις, έρχεται λοιπόν και μας λέει ότι φταίει ο κ. Βορίδης. Στον κ. Μητσοτάκη, πέντε χρόνια που είναι σύμβουλός, το είπε;

Μήπως το είπε και εκ τούτου ο κ. Μητσοτάκης κουκούλωσε το σκάνδαλο και δεν άφησε να γίνει Προκαταρκτική για τον κ. Βορίδη; Ας μας πείσουν για το αντίθετο.

Αλλά εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ – ότι έχει μάθει όλη η Ευρώπη για το σκάνδαλο του ενός δισ., έχει έρθει ο εισαγγελέας ο ίδιος – ο κ. Βάρρας έφερε ένα υπόμνημα, καμιά εξακοσαριά σελίδες και λέει ότι πήγε και κατέθετε τρία δωδεκάωρα στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Μια μέρα στο Μαξίμου στον διάδρομο δεν είδε τον κ. Μητσοτάκη, τον κ. Βορίδη, να τους τα πει ένα λεπτό;

Μας κοροϊδεύουν; Δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε. Το καταλαβαίνετε.

Ένα δισ. έφυγε. Έρχεται τώρα η δεύτερη καμπάνα. Επειδή μας έπιασαν στην Ευρώπη, ζητήσανε από πέρυσι, ένας χρόνος έχει περάσει, να καταθέσουμε μια πρόταση. Το «master plan» για το πώς θα δίνονται τώρα οι επιδοτήσεις.

Οι αθεόφοβοι και ανεπρόκοποι για έναν χρόνο δεν έβγαλαν μολύβια.

Τώρα η Ευρώπη λέει «sorry, δεν γίνεται». Κρατάει 600 εκατομμύρια από τις περσινές χρηματοδοτήσεις – οι αγρότες απ’ τις περσινές ενισχύσεις δεν έχουν πάρει 600 εκατομμύρια – και 500 εκατομμύρια από την προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης, επίσης δεν τα έχουν πάρει. 1,1 δισ. των κλεμμένων δεν έχει έρθει στην αγορά.

Και γιατί σας είπα ότι θα έρθει στα σπίτια σας; Διότι αυτοί οι αγρότες από κάπου ψωνίζουν, από έναν μπακάλη, από κάπου παίρνουν λιπάσματα, από κάπου φέρνουν εφόδια και από κάπου παίρνουν φάρμακα, πληρώνουν δόσεις για ένα τρακτέρ. Όλα αυτά δεν θα πληρωθούν και το «ντόμινο» θα πάει παντού. Η γειτονιά μας εδώ στον νομό Ηλείας σε λίγο καιρό θα στερέψει, γιατί όλα αυτά τα λεφτά είναι δουλεμένα.

Τι έχουμε επιπλέον;

Ένα από τα μεγάλα σκάνδαλα του υπουργείου είναι αυτό με τις βιολογικές δραστηριότητες. Είναι η βιολογική γεωργία, βιολογική κτηνοτροφία, βιολογική μελισσοκομία. Τους πήρανε χαμπάρι ότι μέσα στα βιολογικά υπήρχε ένα τεράστιο σκάνδαλο.

Τι είναι αυτό; Είναι ψευδείς βεβαιώσεις ότι είναι βιολογική η δραστηριότητα. Τους πήρανε χαμπάρι. Το στήσανε. Έρχονται τώρα και ακυρώνουν όλο το πρόγραμμα βιολογικής.

Και σου λέει ο άλλος: «καλά, πέρυσι μου είπες να κάνω βιολογική δραστηριότητα, πλήρωσα, αγόρασα εφόδια» και είναι κάποιοι, και ιδιαίτερα νέοι αγρότες που το κάνανε, και τώρα τέλος. Δηλαδή, βάλανε το κεφάλι τους στον ντορβά, χρεώθηκαν και τώρα τους το κόβουνε και αυτό, τελείωσε. Βάλτε τώρα τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, που καθυστερούν και πάμε να προσθέσουμε τώρα το καινούργιο, ευλογιά – καταρροϊκός πυρετός.

Οι «δέκα πληγές του Φαραώ» είναι ο κ. Μητσοτάκης για τον αγροτικό τομέα, κυριολεκτικά.

Πάμε να δούμε τι έχει γίνει στην ευλογιά. Μπήκε η ευλογιά, ξεκίνησε από τον Έβρο πέρυσι τέτοιο καιρό, δεν οριοθετήθηκε. Το αφήσαμε. Κάποια στιγμή Φεβρουάριο – Μάρτιο, είχαν ζορίσει τα πράγματα, υπήρξαν κάποια μέτρα. Λίγο πριν το Πάσχα άνοιξαν τα μέτρα γι’ αυτό και δημιουργήθηκε μια επίπτωση που σκάει τον Ιούνιο. Δηλαδή μετακινήθηκαν κοπάδια.

Κτηνίατροι δεν υπάρχουν πουθενά στο δημόσιο, ερειπωμένες υπηρεσίες, ζωοτροφές, πιθανώς με προβλήματα, μεταφορά κοπαδιών, μπορεί και για να τακτοποιηθούν κάποιοι ημέτεροι. Δεν τους έχει κανείς εμπιστοσύνη.

Ειλικρινά. πιστεύει κανείς στον κ. Μητσοτάκη ότι λέει αλήθεια κάποια στιγμή;

Εδώ ένα έγκλημα, το έγκλημα των Τεμπών, το μπάζωσαν. Δεν τον πιστεύει κανένας.

Φτάνει λοιπόν τώρα και επεκτείνεται η ευλογιά.

Πριν από 20 μέρες ανακοίνωσαν το δεκαήμερο έκτακτης ανάγκης και παρακολούθησης των κοπαδιών. Γιατί πρέπει να μαζευτεί το κακό, να υπάρχουν σταθμοί απολύμανσης, μέτρα βιοασφάλειας και να υπάρχει υποστήριξη των αγροτών με ζωοτροφές.

Πέρασαν δύο δεκαήμερα και δεν είπαν τίποτα. Αυτό, ξέρετε, ξεπερνάει τα όρια της φαντασίας. Έστω τελευταία στιγμή και υποκριτικά ανακοινώνεις ένα δεκαήμερο να μετρήσεις τι γίνεται με την ευλογιά, για να πεις στον κτηνοτρόφο τι να κάνει, αν θα ζήσει. Περνάει το δεκαήμερο, δεν ανακοινώνουν αποτέλεσμα. Περνάει το δεύτερο δεκαήμερο, δεν λένε τίποτα και τα κοπάδια θανατώνονται, γιατί η ευλογιά επεκτείνεται.

Οι απολυμαντικοί σταθμοί, που είναι το ελάχιστο, δεν υπάρχουν. Τους ανακοίνωσαν πριν 20 μέρες, δεν τους κάνανε, κτηνίατροι δεν υπάρχουν. Έστω έκτακτη ανάγκη, επίταξη, πρόσληψη, 1.000 κτηνίατροι να πάνε δίπλα στα κοπάδια. Δεν υπάρχουν όλα αυτά.

Υπάρχουν κτηνοτρόφοι, οι οποίοι εδώ και οκτώ μήνες έχουν χάσει όλο το κοπάδι, έχουν αγοράσει ζωοτροφές, δεν έχουν να πουλήσουν τίποτα. Πάει το κοπάδι. Ούτε γάλα, ούτε ζώα, δεν έχουν πληρωθεί για το κοπάδι, δεν έχουν εισόδημα οκτώ μήνες έστω με το γάλα, με το κρέας κάτι θα είχανε. Και έχουν παιδιά που πάνε σχολείο.

Έκανα μια συνάντηση στη Θεσσαλία με τους κτηνοτρόφους. Έγινε λόγος για έναν κτηνοτρόφο από την περιοχή του Βελεστίνου, ο οποίος δεν έχει πλέον κοπάδι, πάει κάθε μέρα στο μαντρί.

Γιατί πάει στο μαντρί; Γιατί δεν αντέχει να τον βλέπουν τα παιδιά του έτσι όπως είναι. Γιατί τα παιδιά του πάνε σχολείο, χωρίς να έχει να τους πάρει τίποτα για το σχολείο εδώ και 8 μήνες.

Αυτό είναι κυβέρνηση; Έστω ένα επίδομα επιβίωσης.

Υπάρχουν στιγμές που στην Ελλάδα έγιναν αυτά τα πράγματα. Με τον covid υπήρχαν κάποια τέτοια μέτρα. Η ζωονόσος της ευλογιάς έχει χαρακτηριστικά πανδημίας με έναν άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει κέντρο αναφοράς, δεν υπάρχει επιστημονικό όργανο, δεν υπάρχει στήριξη των κτηνοτρόφων και υπάρχουν άνθρωποι που οκτώ μήνες δεν έχουν κοπάδι και δεν ξέρουν τι να πουν στα παιδιά τους.

Αυτό είναι πάρα πολύ ακραίο.

Και τώρα σε αυτό προσθέστε δύο πράγματα, τα οποία δεν είναι στη σφαίρα της καθημερινότητας μας, αλλά είναι στη σφαίρα των αξιών μας.

Πάνος Ρούτσι, 23 μέρες απεργία πείνας για να έχει το δικαίωμα ένας πατέρας να πει θέλω να γίνει ιατροδικαστική έρευνα. Δεν λέμε να γίνει οτιδήποτε έξω από τη νομική σφαίρα, ιατροδικαστής να το δει να κάνει μια ανάλυση.

23 μέρες απεργία πείνας έξω από τη Βουλή. Αυτό είναι ντροπή. Είναι ντροπή για όλους εμάς.

Εγώ πήγα τη δεύτερη μέρα και τον είδα τον κ. Ρούτσι, μίλησα τρεις φορές στη Βουλή για αυτό το θέμα. Το έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Είναι ντροπή, αλλά είναι ντροπή του κ. Μητσοτάκη και της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και του κ. Φλωρίδη, μην τον ξεχάσω τον υπουργό Δικαιοσύνης «για τα μπάζα».

Θα τον θυμάμαι πάντα με τον εξευτελισμό που έχει επιφυλάξει στη Δικαιοσύνη. Είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια Δικαιοσύνη, τέτοια ηγεσία της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα;

Παρακολουθείται η ηγεσία του στρατού της χώρας μας για ένα χρόνο και μπαίνει ο φάκελος στο αρχείο; Και μετά μιλάμε για εθνική ασφάλεια, εθνική άμυνα και συναίνεση;

Ποια συναίνεση;

Εγώ θέλω να μάθω ποιος παρακολουθούσε τον αρχηγό του στρατού και αν δε θέλει ο κ. Μητσοτάκης να το πει δημόσια, να έρθει να μας ενημερώσει ιδιωτικά τους αρχηγούς των κομμάτων. Ποιος παρακολουθούσε στην Ελλάδα τον αρχηγό του στρατού και γιατί; Να ξέρουμε.

Ή υπήρξε κάποιο θέμα, αλλά αποστρατεύτηκε με απόλυτη αξιοπρέπεια ή μετά τη λήξη της θητείας του, όποιος τον παρακολουθούσε, παραβίαζε μυστικά της χώρας. Πρέπει να μας το πούνε.

Σε αυτή τη χώρα από αυτό το Κράτος Δικαίου, η ηγεσία της Δικαιοσύνης έβαλε τον φάκελο των υποκλοπών στο «ψυγείο».

Τέλος. Δεν υπάρχει, δεν παρακολουθήθηκε κανένας. Μόνο οι ιδιώτες φταίνε – λέει – και αυτό για κάτι πταίσματα.

Ας επιστρέψουμε στον Πάνο Ρούτσι. Ξέρετε γιατί δεν δεχόντουσαν να γίνει ιατροδικαστική έρευνα;

Γιατί ο κ. Μητσοτάκης φοβάται ο,τιδήποτε αποκαλυφθεί για τα Τέμπη.

Η γραμμή που δώσανε την πρώτη μέρα ήταν: «καθαρίστε τα, σβήστε τα να μην το θυμάται ο κόσμος και να μη βρεθεί τίποτα».

Εγώ δεν λέω ότι υπήρχε καμία θεωρία συνωμοσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν έχει μπει ποτέ σε θεωρίες, «ήταν το ένα υλικό, ήταν το άλλο». Αυτό που ξέρει όλος ο κόσμος και ξέρει η επιστήμη, είναι ότι δεν έχουν δοθεί απαντήσεις.

«Τι ήταν;», εμείς αυτό ρωτάμε. Γιατί δεν θέλουν να γίνει μια ιατροδικαστική έρευνα;

Μπορεί μια ιατροδικαστική έρευνα να αφαιρέσει κομμάτι από τη δικογραφία; Όχι.

Άρα, όποια έρευνα ζητήσει ένας πατέρας για το παιδί του ή μάνα, μπορεί να αφαιρέσει κάτι από την αλήθεια; Όχι.

Μπορεί να μην προσδώσει τίποτα. Μπορεί. Μπορεί και να προσθέσει, μπορεί. Τι φοβάται λοιπόν; Τι φοβάται, αφού δεν θα αφαιρέσει τίποτα από την αλήθεια. Γιατί δεν το θέλει;

Φτάσαμε, λοιπόν, στο σημείο ένας πατέρας να κάνει 23 μέρες απεργία πείνας.

Να αναφερθούμε σε ένα θέμα που είναι έξω από τα σύνορά μας, αλλά θα σας πω γιατί μας νοιάζει.

