Σφοδρή σύγκρουση για την κατάσταση στη Γάζα είχαν στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Άδωνις Γεωργιάδης με την Πέτη Πέρκα, με αφορμή την συμμετοχή της στην ελληνική ανθρωπιστική αποστολή στην περιοχή.

«Κανέναν ηρωισμό δεν είχε η πράξη σας, πρόκειται για γελοιότητα της Αριστεράς! Κάνατε λάθος που πήγατε, που ήσασταν σε αυτό το πλοίο ως ελληνίδα βουλευτής. Ναι, το Ισραήλ είναι μεγάλος φίλος της Ελλάδος και εσείς ξοδεύετε όλη την ενέργειά σας για το πως θα βλάψετε αυτή τη σχέση. Αντιστρατεύεστε μακροπρόθεσμα τα εθνικά μας συμφέροντα!», υποστήριξε ο υπουργός Υγείας.

Η βουλευτής είχε μιλήσει νωρίτερα για «βίαιη απαγωγή» και «απάνθρωπες συνθήκες» στις φυλακές του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για ένα κράτος που «έχει πάρει διαζύγιο από κάθε έννοια Δικαίου».

«Γιατί κλαίγεστε; Κανένας δεν σας απήγαγε! Οι Εβραίοι έχουν απαχθεί και είναι ακόμη όμηροι και σκάβουν τον τάφο τους. Όχι εσείς που ήρθατε εδώ με τα ωραία σας ρούχα να μιλήσετε. Είχατε προειδοποιηθεί πως πάτε σε εμπόλεμη ζώνη. Πήγατε για να κάνετε σόου, για selfies και για τα βιντεακια στο tik tok. Δεν πιστεύατε πως οι 50 κονσέρβες και τα 100 μακαρόνια τα τους σώσουν από τον λιμό», υποστήριξε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι δεν έπρεπε να χρεωθούν τα έξοδα οι Έλληνες φορολογούμενοι. «Κανέναν ηρωισμό δεν είχε η πράξη, μια γελοιότητα της Αριστεράς ήταν», τόνισε. «Θα ξαναπάω στη Γάζα, σας τοποθετώ στην Ακροδεξιά» ανταπάντησε η κα Πέρκα με τον Υπουργό να δηλώνει: «Να πάτε όσες φορές θέλετε! Δεν είπατε τίποτα για το σχέδιο του Τραμπ. Είχατε να μας πείτε μόνο τις εμπειρίες σας από την κρουαζιέρα σας». Μάλιστα σύγκρουση κορυφώθηκε, όταν η Κυριακή Μάλαμα – εκτός μικροφώνου – φώναξε: «Τα χάπια σας τα πήρατε;». Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε εντόνως και τελικώς, ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς ζήτησε να διαγραφεί από τα πρακτικά η φράση.

