Φάμελλος: «Εκβιαζόμενος ο πρωθυπουργός - Δεν μπορεί να αντέξει τις απειλές μέσα στην ΚΟ του»

Για «ακραία και πρωτοφανή υποβάθμιση της δημοκρατίας και της κοινοβουλευτικής λειτουργίας» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε νέα του παρέμβαση στη Βουλή, επικρίνοντας τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση γιατί δεν απαντά αν θα είναι παρόντες οι βουλευτές της ΝΔ στην ψηφοφορία.

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «θα έκανε τα πάντα για να μην γίνει η προανακριτική γιατί φοβάται όλα αυτά που θα αποκαλυφθούν» αλλά και τις «προειδοποιήσεις και τους εκβιασμούς» των Βορίδη-Αυγενάκη.

Γι' αυτό, όπως είπε, επιχειρεί να εμποδίσει τους βουλευτές της ΝΔ να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Πρόσθεσε ότι «για την εξευτελιστική αυτή κατάσταση ευθύνεται ο κ. Μητσοτάκης όπως και για τα σκάνδαλα», ενώ του καταλόγισε «κίνηση πολιτικής δειλίας» που αποδεικνύει ότι «δεν έχει τον έλεγχο της ΚΟ» και άρα «δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα».

Επιπρόσθετα, είπε πως εάν πρόκειται να αποχωρήσουν οι βουλευτές της ΝΔ από τη διαδικασία, θα πρέπει να το πουν καθώς έτσι δε συμπληρώνεται ο απαραίτητος αριθμός των 151 βουλευτών προκειμένου να είναι έγκυρη η ψηφοφορία και άρα «πρέπει να κλείσει εδώ η διαδικασία χωρίς να απορριφθούν οι προτάσεις της προκαταρκτικής επιτροπής».

Συνεχίζοντας, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί «να κουκουλώσει, να μπαζώσει, να συγκαλύψει την αλήθεια και να μην επιτρέψει στη δικαιοσύνη να παίξει το ρόλο της», ενεργοποιώντας παράλληλα την αποσβεστική ημερομηνία.

«Σταματήστε τον εξευτελισμό της ελληνικής δημοκρατίας», είπε σε αυξημένους τόνους, επισημαίνοντας ότι ακούγεται ακόμα και το ενδεχόμενο περιορισμένης συμμετοχής. Χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «εκβιαζόμενο» και «ηττημένο» γιατί «δεν μπορεί να αντέξει τις απειλές μέσα στην ΚΟ του» και γι' αυτό σχεδιάζει «να τους αιχμαλωτίσει».

Κλείνοντας, ο Σ. Φάμελλος ζήτησε την παραίτηση του πρωθυπουργού μετά από τον σημερινό «τραγέλαφο» και από τον προεδρείο της Βουλής να εγγυηθεί «τη σοβαρότητα και την εγγυρότητα της ψηφοφορίας».

Πηγή: skai.gr

