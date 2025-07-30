Για τη μείωση στους δείκτες της εγκληματικότητας, που καταγράφεται στις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και ειδικά στη Φθιώτιδα, χάρη στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν οι αστυνομικοί, έκανε λόγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο πλαίσιο επίσκεψής του στη Λαμία, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την Ελληνική Αστυνομία για το θέμα της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, συνολικά. Δεν την εξαφανίσαμε, ούτε πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό, όμως θέλω να σας πω, ότι τα στοιχεία μας δείχνουν μια σημαντική μείωση όλων των αδικημάτων που πλήττουν κυρίως τη ζωή των ανθρώπων, όπως είναι οι κλοπές, οι διαρρήξεις, οι ληστείες και μια σειρά άλλα αδικήματα τα οποία διαμορφώνουν και επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στη Φθιώτιδα, το Α΄ 6μηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2024, καταγράφεται σημαντικότατη μείωση:

- κλοπών -διαρρήξεων κατά 41,37%

- κλοπών τροχοφόρων κατά 29,51%

- στις ληστείες κατά 50%.

Επιπροσθέτως, είναι πολύ σημαντική η αύξηση στα ποσοστά εξιχνιάσεων, με το ποσοστό στις ληστείες-απόπειρες στη Στερεά Ελλάδα, να αγγίζει το 70% και στη Φθιώτιδα το 26%, με δεδομένο, όμως, ότι από τις 449 κλοπές διαρρήξεις που καταγράφηκαν το Α΄εξάμηνο του 2024, το αντίστοιχο διάστημα του 2025, να έχουν καταγραφεί 270.

Μάλιστα, ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε πως, λόγω ιδιαιτεροτήτων που αντιμετωπίζει η Λαμία, θα ενταθεί περαιτέρω η δραστηριότητα των αστυνομικών υπηρεσιών, έτσι ώστε «να αντιληφθούν όλοι ότι ζούμε σε μια δημοκρατική πολιτεία, η οποία εφαρμόζει το κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από όλους τους πολίτες και δεν νοείται ότι κάποιοι ζουν σε βάρος κάποιου άλλου. Και αυτό πρέπει να είναι σαφές… το κάνουμε, πλέον, συστηματικά με αστυνομικές επιχειρήσεις σε όλους τους οικισμούς όπου συγκεντρώνονται εγκληματικές ομάδες. Πρέπει να αντιληφθούν ότι ο νόμος ισχύει για όλους. Δεν υπάρχουν αυτά τα, πολύ κακώς λεγόμενα, άβατα ή αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν να γράφουν στα 'παλιά τους τα παπούτσια' τον νόμο. Ο νόμος ισχύει για όλους μας», τόνισε. Ενδεικτικά, για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης μορφής παραβατικότητας που ξεκινά από τους οικισμούς, από την αρχή του έτους πραγματοποιήθηκαν 23 στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις, στη διάρκεια των οποίων ελέγχθηκαν 1.721 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 175 για ρευματοκλοπές, κλοπές-διαρρήξεις, ναρκωτικά κ.ά..

Επίσης, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα υποστήριξης του ένστολου προσωπικού με σύγχρονες υποδομές, μέσα και εξοπλισμούς έτσι ώστε η καθημερινή τους δουλειά να γίνεται αποτελεσματικότερη, επωφελέστερη και χρησιμότερη για τους πολίτες. Τέλος, ανακοίνωσε ότι στη Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στην Αμφίκλεια, σχεδιάζεται η δημιουργία Σχολής της Αστυνομίας, η οποία ενδεχομένως του χρόνου, αφού αντιμετωπιστούν κάποιες τεχνικές δυσκολίες θα μπορέσει να λειτουργήσει σε πρώτο στάδιο.

Στην υπηρεσιακή σύσκεψη συμμετείχαν ο γενικός συντονιστής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγος ΠαναγώτηςΠούπουζας, ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Στερεάς Ελλάδας, υποστράτηγος Χρήστος Παπαφιλίππου, ο διευθυντής της διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, Ανδρέας Κυρίτσης, ανώτεροι αξιωματικοί, επικεφαλής υπηρεσιών και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ..

