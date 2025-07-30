«Έντεκα εκατομμύρια Έλληνες θα πληρώσουν το 78% των προστίμων των επιδοτήσεων όλης της Ευρώπης, αλλά… φταίει η αντιπολίτευση» επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης και λήψης απόφασης για τη σύσταση Προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέθεσε η αντιπολίτευση.

«Είναι ένα επικίνδυνο σύστημα εξουσίας. Ένα επικίνδυνο σύστημα εξουσίας, που, -όπως είπα και χθες-, έχει τριγωνική λειτουργία: Αλαζονεία-ατιμωρησία-διαφθορά. Όσο αυξάνει η ατιμωρησία, αυξάνει περαιτέρω η διαφθορά. Και η αλαζονεία στα ύψη. Η απάντηση ήταν μόνο λάσπη, υπεκφυγές, στρεψοδικίες. Τίποτα επί της ουσίας», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

Κύριε Πρόεδρε,

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σήμερα εμφανίστηκαν δύο πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας για να μας πουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη που 11 εκατομμύρια Έλληνες θα πληρώσουν το 78% των προστίμων που καταλόγισε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είπαν ούτε μία κουβέντα για την ουσία. Έντεκα εκατομμύρια Έλληνες πληρώνουν το 78% των συνολικών ευρωπαϊκών προστίμων. Οι Ευρωπαίοι θα πληρώσουν το 22% των προστίμων, δηλαδή 500 εκατομμύρια. Πόσο θράσος! Πόση αλαζονεία!

Είναι ένα επικίνδυνο σύστημα εξουσίας. Ένα επικίνδυνο σύστημα εξουσίας, που, -όπως είπα και χθες-, έχει τριγωνική λειτουργία: Αλαζονεία-ατιμωρησία-διαφθορά. Όσο αυξάνει η ατιμωρησία, αυξάνει περαιτέρω η διαφθορά. Και η αλαζονεία στα ύψη. Η απάντηση ήταν μόνο λάσπη, υπεκφυγές, στρεψοδικίες. Τίποτα επί της ουσίας.

Έντεκα εκατομμύρια Έλληνες θα πληρώσουν το 78% των προστίμων των επιδοτήσεων όλης της Ευρώπης, αλλά… φταίει η αντιπολίτευση. Μνημείο θράσους, αλαζονείας ήταν οι τοποθετήσεις των δύο υπουργών της Νέας Δημοκρατίας.

Ας τα πάρουμε, λοιπόν, ένα-ένα.

Ο κ. Βορίδης εμφανίστηκε εδώ ως ένας τροχονόμος των αποφάσεων της δημόσιας διοίκησης. Ένας υπουργός διακοσμητικός. Ό,τι του πήγαιναν, το υπέγραφε. Αν δεν έχει καμία αξία η υπογραφή σας, κύριε Βορίδη, γιατί σας τη ζητούσαν;

Και, αν δηλαδή σας έφερναν μία απόφαση για την παραγγελία τριών γραφείων και πέντε καρεκλών κόστους 200.000 ευρώ, επειδή θα σας την έφερναν, θα την υπογράφατε; Τι είδους επιχειρήματα είναι αυτά;

«Συμφωνώ», «ό,τι μου έφερναν, έβαζα μία υπογραφή». Δηλαδή, μας είπε σήμερα ο κ. Βορίδης, ότι έβαλε μία υπογραφή για τον «ουρανοξύστη» στο γράφημα που έδειξα και χθες, αλλά δεν έχει καμία ευθύνη.

Δηλαδή, πήρε αυτό εδώ το γράφημα μέχρι το 2020, βλέπει ότι ξαφνικά υπάρχει μία απογείωση στα βοσκοτόπια, πάνω από ένα εκατομμύριο, και δεν αναρωτιέται: «τι είναι αυτά που μου φέρατε να υπογράψω;». Αλλά, δεν έχει καμία ευθύνη. Αυτόγραφα μοιράζατε στο υπουργείο, κ. Βορίδη;

Που, όταν πήγατε στο υπουργείο, -όπως αναφέρατε-, δεν τους γνωρίζατε κιόλας. Ανοίξατε την πόρτα, είπατε: «γεια σας, ήρθα, είμαι ο Υπουργός, εσείς ποιοι είστε;». Δεν τον ξέρατε τον κ.Στρατάκο, κ. Βορίδη, τον Γενικό σας Γραμματέα; Νομίζω, τον ξέρετε πάρα πολύ καλά τον κ. Στρατάκο.

Όπως τους γνωρίζετε όλους πάρα πολύ καλά. Εκτός αν θέλετε να μας πείσετε ότι είστε ακόμη στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Διότι, από ό,τι φαίνεται σε αυτό εδώ το γράφημα, που είναι το δέντρο της «γαλάζιας» συμμορίας, θα έπρεπε να τους έχετε συναντήσει στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, στις Νομαρχιακές Επιτροπές της Νέας Δημοκρατίας, στον Τομέα Αγροτικών της Νέας Δημοκρατίας.

Αλλά… δεν ξέρετε κανέναν! Έχετε πάει ποτέ στο Μέγαρο Μαξίμου ή στα γραφεία του κόμματός σας ή σε κάποια συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής; Που ήρθατε να μας παρουσιάσετε ως επιχείρημα ότι είστε υπουργός χωρίς υπογραφή, ανεύθυνος, που μοιράζει αυτόγραφα και που δεν ξέρει κανέναν στο υπουργείο του, ενώ όλοι είναι γνωστά κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πραγματικά, τέτοια στρεψοδικία;

Η απόφαση που υπογράψατε, κ. Βορίδη, είναι η απόφαση που τροφοδότησε τη μεγάλη απάτη και έδωσε καύσιμο στη γαλάζια συμμορία, στην εγκληματική οργάνωση, όπως λέει η δικογραφία. Δεν βάζουμε εμείς λόγια στο στόμα του ελληνικού λαού. Η δικογραφία αναφέρεται σε «εγκληματική οργάνωση».

Και, όταν, λοιπόν, ο «ουρανοξύστης» -αυτός που έδειξα- μπαίνει στο μικροσκόπιο του κ. Βάρρα, τι κάνατε, κ. Βορίδη; Τον στηρίξατε; Τον εκπαραθυρώσατε! Γιατί; Αφού, όπως είπατε, δικό σας μέλημα είναι η τήρηση της νομιμότητας. Και, όχι μόνο τον εκπαραθυρώσατε, σήμερα τον εκβιάζετε και δημοσίως. Ακούστε επίπεδο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού! Να λένε «ξέρουμε τι έχεις πει στη δικογραφία, αλλά τα δικά μου για σένα θα τα πούμε μετά».

Νομίζετε ότι θα σας αφήσουμε να κάνετε Κολομβία την Ελλάδα; Γιατί αυτά είναι χαρακτηριστικά λατινοαμερικάνικης χώρας. Εδώ είναι Βουλή των Ελλήνων! Δεν είναι ο καφενές της τοπικής οργάνωσης στο Καπανδρίτι, κ. Βορίδη. Του ζητήσατε να παραιτηθεί μετ’ επιτάσεως -όπως καταθέτει- . Γιατί; Αφού και δικός σας μέλημα όπως λέτε είναι η τήρηση της νομιμότητας. Αυτόν εκπαραθυρώσατε; Και μετά στο Μαξίμου που βρεθήκατε ξανά κάτω από την ίδια… στέγη, τι συζητούσατε; Πώς αντικρίζατε ο ένας τον άλλον; Τι είπατε στον Πρωθυπουργό; Αδιανόητο σημείο ο δημόσιος εκβιασμός του κ. Βάρρα σήμερα.

Εμείς θέλουμε να μιλήσετε, να τα πείτε καθαρά, όσοι απομείνατε σε αυτήν την άδεια αίθουσα από τις ενοχές σας. Ποιος ήταν ο λόγος που ζήτησε την παραίτησή του; Ποιος είναι ο λόγος που τον εκβιάζει σήμερα; Ποιος είναι ο λόγος;

Διερωτήθηκε ο κ. Βορίδης: «οι κτηνοτρόφοι θα έπαιρναν τις επιδοτήσεις τους στην Κρήτη, αν δεν υπέγραφα;». Μα, αυτό είναι το ζήτημα σήμερα; Ή το αν ελέγξατε τους απατεώνες; Αυτό είναι το ζήτημα, που προκύπτει με αυτόν τον πίνακα. Ότι αυτήν τη θεσμική ρωγμή την αξιοποίησαν οι απατεώνες με την κάλυψή σας και στήθηκε ένα πάρτι «μαύρου χρήματος». Τίποτε για την ταμπακιέρα θα πείτε;

Όταν ο κ. Σημανδράκος σε επόμενο χρονικό σημείο στέλνει επιστολές στο Μαξίμου για να ενημερώσει το επιτελικό παρακράτος σας, τι έγινε; Θυμάστε, κ. Βορίδη; Να σας θυμίσω. Έστειλε τις επιστολές και γίνεται σύσκεψη Μπρατάκου-Παπασταύρου, στην οποία συμμετείχατε και εσείς. Τι τους εισηγηθήκατε; Να μειωθούν οι έλεγχοι στα ύποπτα ΑΦΜ ή να αυξηθούν; Να μείνει ο Σημανδράκος για να κάνει τη δουλειά του ή να τον διώξετε; Τίποτα από αυτά τα σοβαρά θέματα δεν απαντήσατε.

Και, επειδή πρέπει να γίνετε πιο επιμελής σε ό,τι σας αφορά, στη δικογραφία υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα θέματα. Όταν ο «Φραπές» λέει στον Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι εσείς πήρατε τον Φλωρίδη για να ξεριζώσετε την Ευρωπαία Εισαγγελέα, Πόπη Παπανδρέου, έλεγε αλήθεια; Θα μπορούσατε να μου πείτε ότι είναι συκοφάντης. Όταν μας συκοφαντούν, κ. Βορίδη, κάνουμε μήνυση, δεν κάνουμε την «κότα» καλύπτοντας τη «γαλάζια» συμμορία. Μήνυση κάνουμε.

Όταν οι πρωταγωνιστές της εγκληματικής οργάνωσης λένε στη δικογραφία αποθεώνοντας τον Υπουργό κ. Βορίδη ότι «όσο στέκει ο Μάκης στο Μαξίμου, είναι βράχοι που δεν πέφτουν», τι εννοούν; Εννοούν ότι όσο είστε ισχυρός, δεν τους ακουμπάει κανείς. Τι φοβούνται; Τι μπορεί να τους ακουμπήσει και τους φοβίζει, πέρα από τον έλεγχο και τη δικαιοσύνη; Που εσείς, είναι προφανές, ότι δε θέλετε να φτάσει σε αυτούς. Γιατί δεν τους κάνατε μήνυση, αν σας συκοφαντούν, κ. Βορίδη;

Μας είπατε ότι δεν πρέπει να ζητάμε τη διερεύνησή σας, αφού δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη στα μέλη της «γαλάζιας» συμμορίας. Ωραίο επιχείρημα. Προεξοφλείτε, με όλα αυτά που έχουμε διαβάσει, ότι δε θα ασκηθούν διώξεις για τα εκατομμύρια επιδοτήσεων που φαγώθηκαν; Πολύ αισιόδοξο σας βρίσκω, κ. Βορίδη. Ποιον κοροϊδεύετε; Άλλο ένα φαύλο επιχείρημα.

Αν είχατε τσίπα, θα λέγατε σήμερα «ναι στην προανακριτική γιατί δε φοβόμαστε τίποτα από την έρευνα της δικαιοσύνης». Εμείς δε ζητάμε σήμερα, κ. Βορίδη, την καταδίκη σας, ζητάμε να επιτραπεί στην ελληνική δικαιοσύνη να σας διερευνήσει σύμφωνα με αυτά που περιγράφει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Γιατί δεν το δέχεστε; Τι φοβάστε; Η προανακριτική είναι το βήμα που λύνει τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης. Εσείς όμως θέλετε τα χέρια της πολύ σφιχτά δεμένα, όπου σας επιτρέπεται γιατί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα απ’ ότι έχει φανεί μέχρι σήμερα.

Και πάμε τώρα στο έτερο Καππαδόκη.

Είπε και μία αλήθεια ο κ. Αυγενάκης. Είπε ότι προτείνετε εξεταστική για να μη μείνει τίποτα στο φως. Μπερδεύτηκε αλλά είναι το μόνο αληθές σε όλη του την παρουσία στη Βουλή. Ας δούμε λοιπόν πόσα ψέματα αράδιασε το κουτσαβάκι του αεροδρομίου στον ελληνικό λαό πριν από λίγο.

Εμφάνισε τις δηλώσεις ΟΣΔΕ τίμιων κτηνοτρόφων, όπως είναι ο βουλευτής μας Μανόλης Χνάρης. Κατέθεσε μάλιστα στα πρακτικά της Βουλής δημοσιεύματα από το Πρώτο Θέμα. Αυτοί τα δίνουν και μετά τα παρουσιάζουν ως έρευνα. Απαντώ λοιπόν και σε αυτήν τη συκοφαντία και στη συκοφαντία για τον σημερινό αντιπεριφερειάρχη, τον κ. Τζεδάκη. Δεν ξέρετε ως πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ότι η απάτη δεν είναι η νόμιμη αυτοματοποιημένη «τεχνική λύση» που δίνει βοσκοτόπια -μετά την παρέμβαση ΣΥΡΙΖΑ- και σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδας.

Όπως αυτές, που είναι νόμιμες! Απάτη είναι να κάνουν πλαστά συμβόλαια, κ. Αυγενάκη, όπως αυτά των δικών σας πολιτικών φίλων στην υπόλοιπη Ελλάδα και να παίρνουν τις επιδοτήσεις των τίμιων κτηνοτρόφων. Όπως αυτή λοιπόν που καταθέσατε, υπάρχουν χιλιάδες στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα και εκπροσωπούν τους τίμιους κτηνοτρόφους και όχι τους απατεώνες που καλύψατε δύο χρόνια στο υπουργείο και που τους ξεμπλοκάρατε τα ΑΦΜ, κ. Αυγενάκη.

Ο κ. Σημανδράκος: Εδώ πραγματικά θα γελάσουμε σε μια τόσο δυσάρεστη στιγμή του κοινοβουλίου. Θέλω να σας αποδείξω ότι πριν από λίγο αυτό το θέατρο με στόμφο από τους δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τίποτε άλλο από έναν θίασο ακόμα. Τι μας είπε; Ότι είναι ΠΑΣΟΚ ο Σημανδράκος. Ο άνθρωπος που διόρισε ο Μητσοτάκης στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι, λέει, ΠΑΣΟΚ και θα απολογηθούμε εμείς. Δηλαδή, εάν έρθει μία δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για τον κ. Φλωρίδη και για τον κ. Πιερρακάκη, το ΠΑΣΟΚ θα απολογηθεί; Μα, καλά, σε ποιους μιλάτε;

Αλλά πάω στο άλλο, το ουσιώδες, για να ευθυμήσετε. Είπε ψέματα. Ακόμη και σε αυτό το αστείο επιχείρημα, είπε ψέματα. Είπε ότι κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος το 2019 με το ΠΑΣΟΚ, ενώ η αλήθεια είναι ότι κατέβηκε απέναντι από τον υποψήφιο δήμαρχο του ΠΑΣΟΚ στην Κοζάνη. Εμφάνισε και μία φωτογραφία και λέει «ορίστε, είναι ΠΑΣΟΚ, κρατάει εδώ ένα πλακάτ που γράφει “ΠΑΣΟΚ θα λέτε και θα κλαίτε”».

Το βλέπετε, κ. Φλωρίδη; Ξέρετε από πού είναι αυτό; Για να καταλάβετε σε ποιο θίασο συμμετέχετε πρωταγωνιστικά. Είναι από τα καρναβάλια του χωριού του Σημανδράκου! Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, που έφερε ως επιχείρημα ένα πλακάτ από τα καρναβάλια για να εμφανίσει ότι είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχετε έλεος, πραγματικά. Δεν προσφέρετε μόνο διαφθορά και συγκάλυψη, προσφέρετε και γέλιο στον ελληνικό λαό, αλλά πολύ ακριβό για τις τσέπες μας δυστυχώς.

Πόσες ακόμη συκοφαντίες; Πόσες ακόμη συκοφαντίες; Είναι υπεύθυνοι οι περιφερειάρχες για την κτηνιατρική βάση που εικόνα έχει μόνο το υπουργείο; Ποιος είναι ο αρμόδιος; Ποιος έχει την εποπτεία; Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Ηπείρου, Θεσσαλίας ή ο Υπουργός με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου; Πού απευθύνεστε; Σε ποιους απευθύνεστε; Και όταν σας έγιναν καταγγελίες για αυτά που περιγράφετε σήμερα, πού τις βάλατε τις καταγγελίες; Βαθιά στο συρτάρι. Έχει και για αυτό στοιχεία η δικογραφία.

Ποιο άλλο επιχείρημα ακούσαμε; Λέει, μας εμφανίζετε -γιατί εδώ έχουν και τα εσωκομματικά τους- τον πίνακα που αφορά τον γνωστό «ουρανοξύστη» που πρόλαβε να γίνει μεγαλύτερος και απ’ του Ελληνικού ο «ουρανοξύστης» του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λέγατε ότι θα εγκαινιάσετε το Ελληνικό και τελικά εγκαινιάσατε τον «ουρανοξύστη» του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Πρώτη στα έργα διαφθοράς, πρώτη.

Αυτό είναι το έργο που θα αφήσετε πίσω σας. Τι λέει, λοιπόν; Λέει, «γιατί δεν λέτε για μετά το 2022 στον πίνακα;». Μα γιατί πολύ απλά το 2022 πάρθηκε απόφαση από τον κ. Γεωργαντά που δεν επέτρεπε να παίρνουν επιδοτήσεις βοσκοτόπια χωρίς ζωικό κεφάλαιο. Πόσα λοιπόν ψέματα και ανακρίβειες; Άρα όσο μπορούσατε κάνατε πάρτι και όταν καταλάβετε ότι το πάρτι δεν έχει όρια και θα εκτεθείτε, κάνατε μία παρέμβαση.

Πάμε τώρα στα ΑΦΜ.

Είπατε ότι εμείς έχουμε πει ότι τα ΑΦΜ ξεμπλοκαρίστηκαν το 2023 πριν τις εκλογές. Ψέματα. Εμείς είπαμε ότι ξεμπλοκαρίστηκαν πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Μην παίζετε με τους χρόνους. Δεν έχω κανέναν λόγο να υπερασπιστώ κανέναν Σημανδράκο, όπως και κανέναν εμπλεκόμενο και το απέδειξα. Εσείς μεταξύ σας είστε αλληλοεκβιαζόμενοι. Και στο τέλος, ο μεγάλος εκβιαζόμενος είναι ο ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου, που στον φόβο να μην ανοίξετε το στόμα σας συνεχώς επινοεί σχέδια συγκάλυψης -όπως έχει γίνει και σε άλλες υποθέσεις.

Ο κ. Σημανδράκος λοιπόν δέσμευσε 6.000 ΑΦΜ και δρομολόγησε ελέγχους, έκανε μηνύσεις σε όσους επιδοτήθηκαν παράνομα. Αυτές οι μηνύσεις, κ. Αυγενάκη, εκδικάζονται τώρα, όχι οι δικές σας πρωτοβουλίες όπως λέτε ψευδώς. Άρα, καταγγέλλετε τον Σημανδράκο, αλλά πάτε να οικειοποιηθείτε το έργο Σημανδράκου για να πέσετε στα μαλακά. Και τον στείλατε και σπίτι του με συνοπτικές διαδικασίες, λοιδορώντας τον στα κανάλια. Ακούστε παρακαλώ, υπουργός σοβαρός, το κουτσαβάκι του αεροδρομίου…«έχει τζούφιο μυαλό» και «είναι αναξιόπιστος». Ακούστε ρητορική για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για αυτούς που επιλέγει ο κ. Μητσοτάκης.

Φτάσατε στο σημείο να οργανώσετε σικέ παραίτηση όλου του διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ για να τον αναγκάσετε να φύγει. Και αμέσως μετά βάλατε επικεφαλής τον εκλεκτό σας, ο οποίος αμέσως πλήρωσε όλα τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Δεν μας είπατε κουβέντα. Γιατί; Αφού δεν έχετε να κρύψετε κάτι; Ο μόνος που δεν ψήφισε την απόφαση αυτή του διοικητικού συμβουλίου ήταν ο εκπρόσωπος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εκπρόσωπος από την παράταξη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.

Όλοι εσείς στήσατε την παραίτηση Σημανδράκου για να κάνετε αυτό ακριβώς, να ξεμπλοκάρετε τα ΑΦΜ και τώρα ψάχνετε ευθύνες στο 1998. Δεν ξεμπλόκαρε τα αμαρτωλά ΑΦΜ ούτε το ‘98, ούτε το ’99, ούτε το 2000. Η δικογραφία που ήρθε εδώ, αφορά συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αλλά τι κάνετε; Τη μπάλα στην εξέδρα.

Θέλετε να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό, διότι σε αυτόν εν τέλει απολογούμαστε όλοι, τι εννοεί ο γνωστός «φραπές» όταν λέει στον Μπαμπασίδη, τον στενό σας συνεργάτη, ότι το σύστημα Αυγενάκη λογάριασε πάνω από 6 εκατομμύρια από τα προγράμματα Leader; 6 εκατομμύρια ευρώ λογάριασε το σύστημα Αυγενάκη; Θα το διαβάζαμε εμείς στη δικογραφία και δεν θα είχαμε κάνει μηνύσεις και αγωγές για τους συκοφάντες; Τελικά σας συκοφαντούν ή σας εκβιάζουν κύριοι της Νέας Δημοκρατίας όλα τα παιδιά της συμμορίας;

Που θα μου πείτε ότι μιλούν για 6 εκατομμύρια ευρώ και ότι εμείς λέμε πράγματα πέρα από τη δικογραφία. Να λένε ότι τσεπώσατε 6 εκατομμύρια και να μην έχετε κάνει μία αγωγή και μία μήνυση και μας κάνετε και μαθήματα ήθους. Συκοφάντες. Δεν έχει όριο πραγματικά η περιφρόνησή σας στην κοινή λογική του ελληνικού λαού.

Εξηγείστε μας, ο κ. Ζερβός, ο πρώην αντιπρόεδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εξ απορρήτων σας, είναι εγκληματικό αυτό που λέει, ότι «εγώ και ο Λευτέρης κρατήσαμε οκτώ μήνες στο συρτάρι τον έλεγχο δυο μεγάλων οικογενειών στα Ζωνιανά»; Είναι εγκληματικό ή δεν είναι; Του κάνατε μήνυση; Του κάνατε αγωγή; Που θα μας κάνετε και μαθήματα ήθους.

Αν είναι δυνατόν, το κουτσαβάκι του αεροδρομίου. Μήπως θέλετε να μας πείτε τι εννοεί ο κ. Ζερβός, όταν διαβεβαιώνει -θα τα ακούσεις όλα, θα το πιεις το πικρό ποτήρι μέχρι τέλους-, ότι «θα το πω εγώ του Λευτέρη ότι τους καλύψαμε όλους για να το ξέρει» και μετά «μη μας αφήσει ο Αυγενάκης, τι θα γίνουμε;».

Τα λένε αυτά οι πρωταγωνιστές της εγκληματικής συμμορίας και μας λέει γιατί τον κατηγορούμε; Τι άλλο δηλαδή πρέπει να πουν; Τι άλλο πρέπει να πουν για να επιτρέψετε στη Δικαιοσύνη να τους ελέγξει; Τι άλλο έπρεπε να έχει μέσα αυτή η δικογραφία για να επιτρέψετε στη Δικαιοσύνη να τους ελέγξει; Εμείς δεν τους δικάζουμε σήμερα, εμείς ζητάμε να επιτραπεί ο έλεγχος τους.

Επίσης, έχετε καμία ιδέα όταν ο «Φραπές» λέει στον κ. Ζερβό ότι εσείς προσωπικά βάλατε να κάνει μήνυση στην υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που έκανε τον έλεγχο και μάλιστα ότι θα βάζατε και τους δικηγόρους; Αυτά είναι σοβαρές συκοφαντίες, αν είναι συκοφαντίες και όχι η αλήθεια. Τους κάνατε μήνυση και αγωγή; Σε ποιους θα κάνετε; Στους συνεργάτες σας;

Ακούστε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, για να λογαριαστούμε με τη διαφθορά της Δεξιάς. Σήμερα είναι πράγματι μια ιστορική μέρα. Χρόνια είχε να ζήσει η Βουλή των Ελλήνων μια Κοινοβουλευτική Ομάδα που στον φόβο του ήθους κάποιων βουλευτών της σκέφτεται να αποδράσει.

Ποιους καλύπτετε; Αυτούς που μας έλεγαν για «περίεργη επιμονή»; Για το αν φοράμε τη φανέλα της εθνικής Ελλάδος; Είναι πολύ βαρύ να λες τον άλλο προδότη, αλλά τέτοια υποκείμενα μπορεί να χρησιμοποιήσουν την οποιαδήποτε έκφραση για να πλήξουν τον πολιτικό αντίπαλο, τις θέσεις του, τις απόψεις του και επί της ουσίας τις αρμοδιότητές του να ασκήσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο όπως πρέπει, με επερωτήσεις, με ερωτήσεις, χωρίς ψεύτικα και στημένα δημοσιεύματα, χωρίς εκβιασμούς και υπονοούμενα.

Μετά τα σημερινά, ένα είναι το σίγουρο. Εσείς φοράτε τη φανέλα της διαφθοράς και της αναξιοπρέπειας κι εμείς φοράμε τη φανέλα της διαφάνειας και της αλήθειας, όχι γιατί υπάρχει ηθικό πλεονέκτημα -εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη μανιχαϊστική λογική- γιατί πολύ απλά εμείς κάνουμε αυτό που επιτάσσει το κοινοβουλευτικό μας καθήκον. Ζητάμε να διερευνηθεί μία δικογραφία. Κι εσείς, επειδή φοβάστε την ηθική συνείδηση κάποιων βουλευτών σας κι εκβιάζεστε από τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη, κάνετε δώρο την παραγραφή στον έναν και την αμνήστευση στον άλλο.

Εμείς δεν ποινικοποιούμε την πολιτική ζωή του τόπου. Εμείς κάνουμε το κοινοβουλευτικό μας καθήκον. Δεν εφευρίσκουμε κατηγορίες, αξιοποιήσαμε τις κατηγορίες της δικογραφίας και τίποτα περισσότερα. Εμείς κάνουμε αυτό που επιτάσσουν το Σύνταγμα και ο κοινοβουλευτισμός, κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί μόνο μέσω προανακριτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση όμως που κάποιοι συνάδελφοι είχατε αμφιβολία για το αν όλα αυτά που γίνονται εδώ, είναι εκβιασμός των πρωταγωνιστών απέναντι στον κ. Μητσοτάκη, χθες νομίζω πήρατε τις απαντήσεις σας. Χθες αργά, στο τρίτο ημίχρονο της συνεδρίασης, με απόφαση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και μόνο, η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα έχει τρίμηνη διάρκεια εργασιών.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη των Τεμπών είχε ένα μήνα. Γιατί θέλετε τώρα τρεις μήνες; Ξεκινήστε ένα μήνα και πάτε μετά στους τρεις. Μπορείτε να κοροϊδεύετε τους τελευταίους ακραιφνείς οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας αλλά όχι τον ελληνικό λαό. Ορίζετε στους τρεις μήνες τη διάρκεια των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής για να παραγραφεί το έγκλημα του κ. Βορίδη και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.

Γιατί η αποσβεστική προθεσμία είναι στις 05/10/2025. Η παρέλευση λοιπόν άπραγης της αποσβεστικής προθεσμίας του παλαιού άρθρου 86 καταλαμβάνει όλες τις πράξεις που προηγούνται της τελευταίας αναθεώρησης, -μην εκτίθεστε στα κανάλια, λέτε από τα non paper του Μαξίμου πράγματα ντροπιαστικά για το Σύνταγμα και την κοινή λογική-. Σας έχουν κάνει πιόνια της συνωμοσιολογίας. Οι πράξεις είναι πριν την τελευταία αναθεώρηση.

Την οριστική λοιπόν παραγραφή της απόφασης του κ. Βορίδη τον Σεπτέμβριο του 2019 που προκάλεσε την εκτόξευση των βοσκοτόπων και που έδωσε ζωτικό χώρο στην εγκληματική οργάνωση, σήμερα θέλετε να παραγράψετε και το αποδείξατε με το τρίμηνο χθες αργά το βράδυ. Γιατί όλα έχετε μάθει να τα κάνετε στο βαθύ σκοτάδι. Μακριά από την αλήθεια, μακριά από τη δικαιοσύνη, δίπλα στα σκάνδαλα και τη διαφθορά.

Και κάπως έτσι, η διερεύνηση που ζήτησε και παρακάλεσε τη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποβιβάζεται με τη σημερινή σας στάση σε μια φιλοσοφική συζήτηση στα πάνελ των στημένων δημοσιογράφων σας. Που όταν σας ασκήσουν κριτική, τους εκβιάζετε δημοσίως. Σας πληρώνουμε, μην μιλάτε.

Η «γαλάζια» εγκληματική οργάνωση που περιγράφεται στη δικογραφία και λειτούργησε υπό την προστασία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, διαχωρίζεται από τους πολιτικούς της προστάτες, άρα οι προστάτες δεν θα αντιμετωπιστούν ποτέ από τη δικαιοσύνη βάσει της δικογραφίας. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα φταίνε όλοι οι άλλοι. Σε λίγο θα ετοιμάσετε και πλαστές κομματικές ταυτότητες άλλων κομμάτων για να μας πείσετε ότι αυτή η δικογραφία ενώ αφορά μόνο κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τελικά έχει και …ολίγον από τα υπόλοιπα κόμματα.

Και επειδή το ξέχασα προηγουμένως, για να μην μπερδεύεστε, καταθέτω το δέντρο της διαφθοράς των στελεχών σας στα πρακτικά.

Είναι λοιπόν τσάμπα η μαγκιά γιατί εδώ είδαμε ένα σόου θράσους, στρεψοδικίας αλλά και τσάμπα μαγκιάς. Τσάμπα μάγκες και ο Βορίδης και ο Αυγενάκης, όταν δεν λένε γενναία, δεν φοβόμαστε τίποτα, να μας ερευνήσει η δικαιοσύνη. Τσάμπα μάγκες, όταν ξέρουν ότι θα τους καλύψει μέχρι τέλους ο κ. Μητσοτάκης και δεν είναι τυχαία πρόσωπα. Ο ένας υπουργός και μετέπειτα από τους πιο στενούς του συνεργάτες στο Μαξίμου και ο άλλος υπουργός ήταν ο πρώτος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας που επέλεξε για τη θέση του γραμματέα, όταν ο κ. Μητσοτάκης εξελέγη Πρόεδρος.

Δεν είναι κάποια τυχαία στελέχη μακριά από το περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη. Τι κάνει λοιπόν σήμερα; Ότι έκανε και με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε δικογραφίες που αφορούσαν το στενό του περιβάλλον.

Αν λοιπόν σήμερα στο τέλος της ημέρας, επιλέξετε την πολιτική δειλία, την έλλειψη εμπιστοσύνης στους Βουλευτές σας, αν επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης τη φυγομαχία, θα είναι μια πολιτική επιλογή απόδρασης. Αλλά να ξέρετε αυτά τα έδρανα έχουν μνήμη. Και όταν το ξανακάνατε, αποδράσατε από εδώ αλλά μετά από λίγους μήνες σας έδιωξε και ο ελληνικός λαός με τη βούλησή του από το Μέγαρο Μαξίμου.

Είναι λοιπόν το πρώτο βήμα της εξόδου, η σημερινή επιλογή φόβου, φυγομαχίας και πολιτικής δειλίας του Πρωθυπουργού. Ο βασιλιάς είναι πια γυμνός. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε φύλλο συκής για να τον προστατεύσει από τα συνεχή φαινόμενα διαφθοράς. Η τριγωνική λειτουργία είναι ακριβώς όπως την περιέγραψα. Αλαζονεία, ατιμωρησία, κλιμάκωση της διαφθοράς και εν τέλει ομολογία ήττας.

Σήμερα προκαλείτε με τις αποφάσεις σας τεράστια ζημιά στην ποιότητα της Δημοκρατίας, τεράστια ζημιά στην εμπιστοσύνη του λαού απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Εσείς είστε, κ. Μητσοτάκη, που όταν συναντηθήκαμε στις αρχές Δεκεμβρίου του 2024, μου είπατε ότι συμφωνείτε να αναθεωρήσουμε το άρθρο 86 και τώρα το χρησιμοποιείτε όπως μπορείτε μέχρι τέλους για να μη φτάσουν οι ποινικές ευθύνες στην αυλή σας;

Ποια λοιπόν αξιοπιστία; Μηδενική αξιοπιστία. Σήμερα είστε έτοιμοι να αποχωρήσετε και μαζί με εσάς να αποχωρήσει και ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος που συνεχίζει να πληγώνει τον ελληνικό λαό μετά από δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης. Εμείς θα μείνουμε εδώ, ελπίζω και με άλλα κόμματα.

Δεν θα επιτρέψουμε τα παιχνίδια απέναντι στους θεσμούς, δεν θα επιτρέψουμε την απαξίωση της Δημοκρατίας στον βωμό της αμνήστευσης και της παραγραφής των ποινικών ευθυνών των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Τυχόν αποχώρησή σας είναι βαριά προσβολή του κοινοβουλίου και δεν συντρέχουν προϋποθέσεις έγκυρης κατά τον Κανονισμό της Βουλής διεξαγωγής της ψηφοφορίας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.

Αποχωρείτε γιατί πολύ απλά γνωρίζετε ότι όπως και τότε επί διακυβέρνησης κ. Καραμανλή δεν μπορούσε να διεξαχθεί ψηφοφορία, διότι δεν υπήρχε σώμα 151 βουλευτών στη Βουλή των Ελλήνων.

Για αυτό λοιπόν σταματήστε να κοροϊδεύετε τους πολίτες, σταματήστε να εμποδίζετε συνεχώς τη δικαιοσύνη, σταματήστε να επιτίθεστε στους θεσμούς, σταματήστε τις αλά καρτ ερμηνείες του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής. Εμείς είμαστε εδώ για να μην σας επιτρέψουμε να κάνετε τη Βουλή τσιφλίκι σας. Είμαστε εδώ για να δώσουμε αγώνα για την αξιοπιστία, τη σοβαρότητα και τη διαφάνεια του πολιτικού κόσμου, απέναντι σε μικρές και μεγάλες «γαλάζιες» συμμορίες που ο Πρωθυπουργός αποφάσισε σήμερα να καλύψει μέχρι την τελευταία μέρα, που θα είναι ένοικος στο Μέγαρο Μαξίμου.

