«Μεθοδεύετε αθλιότητες. Εμείς δεν θα σας επιτρέψουμε να μπούμε σε επικίνδυνα μονοπάτια. Να ευτελίσετε τη Βουλή, Να δημιουργήσετε μια νέα παράδοση στο Κοινοβούλιο από αυτή που επικρατεί επί δεκαετίες» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της Ολομέλειας, λέγοντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ:

«Θα μας πείτε; Μένετε ή φεύγετε. Γιατί το κρατάτε επτασφράγιστο μυστικό το αν θα συμμετάσχετε στην ψηφοφορία; Έχετε χρέος να μείνετε εδώ και να αποφασίσουμε δημοκρατικά και με διαφάνεια το μέλλον αυτής της προανακριτικής επιτροπής».

Ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε από τη ΝΔ καθαρή απάντηση, λέγοντας ότι «σήμερα στη Βουλή εξελίσσεται μια πρωτοφανής διαδικασία για τα νεότερα κοινοβουλευτικά ήθη, καθώς έχουμε ώρες εδώ μέσα και δεν έχουμε ακούσει τι θα πράξει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία». Εμείς, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «δεν ήρθαμε εδώ για 'παίξουμε τον παππά' όπως κάνετε εσείς τόση ώρα, υποτιμώντας και εμάς και τον ελληνικό λαό».

Η ψηφοφορία είπε, είναι «μια αναμέτρηση των βουλευτών με το ήθος και τη συνείδησή τους, απέναντι σε όσα εμφανίζονται στη δικογραφία, αλλά και σε όσα ακούσανε σήμερα τα αυτιά μας».

Αναφορικά με τα όσα ανέφεραν στη Βουλή οι πρώην υπουργοί Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης, είπε ότι «είναι εγκληματική συμπεριφορά το να εκβιάζει ο κ. Βορίδης από το βήμα της Βουλής τον κ. Βάρρα που τον εκπαραθύρωσε. Και αυτή η συμπεριφορά δεν αφορά τον κ. Βάρρα, αλλά την ίδια τη Δημοκρατία». Όπως και για τον κ. Αυγενάκη, να απευθύνει «συκοφαντίες καταθέτοντας νόμιμες δηλώσεις ΟΣΔΕ, σαν αυτές που καταθέτουν κατά χιλιάδες οι αγρότες της χώρας, που δεν μοιάζουν με αυτές που κάλυπτε, για να μπορέσει να πλήξει έναν νέο άνθρωπο, μελισσουργό, που τυγχάνει να είναι γιος του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Παπανδρέου, για να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα. Αυτό είναι αθλιότητα» είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Αντίστοιχα, είπε, ο κ. Αυγενάκης επέλεξε «να μας παρουσιάσει τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σημανδράκο ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που ήταν αντιπεριφεριάρχης της ΝΔ στην Κοζάνη με τον Κασσαπίδη, που ήταν αντίπαλος υποψήφιος δήμαρχος του υποψηφίου του ΠΑΣΟΚ στην Κοζάνη, τον εκλεκτό του κ. Μητσοτάκη, με μια φωτογραφία από το καρναβάλι».



«Δεν είστε απλά για τα καρναβάλια, είστε επικίνδυνοι για τη λογική, το δημόσιο συμφέρον και τη δημοκρατία!» διατράνωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Ανδρουλάκης καταλόγισε στους βουλευτές της ΝΔ, ότι «η ώρα έχει φτάσει 8 το βράδυ και ακόμα κρύβεστε από τις ευθύνες σας, όπως καταγράφονται στη δικογραφία, όπως κρύβεστε και από τις πολιτικές σας αποφάσεις. Τι περιμένετε και κρατάτε μυστικό εάν θα παραμείνετε στην ψηφοφορία; Φοβόσαστε τους βουλευτές σας; Γιατί παίζετε αυτό θέατρο σκιών, ποιον ωφελεί;». Χαρακτήρισε τον κ. Μητσοτάκη «κυρτωμένο πρωθυπουργό» και «πρωθυπουργό μειωμένης ευθύνης, της πολιτικής δειλίας».

Απευθυνόμενος και πάλι στους βουλευτές της ΝΔ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «είστε σε πανικό και ψάχνετε πάλι καταφύγιο στο σκοτάδι και στις μεθοδεύσεις» αλλά «έχετε κάνει ήδη μεγάλη ζημία στους θεσμούς της χώρας».

«Μήπως αυτό που σκέπτεστε, είναι ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει ψηφοφορία προανακριτικής επιτροπής χωρίς τη συμμετοχή της πλειοψηφίας; Αυτό μεθοδεύετε κ. Φλωρίδη; Μεθοδεύετε; Να υπάρξει σενάριο ψηφοφορίας χωρίς την κυβερνητική πλειοψηφία; Αυτό που μεθοδεύεται, είναι ο κάθε πρωθυπουργός που δεν θέλει προανακριτική επιτροπή, να φεύγει από την Βουλή και να μην γίνεται προανακριτική επιτροπή, γιατί εάν φύγουν οι βουλευτές της ΝΔ, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι κάναμε το 2008 και το 2009: να μην γίνει ψηφοφορία, καθώς δεν υπάρχει το ικανό Σώμα που θα ψηφίσει προανακριτική επιτροπή και αυτό είναι αθλιότητα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «τα θεσμικά κόμματα μιλούν καθαρά, όχι με φτήνιες, πονηριές, αναξιοπρέπειες και αθλιότητες». Οι επιλογές σας, πρόσθεσε, «είναι δύο: ή θα μείνετε στην Ιστορία ότι για τρίτη φορά η ΝΔ ως πλειοψηφία το βάζει με πολιτική δειλία στα πόδια, ή θα μείνετε εδώ. Ή θα επιλέξετε να είστε μια αποτυχημένη αποχωρούσα κυβέρνηση, ή θα αναμετρηθείτε στη Βουλή με τις ευθύνες σας».

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως «δυστυχώς ζούμε δύσκολες μέρες χειραγώγησης των θεσμών, εκτεταμένης διαφθοράς, αλλά ο λαός ζητά κάτι απλό: Επιτέλους, ας μπει ένα τέλος στην ατιμωρησία. Δεν μπορεί οι ισχυροί - οικονομικά και πολιτικά - να έχουν πάντα πάνω τους ένα πέπλο ατιμωρησίας σε σχέση με κάθε άλλον Έλληνα. Και για αυτό λοιπόν, χρειάζονται ξεκάθαρες κουβέντες. Εφόσον αποχωρήσετε, τα πράγματα είναι απλά: Η στάση αυτή συνιστά βαριά προσβολή της κοινοβουλευτικής ιστορίας, του ίδιου του Κοινοβουλίου. Αν αποχωρήσετε, δεν συντρέχει κανένας λόγος και καμία προϋπόθεση έγκυρης κατά τον Κανονισμό, διεξαγωγής ψηφοφορίας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέληξε λέγοντας:

«Ή μένετε λοιπόν και ψηφίζουμε την προανακριτική, ή φεύγετε και τινάζετε τη διαδικασία της ψηφοφορίας στον αέρα. Δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Ο τρίτος δρόμος είναι η μεθόδευση, που η Δημοκρατική Παράταξη δεν θα επιτρέψει να επιχειρήσετε απόψε το βράδυ. Και αν νομίζετε ότι η ηθική σας παρακμή θα επιτρέψουμε να οδηγήσει στον εξευτελισμό της κοινοβουλευτικής Ιστορίας και σε μια θεσμική κρίση, πραγματικά είστε εκτός πραγματικότητας. Οι δρόμοι είναι δύο και είναι απλοί: Τα «μένουμε μέχρι να φύγουμε» για να πάμε σε μια ψηφοφορία μη έγκυρη, για να παραγράψετε τις ευθύνες Βορίδη και να αθωώσετε Αυγενάκη, ξεχάστε το. Θα μείνει μόνο στα όνειρα της μεθόδευσης του κ. Μητσοτάκη».

«Η ΝΔ έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι καταψηφίζει τις προτάσεις για Προανακριτική»

«Από την πρώτη στιγμή εμείς είπαμε ότι θα ψηφίσουμε "ναι" στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και θα καταψηφίσουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας. Διότι από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην πρόταση για Προανακριτική και που υπάρχουν στη δικογραφία δεν θεωρούμε ότι υπάρχει το επίπεδο των ενδείξεων που δικαιολογεί την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής και δεν θα ψηφίσουμε αυτές τις δύο προτάσεις. Δεν είναι καμία μεθόδευση είναι μια ευθεία διαδικασία» απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης.

Ανέφερε δε ότι από τότε που η Νέα Δημοκρατία, ζήτησε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή, το άγχος και ο πανικός που υπάρχει σε αυτή την αίθουσα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχει πάρα πολλά χρόνια να τα ζήσει. «Ο πρωθυπουργός ήταν εδώ χθες και τοποθετήθηκε πολύ συγκεκριμένα για όλα τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Υπάρχουν κυκλώματα που λυμαίνονται τον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα οποία είναι από όλους τους πολιτικούς χώρους από ότι φάνηκε από τα στοιχεία που έχουν βγει μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα και η ποινική Δικαιοσύνη τα αντιμετωπίζει. Δεν είναι ζήτημα της Βουλής», προσέθεσε ο κ. Μηταράκης.

Επανερχόμενος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απευθύνθηκε προς τον κ. Μηταράκη για να επαναλάβει την ερώτηση:

«Θα φύγετε ή θα μείνετε; Καλά καταλαβαίνουμε; Η ΝΔ μένει και καταψηφίζει; Τα πράγματα είναι απλά: Ή μένετε και το βάζετε στα πόδια».

«Σας έχω απαντήσει. Καταψηφίζουμε την πρότασή σας», επέμεινε ο Νότης Μηταράκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.