Φάμελλος: «Διπλωματικό φιάσκο» και ήττα για τη χώρα το persona non grata του Χαφτάρ

Την αντίδραση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, προκάλεσε η απόφαση της κυβέρνησης της Βεγγάζης να χαρακτηρίσει τις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες στη Λιβύη «persona non grata» και να τους ζητήσει να εγκαταλείψουν άμεσα το έδαφός της. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει λόγο για «διπλωματικό φιάσκο», το οποίο αποτελεί ένα ακόμη φιάσκο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία «κάποτε διαφήμιζε τις σχέσεις της με την πλευρά Χαφτάρ και πλέον οι λιβυκές προκλήσεις διαδέχονται η μία την άλλη».

Ο κ. Φάμελλος υποστηρίζει ότι μετά από μια ακόμη «διπλωματική ήττα» για την Ελλάδα, «η κυβέρνηση θα πρέπει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα σε Βεγγάζη και Τρίπολη για την υποχρέωση έμπρακτου σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και τη νομιμότητα, από το μεταναστευτικό έως το Δίκαιο της Θάλασσας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου:

Η απόφαση του μη διεθνώς αναγνωρισμένου καθεστώτος Χαφτάρ να κηρύξει ανεπιθύμητους τον Επίτροπο Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ και τους αρμόδιους υπουργούς της Ελλάδας, της Μάλτας και της Ιταλίας είναι πρωτοφανής και απαράδεκτη.

Παράλληλα όμως αποτελεί κι ένα διπλωματικό φιάσκο.

Καταρχάς για την ΕΕ που για ακόμα μια φορά εμφανίζεται απροετοίμαστη και κατώτερη των περιστάσεων.

Αποτελεί όμως ένα ακόμη φιάσκο και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία κάποτε διαφήμιζε τις σχέσεις της με την πλευρά Χαφτάρ και πλέον οι λιβυκές προκλήσεις διαδέχονται η μία την άλλη: Από την πιθανή αποδοχή του παράνομου τουρκολιβυκού Μνημονίου από την Βεγγάζη και την συμφωνία σεισμικών ερευνών με την Τουρκία, αλλά και με τη συνολική στάση της χώρας στο μεταναστευτικό.



Τελικά, το μόνο που μένει είναι οι πρόσφατες άνευ περιεχομένου δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη για τήρηση του διεθνούς δικαίου εκ μέρους της Λιβύης και οι επικοινωνιακοί λεονταρισμοί του κ. Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η χώρα όμως καταγράφει μια ακόμα διπλωματική ήττα.

Απαιτείται, έστω και εκ των υστέρων, η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα σε Βεγγάζη και Τρίπολη για την υποχρέωση έμπρακτου σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και τη νομιμότητα, από το μεταναστευτικό έως το Δίκαιο της Θάλασσας.

