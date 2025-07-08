«Η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει την κατάσταση με αποφασιστικότητα, σεβόμενη τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες για τη μετανάστευση, αλλά και χωρίς καμία διάθεση να γίνει η πατρίδα μας ξέφραγο αμπέλι».

Αυτό επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του απόψε στην ΕΡΤ υπενθυμίζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση ήταν και το 2019 όταν προέκυψε το θέμα στη Μυτιλήνη και το 2020 στον Έβρο με την καθοδηγούμενη παράνομη μετανάστευση. «Από τότε μέχρι σήμερα η κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι απολύτως ελεγχόμενη και αυτό έγινε λόγω της αποφασιστικότητας της κυβέρνησης. Δεν πρόκειται ειδικότερα στο μέσον της τουριστικής περιόδου να κάνουμε εκπτώσεις στο ζήτημα αυτό».

Επεσήμανε δε ότι η δράση θα αναπτυχθεί σε τρία επίπεδα: Επαφές με τις δύο κυβερνήσεις στη Λιβύη, διαχείριση επιχειρησιακά στη θάλασσα και διαχείριση επίσης επί του ελληνικού εδάφους.

Αναφορικά με την απόφαση της κυβέρνησης που έχει έδρα τη Βεγγάζη να χαρακτηρίσει ως ανεπιθύμητα πρόσωπα τα μέλη της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας για το μεταναστευτικό, υπό τον Επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ ο κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για χαοτική κατάσταση δεδομένου ότι δύο σχήματα διεκδικούν την ιδιότητα της κυβέρνησης της χώρας. «Δεν νομίζω ότι ήταν μία θετική στάση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί μέσα σε αυτή την εξαιρετικά περίεργη κατάσταση να βρει μία λύση, όπως έχει επιχειρήσει και με άλλους γείτονες στα νότια και στα ανατολικά, σε ένα περίπλοκο θέμα όπως το μεταναστευτικό. Η Λιβύη πρέπει να κατανοήσει ότι δεν μπορεί να αγνοήσει τον παράγοντα Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο δρόμος για την όποια οικονομική στήριξη της Λιβύης περνάει και από την Αθήνα», ξεκαθάρισε ο κ. Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ακόμη:

-Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ: Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες, ώστε η Οικονομική Αστυνομία σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ να κάνουν τις διασταυρώσεις και να επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, ξεκινώντας από εκείνους που πήραν μεγάλες επιδοτήσεις. Βούληση της κυβέρνησης είναι να γίνουν βήματα μπροστά, όπως έγιναν με την ψηφιακή διακυβέρνηση, τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, του ΕΦΚΑ, με τη φοροδιαφυγή.

-Για τις εκλογές: Δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε νωρίτερα από το 2027. Έχουμε απόλυτη πλειοψηφία στην Βουλή, έχουμε εκλεγεί για τέσσερα χρόνια και έχουμε υποχρέωση να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι υπάρχει πολιτική σταθερότητα για να προχωρήσουν οι αναγκαίες αλλαγές και να γίνει καλύτερα η καθημερινότητα των Ελλήνων. Οι πολίτες μας κρίνουν αυστηρά, θέλουν περισσότερα στην οικονομία, στην παιδεία, στην υγεία, στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα.

-Για την συμπλήρωση 10 ετών από το δημοψήφισμα.«Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε χωρίς να θέσει καμιά προϋπόθεση, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν και διαφορετικές φωνές μέσα στο κόμμα. Και το κάναμε γιατί η εναλλακτική λύση δυστυχώς ήταν η αποπομπή της Ελλάδας από την ευρωζώνη. Έχω πει στον κ. Μεϊμαράκη ότι η μεγαλύτερη στιγμή για τον ίδιο, αλλά και μία πολύ σημαντική στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία ήταν ακριβώς αυτή. Ότι δεν ζητήσαμε ανταλλάγματα και βάλαμε την πατρίδα πάνω απ' όλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε αντιμέτωπος με τις ψεύτικες υποσχέσεις του κι εμείς - ορθώς - δε γίναμε ΣΥΡΙΖΑ νούμερο δύο, αλλά βοηθήσαμε να μείνει η πατρίδα όρθια».

-Για την αλλαγή οικονομικού μοντέλου: δεν χρειάζεται να ενοχοποιούμε τον τουρισμό, την ναυτιλία και το real estate. Αποτελούν εθνικά μας πλεονεκτήματα και δίνουν δουλειές σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Ωστόσο, προφανώς δεν πρέπει να σταθούμε εκεί. Υπάρχουν τομείς που αναπτύσσονται όπως τα logistics και η φαρμακοβιομηχανία. Έχουμε επιπλέον κινητικότητα στο χώρο της καινοτομίας για την οποία έχουμε το πιο προωθημένο θεσμικό πλαίσιο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε χρηματοδοτήσεις από την ΕΑΤΕ και σύντομα ένα νέο fund στο πλαίσιο του Υπερταμείου, καθώς και κορυφαίους επιστήμονες στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε δυναμικά.

-Για την οικονομική πολιτική: Η δημοσιονομική πολιτική θα συνεχιστεί με σοβαρότητα και θα συνδυάζεται σταθερά με την κοινωνική πολιτική. Δεν χαρίζουμε την κοινωνική το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας σε κανένα. Εκείνο που μόνο εμείς μπορούμε να πετύχουμε όπως φάνηκε είναι δημοσιονομική ισορροπία και νοικοκυρεμένη διαχείριση που συνδυάζονται με την ανάπτυξη.

Πηγή: skai.gr

