O υπουργός 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο Σικάγο, συμμετείχε σε μια εφ' όλης της ύλης συζήτηση με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του HALC κ. Έντυ Ζεμενίδη που έλαβε χώρα στο "Chicago Council on Global Affairs".

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα μέσω των υπουργείων Εξωτερικών και 'Αμυνας αλληλεπιδρά στη διεθνή σκηνή, ενώ δόθηκε έμφαση στο ρόλο του ΝΑΤΟ, στην συμμαχία με τις ΗΠΑ και στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τονίστηκε επίσης η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελληνικής άμυνας με σκοπό να προσαρμοστεί στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας. «Πρέπει να αναμορφώσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας.

Μπήκαμε στο πρόγραμμα F-35 και είμαστε περήφανοι. Επειδή χρειαζόμαστε τα F-35. Είναι η επόμενη γενιά. Δεν είναι απλά ένα νεότερο μαχητικό.

Είναι μια πλατφόρμα. Είναι μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Έρχεται οι γαλλικές φρεγάτες. Είναι η πιο ικανή, με στρατηγικά όπλα" ανέφερε ο κ. Δένδιας.

O κ. Δένδιας υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στη διασφάλιση της περιφερειακής και διεθνούς σταθερότητας, εστιάζοντας σε πρωτοβουλίες όπως το East Med Gas Forum, η Πρωτοβουλία των τριών Θαλασσών και η ενδυνάμωση των σχέσεων με χώρες της περιοχής, όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος.

Ο υπουργός 'Αμυνας αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η χώρα από την Τουρκία αναφερόμενος στη μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας όπως και στο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της συζήτησης:

ΝΑΤΟ και ΕΕ

Υπογραμμίστηκε ο ρόλος του ΝΑΤΟ ως συλλογικού αμυντικού οργανισμού και η στρατηγική συμβολή της Ελλάδας.

"Είμαι πραγματικός υποστηρικτής του ευρωπαϊκού ονείρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτου λεχθέντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποιους σχιζοφρενικούς κανόνες.

Από τη μία πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή και πρέπει να δημιουργήσουμε πραγματικά μια αυτόνομη άμυνα, που θα μπορούσε να έχει τη δική της δύναμη για να προστατευθεί και να προστατεύει τους φίλους και τους συμμάχους της. Την ίδια στιγμή, η ΕΕ λέει ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ξεκάθαρα ότι, υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες που δεν επιτρέπουν στις χώρες να ξοδεύουν για την άμυνα.

Για μένα, το να είμαι υπουργός 'Αμυνας είναι ένας εφιάλτης. Παλεύω με τους αριθμούς κάθε μέρα. Και αν υπερβώ τα όρια, η χώρα μου τίθεται υπό επιτήρηση. Αυτή δεν μπορεί να είναι η ευρωπαϊκή απάντηση στις σημερινές προκλήσεις" ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ

Έγινε αναφορά στην συμμαχία και στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ με αποκορύφωμα την υπογραφή της Αναθεωρημένης Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, αλλά και ότι τα πλεονεκτήματα της βάσης στην Αλεξανδρούπολη δείχνουν τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ και στην αντιμετώπιση περιφερειακών προκλήσεων.

"Είχα την ευκαιρία να υπογράψω την πρώτη τροποποίηση της αμυντικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εργαστήκαμε πάνω σε αυτό με τον Μάικ Πομπέο το 2019 και επίσης αλληλεπιδράσαμε σε πολλά ζητήματα εκείνη την περίοδο. Νομίζω ότι ήταν μια γόνιμη σχέση, τόσο για την Ελλάδα, αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για το ΝΑΤΟ, για τους συμμάχους μας, για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι, περιμένω ακριβώς το ίδιο και από την τωρινή κυβέρνηση Τραμπ, μια ειλικρινή αλληλεπίδραση που θα οδηγήσει στη σταθερότητα στην περιοχή μας. Η Αλεξανδρούπολη είναι σημαντική για όλους. Είναι σημαντική για τις ΗΠΑ, είναι σημαντική για το ΝΑΤΟ, είναι σημαντική για τον δυτικό κόσμο, είναι σημαντική για την Ελλάδα.

Προσφέρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο ΝΑΤΟ, στον δυτικό κόσμο έναν τρόπο επικοινωνίας με την Ουκρανία και την Κεντρική Ευρώπη που δεν υπήρχε πριν. Διότι πριν, ο μόνος διαθέσιμος τρόπος ήταν μέσω των στενών και της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο προφανώς, δεν ήταν κάτι τόσο εύκολο, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση στον Εύξεινο Πόντο.

Και η Αλεξανδρούπολη έχει μοναδικά πλεονεκτήματα. Έχει ένα τεράστιο αεροδρόμιο, σιδηροδρομική γραμμή, αγωγό προς το βορρά, οπότε βοηθάει και στην ροή της ενέργειας. Η FSRU, είναι μια μονάδα με την οποία το αμερικανικό υγροποιημένο αέριο μπορεί να έρθει στην Ευρώπη και να επιλύσει το ενεργειακό ζήτημα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Έτσι, ειλικρινά, η Αλεξανδρούπολη έχει τα πάντα και είναι έδαφος του ΝΑΤΟ.

Η σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, τόσο σε διμερές επίπεδο, αλλά και σε τριμερές επίπεδο με την Κύπρο ή με το Ισραήλ, αλλά και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ είναι ισχυρότερη και κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες πιο ευημερούσες επειδή η Ελλάδα είναι ένας κόμβος μέσω του οποίου οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επεκτείνουν τις εξαγωγές τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω της σχέσης με την Ελλάδα, στηρίζουν μια χώρα σταθερή, δυτική, δημοκρατική, που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι σύμμαχος του Ισραήλ" ανέφερε ο κ. Δένδιας.

'Αμυνα και Ασφάλεια

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα ενεργεί με βάση το διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των συνόρων ως βάση για συνεργασία:

"Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο ναυτικές επιχειρήσεις. Και οι δύο έχουν ελληνικά ονόματα.

Η πρώτη είναι η IRINI, που σημαίνει ειρήνη και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Λιβύης, προσπαθώντας να σταματήσει τη λαθραία εισαγωγή όπλων στη Λιβύη, τα οποία θα τροφοδοτήσουν τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα.

Η δεύτερη είναι οι ASPIDES, που σημαίνει θωράκιση στην Ερυθρά Θάλασσα, προκειμένου να προστατευθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Έχουν ελληνικά ονόματα διότι είναι η Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα, που ξεκίνησε και τις δύο επιχειρήσεις. Και η μικρή Ελλάδα συνεισφέρει με μέσα, πλοία και στις δύο.

Και αυτό δεν το κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές μας χώρες.

Το 2010-2019 ήταν ένας εφιάλτης. Η Ελλάδα έχασε σχεδόν το 30% του ΑΕΠ της εξαιτίας αυτής της κρίσης. Και έχασε το 30% του ΑΕΠ της εν μέρει εξαιτίας του δικού μας σφάλματος, αλλά εν μέρει επειδή το φάρμακο που μας έδωσαν ήταν χειρότερο από την ασθένεια.

Έτσι, το να χάσεις το 30% του ΑΕΠ σου είναι ισοδύναμο με το να χάσεις έναν πόλεμο. Και συνήθως οδηγεί σε μια εσωτερική επανάσταση.

Έτσι, μετά από αυτή την κρίση, πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Μπήκαμε στο πρόγραμμα F-35 και είμαστε περήφανοι.

Επειδή χρειαζόμαστε τα F-35. Είναι η επόμενη γενιά. Δεν είναι απλά ένα νεότερο μαχητικό.

Είναι μια πλατφόρμα. Είναι μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Έρχονται οι γαλλικές φρεγάτες. Είναι τα πιο ικανά πλοία, με στρατηγικά όπλα" ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Δημιουργία θόλου

Ο υπουργός 'Αμυνας αναφέρθηκε και στην δημιουργία θόλου που θα καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια και θα την προστατεύει από υβριδικές απειλές.

"Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν θόλο. Όταν μιλάμε για τον θόλο, όλοι σκέφτονται το Ισραήλ και τον σιδερένιο θόλο. Αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο, επειδή αυτό το σύστημα που έχει το Ισραήλ είναι κυρίως για άμυνα απο εισερχόμενες ρουκέτες και πυραύλους. Για εμάς, είναι ένα πολύ πιο σύνθετο περιβάλλον. Πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν πολύ σύνθετο θόλο, ο οποίος θα προστατεύει τον εναέριο χώρο μας από οτιδήποτε εισερχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, των πολύ μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, το οποίο αποτελεί πρόκληση.

Αλλά επίσης θα θέλαμε να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε και τις θάλασσές μας από κάθε εισερχόμενη απειλή.

Ενέργεια

Ο υπουργός 'Αμυνας αναφέρθηκε και στη σημασία της Ελλάδας ως κρίσιμος ενεργειακός κόμβος μέσω της Αλεξανδρούπολης, το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο μπορεί να φτάσει στην Ευρώπη και να λύσει το ενεργειακό ζήτημα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης»

Στη συζήτηση αναφέρθηκε ότι το East-Med Gas Forum και οι Συμφωνίες του Αβραάμ παρέχουν τη βάση για ενεργειακή και αμυντική συνεργασία, αλλά και ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τον Οικονομικό Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της Ινδίας ως ανερχόμενης δύναμης.

Ελληνοτουρκικές Σχέσεις

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στις προκλήσεις απο την Τουρκία που ππεριλαμβάνουν τη διαφορά για τις θαλάσσιες ζώνες και το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi Vatan).

«Η Mavi Vatan είναι μια νεο-ιμπεριαλιστική προσέγγιση, ένα νεο-οθωμανικό όνειρο ενός μέρους, ευτυχώς όχι του συνόλου του τουρκικού πολιτικού κατεστημένου, το οποίο σαφώς, απειλεί την Ελλάδα και παραβιάζει τα διεθνή σύνορα, το οποίο σαφώς είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο και στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και επιτρέψτε μου να είμαι ειλικρινής, είναι μια απόλυτη ανοησία, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί. Ποτέ. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι να παγιδεύει την τουρκική κοινωνία σε ένα συγκρουσιακό επιχείρημα απέναντι στην Ελλάδα, μια χώρα που είναι κοντά, είναι πολύ μικρότερη, και είναι μια χώρα που θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για την Τουρκία ως είσοδος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τη Δύση. Και είναι μια χώρα που διεκδικεί, δεν έχει καμία αξίωση έναντι της Τουρκίας. Έτσι, θα ήταν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό εύκολο για την Τουρκία να συμφωνήσει με την Ελλάδα σχεδόν σε όλα. Με ποια διάταξη; Το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Είναι πολύ δύσκολο; Γι' αυτό παλεύουμε στην Ουκρανία και σε άλλες κρίσεις" ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Σύρια

Ο υπουργός 'Αμυνας απαντώντας σε ερώτηση του κ. Ζεμενίδη αναφέρθηκε στην πτώση του καθεστώτος 'Ασαντ στη Σύρια και στην ενδεχόμενη προσπάθεια από την Τουρκία για οριοθέτηση ΑΟΖ με τη Συρία.

"Όλοι ήμασταν ευτυχείς που είδαμε το καθεστώς 'Ασαντ να φεύγει. Αυτό που ψάχνουμε τώρα είναι για η δημιουργία μιας κυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς στη Συρία και ελπίζουμε σε ένα δημοκρατικό μέλλον για το λαό της Συρίας, ένα μέλλον που θα επιτρέψει στη Συρία να γίνει ευημερούσα. Υπάρχει μια τεράστια, τεράστια πολιτιστική παράδοση, ένα μέλλον που θα επιτρέψει στους πρόσφυγες να επιστρέψουν στις

πατρίδα τους και επίσης να γίνει μια κυβέρνησης που θα τηρεί το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Τώρα, αν μια τέτοια κυβέρνηση θα επέλεγε να είναι φιλική προς την Τουρκία, δεν μας πειράζει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν προσπαθούμε να αποκλείσουμε την Τουρκία. Μάλλον το αντίθετο. Θα μπορούσε αυτή η σχέση μελλοντικά με την Τουρκία; Και πάλι, δεν μας πειράζει. Έχω υπογράψει ο ίδιος δύο συμφωνίες οριοθέτησης, μία με την Ιταλία και μία με την Αίγυπτο. Και θα χαρώ η Τουρκία να υπογράψει συμφωνίες οριοθέτησης με όλες τις χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της την Ελλάδα. Αλλά ποια είναι η επιφύλαξη; Να είναι στο πλαίσιο του UNCLOS. Γιατί η Τουρκία έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να κάνει πράγματα που είναι παράλογα. Για παράδειγμα, έχει υπογράψει μια συμφωνία με την Λιβύη, για την οριοθέτηση της ανατολικής Μεσογείου, η οποία "πατάει" ακριβώς πάνω από την Ελλάδα. Υποθέτει ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει. Επιτρέψτε μου να δώσω ένα παράδειγμα. Είναι σαν η Ελλάδα και η Ισπανία να οριοθετούν θαλάσσιες ζώνες και να προσποιούνται ότι η Σικελία δεν υπάρχει. Αν λοιπόν κάνει κάτι τέτοιο, φυσικά και είναι πρόβλημα. Και ας μην ξεχνάμε ότι ακριβώς δίπλα δίπλα στη Συρία υπάρχει μια άλλη χώρα. Και αυτή η χώρα, με μια διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία.

Υποθέτω ότι και η Κύπρος έχει κάτι να πει. Αυτές είναι λοιπόν οι παράμετροι" ανέφερε.

Ανθρωπιστικές Πρωτοβουλίες

Ο υπουργός 'Αμυνας ανέφερε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει ενεργά την ανθρωπιστική βοήθεια, κυρίως στην Λωρίδα της Γάζας και συνεργάζεται με την Κύπρο που με την πρωτοβουλία Αμάλθεια διευκόλυνε την παράδοση τροφίμων και αγαθών.

"Η Κύπρος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον Θαλάσσιο Ανθρωπιστικό Διάδρομο. Έδωσα εντολή στο ναυτικό μας να έχει τέσσερα πλοία έτοιμα να μεταφέρουν βοήθεια στη Γάζα. Από την Κύπρο, ακόμη και από την Ελλάδα. Χρειαζόμασταν την Κύπρο όμως ως σκαλοπάτι. Αλλά είχαμε τα πλοία που θα βοηθούσαν. Δυστυχώς η προσπάθεια των ΗΠΑ με το τεχνητό λιμάνι δεν συνεχίστηκε λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας. Προσφερόμαστε να συνεισφέρουμε στο κομμάτι της ανθρωπιστικής βοήθειας τόσο στη Γάζα όσο και στον Λίβανο. Αυτή είναι η περιοχή μας. Ο αραβικός κόσμος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, αυτή είναι η οικογένεια μας. Έτσι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σταθερό μέλλον με στόχο την ευημερία. Έχουμε περιορισμένους πόρους, αλλά είμαστε εκεί" ανέφερε ο υπουργός 'Αμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

