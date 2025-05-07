Την τροπολογία του προέδρου της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας, Μανώλη Κεφαλογιάννη, με την οποία «καταδικάζεται η Τουρκία για τη διατήρηση της επίσημης απειλής πολέμου (casus belli) κατά της Ελλάδας σε περίπτωση που η χώρα μας ασκήσει το νόμιμο και αναφαίρετο δικαίωμά της να προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια», υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Έκθεση Προόδου της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας (2023-2024), όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση.

«Ένα δικαίωμα, νόμιμο και αναφαίρετο, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που έχει ψηφιστεί και κυρωθεί από 168 χώρες και αποτελεί πλέον εθιμικό δίκαιο», όπως αναφέρεται.

Η σχετική ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.

Η συγκεκριμένη τροπολογία του κ. Κεφαλογιάννη είχε υιοθετηθεί και υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκει η Νέα Δημοκρατία, και τη συνυπέγραψε η εισηγήτρια της Έκθεσης Προόδου για την Τουρκία του ΕΛΚ, Isabel Lima.

Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας, όπως κοινοποιήθηκε με ανακοίνωση, έχει ως:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί επίσημη απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας (casus belli), σε περίπτωση που η τελευταία ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως και τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

